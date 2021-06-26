Новости о коронавирусе 26 июня: кому грозит тяжелое протекание "Дельта", рекорд смертей в России
Источник:24 канал
В Украине рекордные показатели количества вакцинированных людей в течение последних суток. В то же время заболеваемость сохраняется на уровне 700 случаев инфицирования. ВОЗ считает, что наименее защищены против мутации "Дельта" люди, которые не получили прививки. В России продолжает ухудшаться ситуация – показатели смертности рекордные. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 26 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине по состоянию на 26 июня в течение суток зарегистрировали 756 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, среди больных 29 детей и 12 медработников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 25 июня: заявление ВОЗ о Дельте, как его обнаружить
Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 526 больных с выраженной симптоматикой COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 35 пациентов. В то же время выздоровели – 1 835 человек.
Распространение коронавируса в областях: статистика за сутки
- Киев – 205 случаев;
- Винницкая область – 15 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 32 случая;
- Ивано – Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 6 случаев;
- Львовская область – 33 случая;
- Николаевская область – 26 случаев;
- Одесская область – 32 случая;
- Полтавская область – 31 случай;
- Ровенская область – 26 случаев;
- Сумская область – 40 случаев;
- Тернопольская область – 12 случаев;
- Харьковская область – 44 случая;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 22 случая;
- Черкасская область – 29 случаев;
- Черновицкая область – 16 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 233 546 человек:
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- из них по состоянию на 26 июня выздоровели 2 161 972 человека;
- от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 269 жителей страны.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
В Украине рекордное количество прививок за сутки
Источник: Минздрав
На протяжении прошлых суток, в пятницу в Украине получило прививки против коронавируса рекордное количество людей – 97 130 человек: одну дозу получили 36 540 человек, две дозы, а потому полностью иммунизированы – 60 590 человек.
По состоянию на 24 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.С начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу – 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 550 966 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).
Каким будет срок действия "ковидного" паспорта
Источник: UNICEF Ukraine
Сертификат или паспорт, который сейчас принято называть "ковидным", в Украине собираются ввести уже с 1 июля.
"Ковидный" паспорт будут выдавать людям, полностью вакцинированным, переболевшим, а также и тем, кто сдал ПЦР-тест и получил результат. Для каждого из этих случаев предусмотрен определенный срок действия паспорта.
Основания для выдачи "ковидных" паспортов и их срок действия
- Первая – это когда человек получил полный курс вакцинации.
Такой сертификат будет действовать 180 дней после дня получения второй дозы.
- Вторая – наличие отрицательного результата ПЦР-теста.
Срок действия этого сертификата будет малым – 72 часа с момента взятия образца.
- Третья – если человек переболел, и соответствующие данные есть в электронной системе здравоохранения.
Сертификат в таком случае также будет действовать 180 дней (со дня лабораторного подтверждения).
"Мы надеемся, что оно с 1 июля заработает", – подытожил директор ЦОС.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зарегистрировали свыше 180 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 908 964 пациента. В то же время выздоровели – более 118 миллионов инфицированных.
По состоянию на 26 июня в мире более 58 миллионов активных больных COVID-19.
В России от коронавируса за сутки умерло рекордное количество заболевших
Источник: Радио Свобода
В России за прошедшие сутки зафиксировали рекордные показатели смертности в результате коронавирусной болезни. За сутки официально подтвердили смерть 619 больных – это больше всего с 25 декабря.
Кроме того, количество новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз такой значительный прирост заболевших зафиксирован в конце января, во время пика второй волны пандемии.
Общее количество выявленных COVID-случаев в РФ выросло до 5 430 753. Впрочем, власти неоднократно констатировали, что число больных может быть в разы больше официальных показателей.
Кто наиболее незащищен против сложного протекания штамма "Дельта"
Источник: ВОЗ
По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса "Дельта" быстрее распространяется именно среди невакцинированных людей. В частности, именно для этой группы населения наихудший прогноз течения заболевания.
Исследование коронавируса
Коронавирус свирепствовал 20 тысяч лет назад
Источник: The New York Times
Ученые опубликовали убедительные доказательства того, что Восточную Азию охватила эпидемия коронавируса еще около 20 тысяч лет назад. Инфекция была достаточно разрушительной для человеческого организма – ДНК сохранили следы генных мутаций.
Чтобы определить это, ученые сравнили ДНК тысяч людей из 26 различных популяций по всему миру. У жителей Восточной Азии ученые обнаружили 42 гена, которые являются доминантными. Это доказывает, что люди в регионе адаптировались к древнему коронавирусу.