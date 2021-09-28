Вакцинироваться ли после болезни, заболеваемость в Украине: новости о коронавирусе 28 сентября

Людям, переболевшим коронавирусом, все равно надо вакцинироваться. Украина в ближайшее время может попасть в тройку лидеров среди крупных стран Европы по заболеваемости коронавирусом. Вакцинированных "Спутником-V" не будут пускать в США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 28 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6 552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 574 ребенка и 165 медработников.

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В больницы госпитализировали 1 288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. В то же время 2 927 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 31 051,

методом ИФА – 9 067,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

С начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 401 956 больных коронавирусом. 2 248 071 инфицированный уже выздоровел. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 55 863 пациентов.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 461 случай;

Винницкая область – 93 случая;

Волынская область – 208 случаев;

Днепропетровская область – 595 случаев;

Донецкая область – 528 случаев;

Житомирская область – 80 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 500 случаев;

Ивано-Франковская область – 131 случай;

Киевская область – 269 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 427 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 431 случай;

Полтавская область – 206 случаев;

Ровненская область – 218 случаев;

Сумская область – 182 случая;

Тернопольская область – 134 случая;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 82 случая;

Хмельницкая область – 141 случай;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 415 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Уровень COVID-вакцинации вырос на 25%

Источник: Минздрав

С тех пор, как в Украине объявили введение желтого уровня эпидопасности, количество введения первых доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В частности за прошедшие сутки, 27 сентября, против коронавируса вакцинировали 119 378 жителей Украины. 70 004 из них получили первую дозу препарата.

Общие темпы вакцинальной кампании

По состоянию на утро 28 сентября в Украине против коронавируса вакцинировался 6 851 531 человек. 6 851 529 реципиентов получили первую дозу. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили первую дозу за границей).

В общем и первой, и второй дозой в стране провели 12 359 741 прививку против COVID-19.

Почему украинцы не хотят вакцинироваться

Источник: 24 канал

Украина все еще отстает от стран Запада по темпам вакцинации. В то же время некоторые украинцы не обращались за медицинской помощью 15 лет. Возможно, им просто страшно узнать о своем состоянии здоровья. Это предположила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На Житомирщине зафиксировали наименьшее количество прививок

Источник: 24 канал

На Житомирщине 26 сентября сделали 600 прививок. По всеукраинской статистике, это едва ли не меньше всего среди всех городов.

Вакцинироваться ли, если уже переболели коронавирусом

Источник: Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно вакцинироваться. Дело в том, что иммунитет после перенесенного заболевания зависит индивидуально от каждого организма. В Минздраве подчеркнули, что антитела к заболеванию не вечны. Кроме того, вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.

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Украина приблизилась к тройке лидеров по заболеваемости

Источник: KSE

Украина в ближайшее время может попасть в тройку лидеров среди крупных стран Европы по заболеваемости коронавирусом. Украина будет двигаться в "рейтинге" по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы. По прогнозу специалистов Киевской школы экономики, это вопрос одной – двух недель.

Как будут работать школы в красной зоне карантина

Источник: "Сніданок з 1+1"

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. Так, для работы в обычном режиме школы должны иметь 100% вакцинированных работников.

Темпы вакцинации в школах

Источник: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о темпах вакцинации работников школ. По его словам, в нескольких областях из-за низкого уровня прививки учителей школы переходят на дистанционку. Кузин говорит, что цифры по прививке довольно сильно различаются по территории страны. Так, самые низкие показатели вакцинации:

в Волынской;

Ивано-Франковской;

Одесской;

Львовской областях.

Именно там и закрывается наибольшее количество школ в желтой зоне.

На Львовщине увеличивается количество госпитализированных с COVID-19

Источник: 24 канал

Во Львове растет количество больных коронавирусом. Особенно увеличилось число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Примерно 1 500 человек находятся сейчас в ковидных отделениях Львовщины. Врачи отмечают, что большинство из них не имеет прививки.

На Львовщине увеличивается количество пациентов с COVID-19: смотрите видео

На Сумщине в учебных заведениях обнаружили COVID-19

Источник: Сумская ОГА

В Сумской области зафиксировали вспышку COVID-19 среди педагогов. По состоянию на 27 сентября на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения коронавируса.

Новости о коронавирусе в мире 28 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 сентября в мире обнаружили более 232,4 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 690 тысяч американцев.

Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса

Источник: официальная страница президента США в твитере

Джо Байден третий раз вакцинировался против коронавируса COVID-19. Сделал он это, как и предыдущие 2 раза, под прицелом телекамер. Прививку американскому президенту провели 27 сентября в Белом доме. Как и раньше, для этого выбрали препарат Pfizer.

Вакцинированных "Спутником-V" не будут пускать в США

Всемирная организация здравоохранения выступает категорически против того, чтобы в странах с достаточным количеством вакцин делали третью прививку.

Источник: The Washington Post

В России для иммунизации населения признают лишь отечественные вакцины против коронавируса. Но страна может потерять возможность использовать "Спутник-V" как дипломатический инструмент.

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В России показатель смертности от COVID-19 максимальный

Источник: СтопКоронавирус РФ

В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.

Исследования и разработки

Sanofi прекратила разработку COVID-вакцины несмотря на успешные испытания

Источник: Barron'S

Французский фармацевтический гигант Sanofi заявил, что останавливает разработку вакцины против коронавируса на основе мРНК. Несмотря на положительные результаты первой и второй фаз испытаний, кандидат на вакцину не пойдет на третью и последнюю фазу. 12 миллиардов доз препарата должны были выйти до конца 2021 года, но в компании не хотят выходить на рынок "слишком поздно". Там решили сосредоточиться на создании нового препарата.