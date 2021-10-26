Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди инфицированных 1414 детей и 338 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это самое большое количество с начала пандемии. Выздоровели 9738 пациентов.

Темпы тестирования

В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 61 027,

методом ИФА – 18 233,

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 49 803.

По состоянию на 26 октября в Украине выявили 2 803 159 больных коронавирусом, 2 390 112 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 64 936 пациентов ушли из жизни, так и не сумев одолеть болезнь.

Ситуация с коронавирусом в областях

Киев – 1 135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область – 1015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1104 случаев;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровненская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 1222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Более 7 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 октября, от коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, а вторую, завершающую дозу – 69 134 человека.

Прививка проводилась 1060 мобильными бригадами по иммунизации, 3086 пунктами прививки и 379 центрами вакцинации населения.

В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привили 9 151 480 человек. 9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.