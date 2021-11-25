Новости о коронавирусе в Украине 25 ноября

Актуальная статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 943 человек, среди них 1 451 ребенок и 304 медработника. В то же время количество тех, кто выздоровел, превысило число тех, что заразились.

В больницы госпитализировали 3 404 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 628 людей. Выздоровели – 26 811 людей.

Внимание Украина дала обещание МВФ относительно вакцинации от COVID

Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 102 899 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 52 316,

методом ИФА – 10 092,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40491.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 384 404 случая заболевания COVID-19.



По состоянию на 25 ноября выздоровели 2 852 452 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стал 83 541 житель страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ровненская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации в Украине соответствуют плану Министерства здравоохранения. В течение суток прививки получили свыше 275 тысяч украинцев. В частности, из 275 319 проведенных прививок против COVID-19, первую дозу получили 82 501 человек, вторую дозу – 192 818 людей, они завершили курс вакцинации.

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Прививки проводили:

1104 мобильные бригады по иммунизации,

3 264 пункта прививки,

465 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антисковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Общие темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.

Всего проведено 23 501 133 прививки.

Какими препаратами проводили вакцинацию

Covishield (АстраЗенека) – 487 187,

Коронавак – 4 292 562,

Коминарность (Pfizer-Бионтек) – 5 495 835,

АстраЗенека – 1 569 119,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Префикс – 1 217 752.

Справка! Вакцинация в стране продолжается с 24 февраля 2021 года. Украина пообещала Международному валютному фонду вакцинировать от коронавируса 17 миллионов человек до конца 2021 года. Известно, что Минздрав продлил контракт с фармкомпанией Biontech, поэтому Украина получит еще 50 миллионов доз COVID-вакцины от Pfizer в течение 2022 – 2023 годов.

Проблемы с сертификатом COVID

Источник: 24 канал

В некоторых городах уже заработали пункты Команды поддержки Дии для помощи людям с COVID-сертификатами. Чтобы получить помощь, не нужно иметь никаких обязательных документов. Помогать в них будут волонтеры.

Украина дала новые обещания МВФ по вакцинации

Источник: Минфин

Украина пообещала Международному валютному фонду вакцинировать от коронавируса 17 миллионов человек до конца 2021 года. Также государство должно завершить аудит по выделению на дороги денег из" ковидного " фонда.

Вакцинированные украинцы смогут получить тысячу гривен

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский обещал, что в Дии запустят "тысячу за вакцинацию". Средства можно будет использовать в течение года. Сейчас есть задача запустить инициативу в 2021 году.

Львовщина может покинуть красную зону

Источник: 24 канал

На Львовщине ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется. Область уже к 28 ноября может покинуть красную зону, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Киеве снова протестировали антивакцинаторы

Источник: "Pro новости" на 24 канале

Антивакцинаторы 24 ноября устроили очередной протест в центре Киева. Правда, теперь их цель была немного другой – они требовали освободить своего так называемого лидера Остапа Стахива.

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В Винницкой области разоблачили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов

Источник: Министерство внутренних дел

Правоохранители Винницкой области обнаружили группу врачей, работников туристических агентств и посредников, которые торговали поддельными COVID-сертификатами. Преступники вносили необходимую информацию в электронную систему здравоохранения. Полицейские несколько месяцев контролируемо покупали у преступников сертификаты и документировали преступления. Во время обысков дома и на работе у задержанных нашли вещественные доказательства: технику, банковские карточки и прочее.

Новости о коронавирусе в мире 25 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 25 ноября в мире выявили свыше 256 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.

От коронавируса в Германии умерло более 100 тысяч человек

Источник: Associated Press

В Германии по состоянию на 25 ноября зарегистрировали более 100 тысяч смертей от коронавируса. Кроме того, страна побила рекорд количества новых больных за сутки. За сутки 24 ноября от коронавируса умер 351 человек. Так, общее количество умерших от COVID-19 в Германии составляет 100 119 человек.

Австриец умер от коронавируса после вечеринки антивакцинаторов

Источник: 7NEWS

В Италии 55-летний австриец специально пошел на вечеринку антивакцинаторов, чтобы заразиться коронавирусом. Он таки инфицировался COVID-19, однако недуг унес его жизнь. Вечеринку устроили специально для того, чтобы проверить, смогут ли гости подхватить вирус. В министерстве здравоохранения говорят, что участники делают такой шаг сознательно.

Франция планирует усилить карантин

Источник: The Local

Правительство Франции заявило об ужесточении карантинных ограничений. Все из-за роста случаев COVID-19. Сейчас продолжаются консультации относительно введения новых мер с местными представителями и другими секторами. Об этом сообщил представитель правительства Габриэль Аттал.

ЕС планирует изменить правила въезда

Источник: La Razon

Европейский Союз планирует в ближайшее время изменить правила пересечения границ. Такое решение связывают со сложной ситуацией с коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в Европе изменилась из-за ослабления карантинных ограничений и замедления вакцинации.

Внимание Президента Чехии Земана выписали из госпиталя, где он провел более месяца

Словакия вместе с локдауном вводит режим чрезвычайной ситуации

Источник: The Slovak Spectator

В Словакии ухудшается ситуация с распространением заболеваемости COVID-19. Из-за этого местное правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации. Сейчас известно, что его введут на 90 дней. О локдауне было объявлено еще раньше – он начнет действовать с полуночи четверга, 25 ноября.

Исследование коронавируса

Обнаружили новый штамм, у которого 32 мутации

Источник: Daily Mail

Британские эксперты бьют тревогу в связи с появлением нового опасного штамма вируса COVID-19 в Ботсване. Мутация опаснее предыдущих и более устойчива к вакцинам. Новый штамм содержит 32 мутации, большинство из которых указывают на высокую патогенность (способность передаваться). Также ученые отметили, что новый штамм является устойчивым к вакцинам, поскольку имеет больше изменений в белке шипа, чем любой другой штамм.

Можно ли вакцинироваться при ментальных расстройствах

Источник: блог врача психиатра Беаты Надь

Никакие психические расстройства не являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19. Эта группа населения наоборот является группой риска и нуждается в вакцинации. Пациенты с имеющимися психическими расстройствами, в случае инфицирования коронавирусом, могут иметь повышенный риск тяжелой формы COVID-19.