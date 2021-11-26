Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине обнаружили 15 936 новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 404 пациента с COVID-19. Известно, что 26 811 инфицированных – выздоровели. Но смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.
Днем ранее Экспериментальное лекарство, сертификат о негативном ПЦР: новости о коронавирусе 25 ноября
Охват тестирования населения
За сутки в стране осуществили 102 899 тестирований на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 52 316,
- методом ИФА – 10 092,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.
Статистика новых случаев COVID-19 по всей Украине:
- Киев – 1 438 случаев;
- Винницкая область – 860 случаев;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1 022 случая;
- Донецкая область – 970 случаев;
- Житомирская область – 446 случаев;
- Закарпатская область – 498 случаев;
- Запорожская область – 1 075 случаев;
- Ивано-Франковская область – 313 случаев;
- Киевская область – 714 случаев;
- Кировоградская область – 182 случая;
- Луганская область – 182 случая;
- Львовская область – 850 случаев;
- Николаевская область – 475 случаев;
- Одесская область – 832 случая;
- Полтавская область – 953 случая;
- Ровненская область – 611 случаев;
- Сумская область – 688 случаев;
- Тернопольская область – 363 случая;
- Харьковская область – 590 случаев;
- Херсонская область – 289 случаев;
- Хмельницкая область – 681 случай;
- Черкасская область – 548 случаев;
- Черновицкая область – 261 случай;
- Черниговская область – 506 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канала
42,4% взрослых украинцев получили по крайней мере одну прививку против COVID-19
Источник: Минздрав
Всего в Украине 34,2% взрослого населения прошли полный курс вакцинации, соответственно 42,4% – получили минимум 1 дозу препарата.
За минувшие сутки, 25 ноября, прививки сделали 273 875 человек. 81 516 получили только первую дозу, в то же время остальные 192 359 – вторую.
С начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил 13 164 651 житель Украины. 13 164 649 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.
Новости о коронавирусе в мире 26 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 26 ноября в мире выявили более 260 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Германия, Россия, Турция и Украина.
Германия привлечет военную авиацию для перевозки COVID-больных
Источник: Европейская правда
В Германии уже третий день подряд рекордная заболеваемость коронавирусом. Уже сегодня, 26 ноября, в стране для перевозки тяжелых больных привлекут военную авиацию.
В частности, эвакуационный самолет воздушных сил A310 MedEvac будет перевозить тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше. Он оснащен полноценным реанимационным оборудованием.
Страны закрывают границы из-за нового штамма
Источник: The Guardian
После того, как ученые забили тревогу из-за появления нового "суперварианта" коронавируса B.1.1.529, Израиль и Великобритания решили закрыть границы для путешественников из 7 африканских стран.
Так, Британия полностью закрывает авиасообщение с Южной Африкой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и Эсватини. Израиль добавил к этому списку еще и Мозамбик.
Евросоюз рассматривает приостановку авиасообщения с Южной Африкой
Источник: AP
Евросоюз может прекратить авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в стране. Об этом в ЕС сообщили 26 ноября. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что новый штамм может наделать немало проблем в Европе.
Германия ограничивает авиасообщение из-за нового "суперварианта" COVID-19
Источник: Der Tagesspiegel
Специалисты предупреждают об опасном варианте коронавируса из Южной Африки.
Решение вступит в силу в ночь на 27 ноября. Авиакомпаниям будет разрешено перевозить только немцев в Германию. Граждане, прибывшие в страну, должны будут пробыть на самоизоляции 14 дней. Это касается даже вакцинированных людей.
Что известно о варианте B.1.1.529Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке. Сообщается, что он имеет "очень необычную совокупность" опасных мутаций. В спаечном белке нового варианта 32 мутации, тем временем в штамме Дельта, который сейчас доминирует в мире, всего 16. Поэтому ученые опасаются, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным.
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Исследования коронавируса
Каков риск повторного заражения коронавирусом
Источник: New England Journal of Medicine
О том, что перенесенный COVID-19 или вакцинация не обеспечивают пожизненный иммунитет, стало понятно еще в прошлом году, но остается вопрос, каковы шансы заболеть повторно. Проведенное в Катаре исследование, показало, что вероятность реинфекции не слишком велика.
Выводы исследования: иммунный ответ к SARS-CoV-2 может быть таким же, как иммунитет, который вырабатывается после сезонных коронавирусов, когда возникает кратковременная защита против повторного заражения и длительная – против тяжелого течения заболевания.