Новости о коронавирусе в Украине 28 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6 552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 574 ребенка и 165 медработников.

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В больницы госпитализировали 1 288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. В то же время 2 927 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 31 051,
  • методом ИФА – 9 067,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

С начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

  • Киев – 461 случай;
  • Винницкая область – 93 случая;
  • Волынская область – 208 случаев;
  • Днепропетровская область – 595 случаев;
  • Донецкая область – 528 случаев;
  • Житомирская область – 80 случаев;
  • Закарпатская область – 78 случаев;
  • Запорожская область – 500 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 131 случай;
  • Киевская область – 269 случаев;
  • Кировоградская область – 18 случаев;
  • Луганская область – 337 случаев;
  • Львовская область – 427 случаев;
  • Николаевская область – 106 случаев;
  • Одесская область – 431 случай;
  • Полтавская область – 206 случаев;
  • Ровненская область – 218 случаев;
  • Сумская область – 182 случая;
  • Тернопольская область – 134 случая;
  • Харьковская область – 547 случаев;
  • Херсонская область – 82 случая;
  • Хмельницкая область – 141 случай;
  • Черкасская область – 269 случаев;
  • Черновицкая область – 415 случаев;
  • Черниговская область – 96 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Уровень COVID-вакцинации вырос на 25%

Источник: Минздрав

С тех пор, как в Украине объявили введение желтого уровня эпидопасности, количество введения первых доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В частности за прошедшие сутки, 27 сентября, против коронавируса вакцинировали 119 378 жителей Украины. 70 004 из них получили первую дозу препарата.

Почему украинцы не хотят вакцинироваться

Источник: 24 канал

Украина все еще отстает от стран Запада по темпам вакцинации. В то же время некоторые украинцы не обращались за медицинской помощью 15 лет. Возможно, им просто страшно узнать о своем состоянии здоровья. Это предположила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На Житомирщине зафиксировали наименьшее количество прививок

Источник: 24 канал

На Житомирщине 26 сентября сделали 600 прививок. По всеукраинской статистике, это едва ли не меньше всего среди всех городов.

Вакцинироваться ли, если уже переболели коронавирусом

Источник: Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно вакцинироваться. Дело в том, что иммунитет после перенесенного заболевания зависит индивидуально от каждого организма. В Минздраве подчеркнули, что антитела к заболеванию не вечны. Кроме того, вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.

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Украина приблизилась к тройке лидеров по заболеваемости

Источник: KSE

Украина в ближайшее время может попасть в тройку лидеров среди крупных стран Европы по заболеваемости коронавирусом. Украина будет двигаться в "рейтинге" по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы. По прогнозу специалистов Киевской школы экономики, это вопрос одной – двух недель.

Как будут работать школы в красной зоне карантина

Источник: "Сніданок з 1+1"

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. Так, для работы в обычном режиме школы должны иметь 100% вакцинированных работников.

Темпы вакцинации в школах

Источник: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о темпах вакцинации работников школ. По его словам, в нескольких областях из-за низкого уровня прививки учителей школы переходят на дистанционку. Кузин говорит, что цифры по прививке довольно сильно различаются по территории страны. Так, самые низкие показатели вакцинации:

  • в Волынской;
  • Ивано-Франковской;
  • Одесской;
  • Львовской областях.

Именно там и закрывается наибольшее количество школ в желтой зоне.

На Львовщине увеличивается количество госпитализированных с COVID-19

Источник: 24 канал

Во Львове растет количество больных коронавирусом. Особенно увеличилось число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Примерно 1 500 человек находятся сейчас в ковидных отделениях Львовщины. Врачи отмечают, что большинство из них не имеет прививки.

На Львовщине увеличивается количество пациентов с COVID-19: смотрите видео

На Сумщине в учебных заведениях обнаружили COVID-19

Источник: Сумская ОГА

В Сумской области зафиксировали вспышку COVID-19 среди педагогов. По состоянию на 27 сентября на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения коронавируса.

Новости о коронавирусе в мире 28 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 сентября в мире обнаружили более 232,4 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 690 тысяч американцев.

Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса

Источник: официальная страница президента США в твитере

Джо Байден третий раз вакцинировался против коронавируса COVID-19. Сделал он это, как и предыдущие 2 раза, под прицелом телекамер. Прививку американскому президенту провели 27 сентября в Белом доме. Как и раньше, для этого выбрали препарат Pfizer.

Вакцинированных "Спутником-V" не будут пускать в США

Источник: The Washington Post

В России для иммунизации населения признают лишь отечественные вакцины против коронавируса. Но страна может потерять возможность использовать "Спутник-V" как дипломатический инструмент.

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В России показатель смертности от COVID-19 максимальный

Источник: СтопКоронавирус РФ

В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.

Исследования и разработки

Sanofi прекратила разработку COVID-вакцины несмотря на успешные испытания

Источник: Barron'S

Французский фармацевтический гигант Sanofi заявил, что останавливает разработку вакцины против коронавируса на основе мРНК. Несмотря на положительные результаты первой и второй фаз испытаний, кандидат на вакцину не пойдет на третью и последнюю фазу. 12 миллиардов доз препарата должны были выйти до конца 2021 года, но в компании не хотят выходить на рынок "слишком поздно". Там решили сосредоточиться на создании нового препарата.