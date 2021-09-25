Распространение коронавируса
Среди новых больных 715 детей и 157 медработников. За сутки госпитализировали 2 035 человек. К сожалению, умерли от болезни или ее последствий – 133 человека. Еще 2 821 пациент выздоровел.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, на этой неделе (вероятно, 17 – 24 сентября) зафиксировали наибольший прирост больных коронавирусом в 2021 году: на 68% – увеличилось количество новых случаев заболевания и на 51% случаев госпитализации.
Ситуация с заболеваемостью по регионам
- Киев – 446 случаев;
- Винницкая область – 133 случая;
- Волынская область – 216 случаев;
- Днепропетровская область – 751 случай;
- Донецкая область – 503 случая;
- Житомирская область – 283 случая;
- Закарпатская область – 105 случаев;
- Запорожская область – 556 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 290 случаев;
- Кировоградская область – 41 случай;
- Луганская область – 302 случая;
- Львовская область – 677 случаев;
- Николаевская область – 181 случай;
- Одесская область – 485 случаев;
- Полтавская область – 198 случаев;
- Ровненская область – 268 случаев;
- Сумская область – 201 случай;
- Тернопольская область – 219 случаев;
- Харьковская область – 929 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 276 случаев;
- Черкасская область – 251 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 146 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования
За сутки сделали более 79 тысяч тестов, в частности:
- методом ПЦР – 39 360 человек,
- методом ИФА – 10 699 человек,
- экспресс-тестами – 29 020 человек.
Вакцинация в Украине
Сейчас в Украине все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.
Так, за прошедшие сутки 24 сентября 2021 года 159 004 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы – 62 119 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 12 138 989 прививок.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала
На Буковине мужчина хотел обмануть пограничников
Источник: Нацполиция
На Буковине мужчина самостоятельно изготовил международный сертификат вакцинации против коронавирусной инфекции. Однако такой процедуры он не проходил. Чтобы не проходить осмотр и не находиться на самоизоляции, 56-летний мужчина показал фальшивый документ пограничникам. Работники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области разоблачили правонарушителя.
Четыре области Украины не соответствуют желтой зоне карантина
Источник: Минздрав
С 23 сентября все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. Впрочем, 4 из 24 областей Украины не отвечают всем требованиям. Переход в "оранжевую" зону карантина грозит:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Тернопольской;
- Черкасской областям.
Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидемической безопасности.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Украина – восьмая в Европе по количеству новых случаев COVID-19
Источник: Worldometers
В течение суток 23 сентября в Европе обнаружили более 129 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Великобритании. Украина тоже входит в первую десятку по этому показателю, мы заняли 8 место в Европе и 19 – в мире.
Статистика коронавируса в Европе / Скриншот
На Закарпатье врач инфекционного отделения отправила пациентку на "чердак"
Источник Закарпатье инфо
В Мукачево пациентка попросила перевести ее в палату без больных COVID-19. По ее словам, у нее болезнь еще не подтвердилась и она не больна коронавирусом. В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала в таком случае "пойти на чердак".
На Закарпатье врач оскорбила пациентку: смотрите видео
Ирина Федишин с мужем вакцинировались против COVID-19
Источник: инстаграм Ирины Федишин
Певица из Львова Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Челнок вакцинировались против коронавируса. Для прививки супруги выбрали вакцину Pfizer.
Школы перешли на дистанционное обучение
Источник: 24 канал
В желтой зоне изменились условия работы учебных заведений. С 23 сентября очно работать могут только те школы и вузы, где более 80% работников имеют COVID-сертификаты, в противном случае они перейдут на дистанционку.
Ситуация по областям Где школы перешли на дистанционное обучение: отчет по областям
Новости о коронавирусе в мире 24 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 25 сентября в мире обнаружили более 231,2 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,8 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 687 тысяч американцев.
Впервые в мире COVID-19 заболел хорек
Источник: Associated Press
В штате Флорида, что в США, подтвердили случай, когда коронавирусом заразился хорек. Подобное на территории страны произошло впервые с этим видом животных. Считают, что хорек мог подхватить коронавирус от человека.
Из-за пандемии некоторые кошки страдают опасным уровнем стресса
Источник: Daily Mail
Для многих из нас пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье. Британские ветеринары заявляют, что вместе с людьми от стресса страдают и кошки. Причем стрессовый уровень может быть настолько высоким, что будет угрожать даже жизни животного.