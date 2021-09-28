Новости о коронавирусе в Украине 28 сентября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6 552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 574 ребенка и 165 медработников.
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В больницы госпитализировали 1 288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. В то же время 2 927 человек выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 31 051,
- методом ИФА – 9 067,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.
С начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили
- Киев – 461 случай;
- Винницкая область – 93 случая;
- Волынская область – 208 случаев;
- Днепропетровская область – 595 случаев;
- Донецкая область – 528 случаев;
- Житомирская область – 80 случаев;
- Закарпатская область – 78 случаев;
- Запорожская область – 500 случаев;
- Ивано-Франковская область – 131 случай;
- Киевская область – 269 случаев;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 427 случаев;
- Николаевская область – 106 случаев;
- Одесская область – 431 случай;
- Полтавская область – 206 случаев;
- Ровненская область – 218 случаев;
- Сумская область – 182 случая;
- Тернопольская область – 134 случая;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 82 случая;
- Хмельницкая область – 141 случай;
- Черкасская область – 269 случаев;
- Черновицкая область – 415 случаев;
- Черниговская область – 96 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Уровень COVID-вакцинации вырос на 25%
Источник: Минздрав
С тех пор, как в Украине объявили введение желтого уровня эпидопасности, количество введения первых доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В частности за прошедшие сутки, 27 сентября, против коронавируса вакцинировали 119 378 жителей Украины. 70 004 из них получили первую дозу препарата.
Почему украинцы не хотят вакцинироваться
Источник: 24 канал
Украина все еще отстает от стран Запада по темпам вакцинации. В то же время некоторые украинцы не обращались за медицинской помощью 15 лет. Возможно, им просто страшно узнать о своем состоянии здоровья. Это предположила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
На Житомирщине зафиксировали наименьшее количество прививок
Источник: 24 канал
На Житомирщине 26 сентября сделали 600 прививок. По всеукраинской статистике, это едва ли не меньше всего среди всех городов.
Вакцинироваться ли, если уже переболели коронавирусом
Источник: Минздрав
В Министерстве здравоохранения рассказали, почему людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно вакцинироваться. Дело в том, что иммунитет после перенесенного заболевания зависит индивидуально от каждого организма. В Минздраве подчеркнули, что антитела к заболеванию не вечны. Кроме того, вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.
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Украина приблизилась к тройке лидеров по заболеваемости
Источник: KSE
Украина в ближайшее время может попасть в тройку лидеров среди крупных стран Европы по заболеваемости коронавирусом. Украина будет двигаться в "рейтинге" по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы. По прогнозу специалистов Киевской школы экономики, это вопрос одной – двух недель.
Как будут работать школы в красной зоне карантина
Источник: "Сніданок з 1+1"
В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. Так, для работы в обычном режиме школы должны иметь 100% вакцинированных работников.
Темпы вакцинации в школах
Источник: РБК-Украина
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о темпах вакцинации работников школ. По его словам, в нескольких областях из-за низкого уровня прививки учителей школы переходят на дистанционку. Кузин говорит, что цифры по прививке довольно сильно различаются по территории страны. Так, самые низкие показатели вакцинации:
- в Волынской;
- Ивано-Франковской;
- Одесской;
- Львовской областях.
Именно там и закрывается наибольшее количество школ в желтой зоне.
На Львовщине увеличивается количество госпитализированных с COVID-19
Источник: 24 канал
Во Львове растет количество больных коронавирусом. Особенно увеличилось число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Примерно 1 500 человек находятся сейчас в ковидных отделениях Львовщины. Врачи отмечают, что большинство из них не имеет прививки.
На Львовщине увеличивается количество пациентов с COVID-19: смотрите видео
На Сумщине в учебных заведениях обнаружили COVID-19
Источник: Сумская ОГА
В Сумской области зафиксировали вспышку COVID-19 среди педагогов. По состоянию на 27 сентября на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения коронавируса.
Новости о коронавирусе в мире 28 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 28 сентября в мире обнаружили более 232,4 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 690 тысяч американцев.
Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса
Источник: официальная страница президента США в твитере
Джо Байден третий раз вакцинировался против коронавируса COVID-19. Сделал он это, как и предыдущие 2 раза, под прицелом телекамер. Прививку американскому президенту провели 27 сентября в Белом доме. Как и раньше, для этого выбрали препарат Pfizer.
Вакцинированных "Спутником-V" не будут пускать в США
Источник: The Washington Post
В России для иммунизации населения признают лишь отечественные вакцины против коронавируса. Но страна может потерять возможность использовать "Спутник-V" как дипломатический инструмент.
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В России показатель смертности от COVID-19 максимальный
Источник: СтопКоронавирус РФ
В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.
Исследования и разработки
Sanofi прекратила разработку COVID-вакцины несмотря на успешные испытания
Источник: Barron'S
Французский фармацевтический гигант Sanofi заявил, что останавливает разработку вакцины против коронавируса на основе мРНК. Несмотря на положительные результаты первой и второй фаз испытаний, кандидат на вакцину не пойдет на третью и последнюю фазу. 12 миллиардов доз препарата должны были выйти до конца 2021 года, но в компании не хотят выходить на рынок "слишком поздно". Там решили сосредоточиться на создании нового препарата.