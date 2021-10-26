Условие тотального локдауна, прогноз СНБО: новости о коронавирусе 26 октября
Источник:24 канал
В Украине растет заболеваемость коронавирусом, в течение суток инфицировались более 19 тысяч человек. В СНБО прогнозируют заболеваемость на уровне 50 – 60 тысяч. В то же время выросли темпы вакцинации, в общей сложности привито уже более 7 миллионов украинцев. Китай начинает вакцинацию детей от трех лет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 октября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди инфицированных 1414 детей и 338 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это самое большое количество с начала пандемии. Выздоровели 9738 пациентов.
Темпы тестирования
В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 61 027,
- методом ИФА – 18 233,
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 49 803.
Ситуация с коронавирусом в областях
- Киев – 1 135 случаев;
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1760 случаев;
- Донецкая область – 1015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1104 случаев;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровненская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1255 случаев;
- Херсонская область – 1222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
Более 7 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 25 октября, от коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, а вторую, завершающую дозу – 69 134 человека.
Прививка проводилась 1060 мобильными бригадами по иммунизации, 3086 пунктами прививки и 379 центрами вакцинации населения.В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привили 9 151 480 человек. 9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Ляшко назвал количество смертей среди вакцинированных
Источник: "Украинская правда"
В Украине зафиксировали 119 летальных исходов среди вакцинированных. Однако никакой доказанной связи между прививкой и смертью человека нет.
По словам министра, он не возглавляет национальную комиссию по расследованию. Однако Ляшко подчеркнул, что если бы доказанная связь между смертями и вакцинацией была, то ему бы доложили.
В Моршине вообще нет госпитализированных с COVID-19
Источник: Укринформ
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в курортном Моршине во Львовской области для выработки коллективного иммунитета нет ни одной госпитализации пациентов с коронавирусом.
Городской глава отметил, что были более высокие ожидания от массовой иммунизации, в городе надеялись, что люди вообще не будут болеть коронавирусом. Но, по его словам, во время предыдущей волны в марте, в Моршине, госпитализированных в тяжелом состоянии было очень много, были и летальные случаи.Справка: 16 апреля в Моршине запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовому вакцинированию жителей от COVID-19. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения. До появления штамма "Дельта" в Моршине долго не было ни одного инфицированного COVID-19.
В СНБО прогнозируют 50 – 60 тысяч инфицированных суток
Источник: "Свобода слова" на ICTV
Алексей Данилов прогнозирует в Украине "очень сложную ситуацию" с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, мы только "входим в пик".
Он отметил, что здравоохранение сегодня имеет 90 тысяч коек для ковидных больных: "По нашим прогнозам, будет находиться в больницах 55 – 60 тысяч человек".
Ляшко назвал условие тотального локдауна в Украине
Источник: 24 канал
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, национальный локдаун в стране будет введен тогда, когда все области перейдут в красную зону карантина. Поэтому главная задача – не допустить такой ситуации. По словам министра, уже в скором времени в красной зоне окажутся сразу 13 областей.
Какие области уже "красные":
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская
- Ровненская.
В Украине более низкие показатели смертности от COVID-19, чем в Европе, – Ляшко
Источник: Офис Президента Украины
В Офисе Президента провели селекторное совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Заболеваемость и смертность выросли, но министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что средние показатели летальных исходов среди пациентов ниже европейских.
Согласно данным сайта Worldometers, Украина находится на 8-м месте в мире по общему числу умерших от коронавируса в Европе и на 19-м месте в мире.
Внимание Ежедневно госпитализация растет на 2 – 3%: Львовщина активно двигается в красную зону
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на 25 октября в мире выявили более 243 миллионов больных коронавирусом и более 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия. Шестую строчку заняла и Украина.
Китай начинает COVID-вакцинацию детей в возрасте от 3 лет.
Источник: AP
В Китае от коронавируса вакцинировали уже 76% населения. Теперь в стране приступают к вакцинации детей в возрасте от 3 лет. Детям в возрасте от 3 до 11 лет нужно будет вакцинироваться по крайней мере в пяти провинциях Китая. Все потому, что в этих регионах обнаружили незначительные вспышки COVID-19.
Кроме того, в Китае принимаются жесткие меры при малейших вспышках коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа в стране обнаружили 35 новых больных: 4 из них в провинции Ганьсу, еще 19 – в регионе Внутренняя Монголия, другие случаи заражения зафиксировали по всей стране.
Исследование о коронавирусе
Сравнили риски неврологических осложнений после вакцинации и коронавируса
Источник: Nature Medicine
Редкие сообщения от регуляторных органов и тревожные и непроверенные слухи в социальных сетях заставляют сомневаться многих людей перед вакцинацией от COVID-19-19.
Теперь ученые увидели, что коронавирус гораздо чаще провоцирует неврологические осложнения от COVID-19, чем вакцинация.