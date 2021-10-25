Красная зона карантина расширится, неутешительный прогноз: новости о коронавирусе 25 октября

В красной зоне находится 6 областей, завтра в нее войдут еще 2 региона. Абсолютно реалистичный сценарий: специалисты прогнозируют 30 тысяч больных ежесуточно. В Николаеве ввели дополнительные ограничения для невакцинированных людей. Коронавирус может убивать клетки сосудов головного мозга. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 25 октября

Спад после выходных: в Украине 14,6 тысячи инфицированных, однако смертность все еще высокая

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине обнаружили 14 634 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов. В то же время выздоровели – 4 598 больных.

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За прошедшие сутки в Украине провели 68 569 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 34 540;

методом ИФА – 6 487;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 542.

Общая статистика!

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев заражения коронавирусной болезнью.

По состоянию на 25 октября выздоровели 2 380 374 человека. Однако, жертвами болезни стали 64 202 жителя страны.

Распространение коронавируса в регионах

Киев – 546 случаев;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 320 случаев;

Днепропетровская область – 1 065 случаев;

Донецкая область – 510 случаев;

Житомирская область – 1 042 случая;

Закарпатская область – 62 случая;

Запорожская область – 1 037 случаев;

Ивано-Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 323 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 1 262 случая;

Львовская область – 877 случаев;

Николаевская область – 565 случаев;

Одесская область – 1 262 случая;

Полтавская область – 76 случаев;

Ровненская область – 236 случаев;

Сумская область – 799 случаев;

Тернопольская область – 327 случаев;

Харьковская область – 1 687 случаев;

Херсонская область – 923 случая;

Хмельницкая область – 934 случая;

Черкасская область – 259 случаев;

Черновицкая область – 459 случаев;

Черниговская область – 633 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

В течение суток в Украине провели 101 331 прививку против коронавирусной болезни. В частности, первую дозу получили 75 240 человек, вторую дозу – 26 091 человек.

В Минздраве подчеркнули, что темпы вакцинации растут! Так, за прошедшую неделю в стране удалось сделать более 1,5 миллиона прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 8 965 694 человека:

из них получили одну дозу – 8 965 692 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в стране провели 15 955 360 прививок.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

6 красных и только 4 желтых: Минздрав обновил карантинную карту

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в областях. В красной зоне находится 6 областей, а в желтой – только 4. По состоянию на 25 октября в красную зону входят шесть регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области. Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.

Абсолютно реалистичный сценарий: специалисты прогнозируют 30 тысяч больных ежесуточно

Источник: 24 канал

В Украине ожидают значительный рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневный прирост инфицированных будет достигать максимальных показателей – по 30 тысяч случаев. Неутешительный прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из телеканалов.

Когда количество новых COVID-больных в Украине перестанет расти: Ковтонюк назвал дату

Источник: "Українське радіо"

В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Вместе с тем, страна может выйти на плато уже в середине ноября 2021 года. Об этом сообщил соучредитель Украинского центра охраны здоровья (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016 – 2019 годах Павел Ковтонюк.

Нужны ли витамины и цинк при COVID-19: ответ врача

Источник: Блог Тараса Жиравецкого

Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19. По крайней мере, так считает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на течение ковида, как и народная медицина или гомеопатия. Более того, от витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто возникает сильная тошнота.

В Николаеве ввели дополнительные ограничения для невакцинированных людей

Источник: news.pn

Николаевская область с 26 октября переходит в "красную" зону карантина. Из-за этого жителей города ожидают новые карантинные ограничения. Об этом заявил первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков. По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета Министров относительно ограничений в "красной" зоне.



Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

К теме Осталось всего 4 желтых зоны, влияние на память: новости о коронавирусе 24 октября

Новости о коронавирусе в мире 25 октября

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 25 октября, в мире обнаружили более 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия. Шестую строчку заняла и Украина.

Исследования коронавируса

Разбавители крови не спасают от инсульта пожилых пациентов с COVID-19

Источник: Medscape

Риск инсульта у пациентов с тяжелым COVID-19 в 3–7 раз выше, по сравнению с гриппом или пневмонией, и врачи во всем мире пытаются разными способами его снизить. Медики широко применяют аспирин и низкомолекулярный гепарин для предотвращения ишемического инсульта у пожилых пациентов. Согласно результатам исследования, ни одна из комбинаций препаратов не показала существенного эффекта.

Коронавирус может убивать клетки сосудов головного мозга: новое исследование

Источник: Nature Neuroscience

Новое исследование показало, что COVID-19 может нанести вред кровеносным сосудам мозга, тем самым повредив функции центральной нервной системы – высшей нервной деятельности, без которой теряется личность человека.

Вакцина против COVID-19 защищает и от других вирусов

Источник: JCI

Уже сообщалось, что прививка против гриппа способна потенциально защитить от других респираторных инфекций и даже от COVID-19. Новое исследование американских ученых показало, что вакцины от коронавируса могут иметь схожий эффект и как минимум защищать от сезонной простуды, вызванной семейным патогеном.