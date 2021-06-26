Новости о коронавирусе 26 июня: кому грозит тяжелое протекание "Дельта", рекорд смертей в России

В Украине рекордные показатели количества вакцинированных людей в течение последних суток. В то же время заболеваемость сохраняется на уровне 700 случаев инфицирования. ВОЗ считает, что наименее защищены против мутации "Дельта" люди, которые не получили прививки. В России продолжает ухудшаться ситуация – показатели смертности рекордные. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 26 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине по состоянию на 26 июня в течение суток зарегистрировали 756 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, среди больных 29 детей и 12 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 25 июня: заявление ВОЗ о Дельте, как его обнаружить

Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 526 больных с выраженной симптоматикой COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 35 пациентов. В то же время выздоровели – 1 835 человек.

Распространение коронавируса в областях: статистика за сутки

Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 15 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 32 случая;

Ивано – Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 6 случаев;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 26 случаев;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 31 случай;

Ровенская область – 26 случаев;

Сумская область – 40 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 44 случая;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 16 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



из них по состоянию на 26 июня выздоровели 2 161 972 человека;

от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 269 жителей страны.

С начала пандемии COVID-19



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В Украине рекордное количество прививок за сутки

Источник: Минздрав

На протяжении прошлых суток, в пятницу в Украине получило прививки против коронавируса рекордное количество людей – 97 130 человек: одну дозу получили 36 540 человек, две дозы, а потому полностью иммунизированы – 60 590 человек.

По состоянию на 24 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

Каким будет срок действия "ковидного" паспорта

С начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу – 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 550 966 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Источник: UNICEF Ukraine

Сертификат или паспорт, который сейчас принято называть "ковидным", в Украине собираются ввести уже с 1 июля.

"Ковидный" паспорт будут выдавать людям, полностью вакцинированным, переболевшим, а также и тем, кто сдал ПЦР-тест и получил результат. Для каждого из этих случаев предусмотрен определенный срок действия паспорта.

Основания для выдачи "ковидных" паспортов и их срок действия

Первая – это когда человек получил полный курс вакцинации.

Такой сертификат будет действовать 180 дней после дня получения второй дозы.



Такой сертификат будет действовать 180 дней после дня получения второй дозы. Вторая – наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Срок действия этого сертификата будет малым – 72 часа с момента взятия образца.



Срок действия этого сертификата будет малым – 72 часа с момента взятия образца. Третья – если человек переболел, и соответствующие данные есть в электронной системе здравоохранения.

Сертификат в таком случае также будет действовать 180 дней (со дня лабораторного подтверждения).

"Мы надеемся, что оно с 1 июля заработает", – подытожил директор ЦОС.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали свыше 180 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 908 964 пациента. В то же время выздоровели – более 118 миллионов инфицированных.

По состоянию на 26 июня в мире более 58 миллионов активных больных COVID-19.

В России от коронавируса за сутки умерло рекордное количество заболевших

Источник: Радио Свобода

В России за прошедшие сутки зафиксировали рекордные показатели смертности в результате коронавирусной болезни. За сутки официально подтвердили смерть 619 больных – это больше всего с 25 декабря.

Кроме того, количество новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз такой значительный прирост заболевших зафиксирован в конце января, во время пика второй волны пандемии.

Общее количество выявленных COVID-случаев в РФ выросло до 5 430 753. Впрочем, власти неоднократно констатировали, что число больных может быть в разы больше официальных показателей.

Кто наиболее незащищен против сложного протекания штамма "Дельта"

Источник: ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса "Дельта" быстрее распространяется именно среди невакцинированных людей. В частности, именно для этой группы населения наихудший прогноз течения заболевания.

Исследование коронавируса

Коронавирус свирепствовал 20 тысяч лет назад

Источник: The New York Times

Ученые опубликовали убедительные доказательства того, что Восточную Азию охватила эпидемия коронавируса еще около 20 тысяч лет назад. Инфекция была достаточно разрушительной для человеческого организма – ДНК сохранили следы генных мутаций.

Чтобы определить это, ученые сравнили ДНК тысяч людей из 26 различных популяций по всему миру. У жителей Восточной Азии ученые обнаружили 42 гена, которые являются доминантными. Это доказывает, что люди в регионе адаптировались к древнему коронавирусу.