Примеси в вакцине Moderna, важные заявления ВОЗ: новости о коронавирусе 26 августа

В Украине более 1,5 тысячи инфицированных коронавирусом за сутки, темпы распространения коронавируса растут. В частности, увеличилось количество случаев дельты. В Минздраве объявили вероятные сценарии осенней волны пандемии. В Австралии значительно выросло количество осложненных заболеваний, в России снова рекорд летальных исходов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. Среди инфицированных 104 ребенка и 38 медработников. В больницы госпитализировали 464 человека, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 пациентов. В то же время выздоровели не менее 1 269 пациентов.

Обратите внимание Окно исчезает, – в ВОЗ призвали ускорить расследование о происхождении COVID-19

За минувшие сутки протестовали 52427 человек:

методом ПЦР – 23 120

методом ИФА – 7 427

экспресс-тестами – 21 880

Статистика распространения COVID-19 в регионах: суточный показатель

Киев – 264 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 79 случаев;

Донецкая область – 161 случай;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 93 случая;

Львовская область – 40 случаев;

Николаевская область – 34 случая;

Одесская область – 119 случаев;

Полтавская область – 40 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 105 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 48 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 81 случай;

Черниговская область – 57 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы распространения пандемии в Украине

За все время пандемии в Украине заболело – 2 278 171 человек. По состоянию на 26 августа побороли недуг – 2 203 429 человек. К сожалению, жертвами коронавируса стали – 53 566 украинцев.

По данным статистического ресурса Worldometers, по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 71 место в мире и 22 – среди стран Европы.

Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 миллион населения и на 29 – среди европейских стран.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине количество инфицированных штаммом Дельта выросло в 3,5 раза

Источник: Минздрав

Еще 5 августа в Украине зафиксировали 147 случаев штамма Дельта. Однако уже в конце месяца эта цифра увеличилась более чем в 3,5 раза. В частности, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что по состоянию на 20 августа в стране официально обнаружили 520 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Прогноз вспышки коронавируса на осень от экспертов Минздрава

Источник: "РБК-Украина"

В Украинском центре здравоохранения (UHC) предполагают, что новый всплеск пандемии в стране возможен либо уже в сентябре, либо чуть позже – в октябре – ноябре. Это допустил соучредитель центра Павел Ковтонюк.

В Минздраве руководствуются похожими прогнозами. Хотя глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже прогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19. Он может случиться зимой 2021 года.

А вторая волна, по мнению главы Минздрава, случится в феврале – марте 2022 года.

В Украине наименьший процент вакцинированного населения в Европе

Источник: Общественное радио

В Украине наибольший уровень невакцинированного населения в Европе. Соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк считает, что низкие показатели вакцинации спровоцируют осенью новую волну коронавируса.

Актуально В вакцине Moderna обнаружили посторонние примеси: в Японии выбросили более 1,6 миллиона доз

Сколько вакцинированных в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 162 410 человек: первую дозу ввели 44 218 людям, вторую дозу – 118 192 украинцам.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 152 292 человека:

из них одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек,

полностью иммунизированы, получив две дозы, – 3 310 320 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего по состоянию на 26 августа от старта вакцинации, 24 февраля, в стране проведено 8 462 610 прививок.

Читайте также В Колумбии мужчина получил 7 COVID-прививок от разных производителей

Новости о коронавирусе в мире 26 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 214 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 632 тысячи из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.

В ВОЗ призвали ускорить расследование о происхождении COVID-19

Источник: Nature

Процесс поиска источника происхождения коронавируса остановился, в ВОЗ считают, что сейчас решающий момент. Ведь, очень важно отследить людей и животных с нужными образцами в Китае и за его пределами.

Так, например, фермы с потенциально важными для расследования животными уже могли закрыть.

В Австралии COVID-19 вспыхнул с новой силой

: "окно возможностей" для исследования источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2 быстро исчезает, и вскоре ряд исследований станут не просто бесполезными, но и невозможными.

Источник: CNBC

За минувшие сутки, 25 августа, в Австралии выявили свыше тысячи новых больных коронавирусом. Это впервые с начала пандемии. Хуже всего ситуация в Сиднее, там на территории двух крупнейших больниц даже установили палатки для оказания экстренной помощи на открытом воздухе.

В России зафиксировали более 800 новых летальных случаев

Источник: Оперативный штаб России

В России вновь зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса за все время от начала пандемии. Количество летальных исходов за сутки возросло до 820.

Всего в России за все время пандемии обнаружили 6 824 540 случаев коронавируса, в том числе 19 630 случаев инфицирования зафиксировали вчера. 179 243 граждан РФ умерли от осложнений коронавируса.

Обратите внимание Коронавирус на Паралимпиаде-2020: госпитализировали первого больного

В Румынии невакцинированные учителя будут каждые 3 дня сдавать ПЦР-тест

Источник: ALBA24

Во время карантина в Румынии все учителя должны иметь сертификат вакцинации против COVID-19. В то же время учителя, которые не получили прививки, должны будут сдавать ПЦР-тесты, чтобы их допустили к работе в школе.

В таком случае все учителя должны иметь сертификат о вакцинации. Если его нет – то невакцинированные учителя будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа. Правда, тесты будут делаться за государственный счет.

Следующие 3 месяца станут критическими, – ВОЗ

Источник: ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новая волна пандемии коронавируса состоится уже осенью. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 25 августа. По его словам, стоит подготовиться к следующим нескольким месяцам.

Исследование коронавируса

У какого количества людей не возникает иммунитет против коронавируса после вакцинации

Ранее в организации заявляли, что из-за распространения Дельта-штамма, достижения в борьбе с пандемией могут ничего не значить.

Источник: University of Birmingham

Пациенты с ослабленным иммунитетом из-за тяжелых заболеваний входят в особую группу риска коронавируса. Однако две стандартные дозы вакцины могут защитить большинство из них.

Какие результаты исследования? По крайней мере у 40% пациентов развился очень слабый иммунный ответ, а у 11% антитела не вырабатываются даже через четыре недели после второй прививки. Чаще всего неспособность генерировать антитела наблюдалась в подгруппах пациентов с васкулитом, которые получают лечение моноклональными антителами (ритуксимабом) – эффективность вакцинации у них была снижена на 90% в сравнении со здоровыми людьми.

Как на самом деле коронавирус влияет на легкие после болезни

Источник: The Annals of Thoracic Surgery

Ученые проанализировали данные тех, кто перенес COVID-19 со средней или высокой степенью тяжести, а затем испытывал какие-то сложности с легкими.

Ученые подчеркнули: если вы перенесли коронавирус и ваши легкие попали "под удар", это еще не значит, что негативный эффект обязательно продлится очень долго. Если человек полностью выздоровел (то есть снимки легких "чистые"), то легочные ткани также можно считать полностью здоровыми.

Специалисты не обнаружили четких острых гистопатологических изменений, свидетельствующих о постоянном повреждении легких.

Внимание Вход в общественные места без COVID-сертификата запрещен: в Греции ввели новые правила