Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине обнаружили 15 936 новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 404 пациента с COVID-19. Известно, что 26 811 инфицированных – выздоровели. Но смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.

Днем ранее Экспериментальное лекарство, сертификат о негативном ПЦР: новости о коронавирусе 25 ноября

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 102 899 тестирований на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 52 316,

методом ИФА – 10 092,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.

Статистика новых случаев COVID-19 по всей Украине:

Киев – 1 438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1 022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1 075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ровненская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране: По состоянию на 26 ноября в Украине зарегистрировали 3 384 404 больных COVID-19. 2 852 452 из них уже выздоровели. Но 83 541 украинец, к сожалению, не смог преодолеть болезнь.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канала

42,4% взрослых украинцев получили по крайней мере одну прививку против COVID-19

Источник: Минздрав

Всего в Украине 34,2% взрослого населения прошли полный курс вакцинации, соответственно 42,4% – получили минимум 1 дозу препарата.

За минувшие сутки, 25 ноября, прививки сделали 273 875 человек. 81 516 получили только первую дозу, в то же время остальные 192 359 – вторую.

С начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил 13 164 651 житель Украины. 13 164 649 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.

Новости о коронавирусе в мире 26 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 26 ноября в мире выявили более 260 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Германия, Россия, Турция и Украина.

Германия привлечет военную авиацию для перевозки COVID-больных

Источник: Европейская правда

В Германии уже третий день подряд рекордная заболеваемость коронавирусом. Уже сегодня, 26 ноября, в стране для перевозки тяжелых больных привлекут военную авиацию.

В частности, эвакуационный самолет воздушных сил A310 MedEvac будет перевозить тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше. Он оснащен полноценным реанимационным оборудованием.

Справка: За прошедшие сутки в стране обнаружили более 76 тысяч новых больных коронавирусом. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже максимальный – 438,2.

Страны закрывают границы из-за нового штамма

Источник: The Guardian

После того, как ученые забили тревогу из-за появления нового "суперварианта" коронавируса B.1.1.529, Израиль и Великобритания решили закрыть границы для путешественников из 7 африканских стран.

Так, Британия полностью закрывает авиасообщение с Южной Африкой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и Эсватини. Израиль добавил к этому списку еще и Мозамбик.

Евросоюз рассматривает приостановку авиасообщения с Южной Африкой

Источник: AP

Евросоюз может прекратить авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в стране. Об этом в ЕС сообщили 26 ноября. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что новый штамм может наделать немало проблем в Европе.

Германия ограничивает авиасообщение из-за нового "суперварианта" COVID-19

Источник: Der Tagesspiegel

Специалисты предупреждают об опасном варианте коронавируса из Южной Африки.

Решение вступит в силу в ночь на 27 ноября. Авиакомпаниям будет разрешено перевозить только немцев в Германию. Граждане, прибывшие в страну, должны будут пробыть на самоизоляции 14 дней. Это касается даже вакцинированных людей.

Что известно о варианте B.1.1.529 Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке. Сообщается, что он имеет "очень необычную совокупность" опасных мутаций. В спаечном белке нового варианта 32 мутации, тем временем в штамме Дельта, который сейчас доминирует в мире, всего 16. Поэтому ученые опасаются, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным. Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке. Сообщается, что он имеет "очень необычную совокупность" опасных мутаций. В спаечном белке нового варианта 32 мутации, тем временем в штамме Дельта, который сейчас доминирует в мире, всего 16. Поэтому ученые опасаются, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным.

Советуем ознакомиться Имеет чрезвычайное количество мутаций: что сейчас известно о новом штамме коронавируса

Исследования коронавируса

Каков риск повторного заражения коронавирусом

Источник: New England Journal of Medicine

О том, что перенесенный COVID-19 или вакцинация не обеспечивают пожизненный иммунитет, стало понятно еще в прошлом году, но остается вопрос, каковы шансы заболеть повторно. Проведенное в Катаре исследование, показало, что вероятность реинфекции не слишком велика.

Выводы исследования: иммунный ответ к SARS-CoV-2 может быть таким же, как иммунитет, который вырабатывается после сезонных коронавирусов, когда возникает кратковременная защита против повторного заражения и длительная – против тяжелого течения заболевания.