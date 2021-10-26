Условие тотального локдауна, прогноз СНБО: новости о коронавирусе 26 октября

В Украине растет заболеваемость коронавирусом, в течение суток инфицировались более 19 тысяч человек. В СНБО прогнозируют заболеваемость на уровне 50 – 60 тысяч. В то же время выросли темпы вакцинации, в общей сложности привито уже более 7 миллионов украинцев. Китай начинает вакцинацию детей от трех лет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 октября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди инфицированных 1414 детей и 338 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это самое большое количество с начала пандемии. Выздоровели 9738 пациентов.

Темпы тестирования

В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 61 027,

методом ИФА – 18 233,

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 49 803.

Ситуация с коронавирусом в областях

Киев – 1 135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область – 1015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1104 случаев;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровненская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 1222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

Пов Украине выявили 2 803 159 больных коронавирусом, 2 390 112 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 64 936 пациентов ушли из жизни, так и не сумев одолеть болезнь.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Более 7 миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 октября, от коронавируса вакцинировались 254 920 человек. 185 786 из них получили первую дозу вакцины, а вторую, завершающую дозу – 69 134 человека.

Прививка проводилась 1060 мобильными бригадами по иммунизации, 3086 пунктами прививки и 379 центрами вакцинации населения.

В Минздраве отметили, чтоДа, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привили 9 151 480 человек. 9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Ляшко назвал количество смертей среди вакцинированных

Источник: "Украинская правда"

В Украине зафиксировали 119 летальных исходов среди вакцинированных. Однако никакой доказанной связи между прививкой и смертью человека нет.

По словам министра, он не возглавляет национальную комиссию по расследованию. Однако Ляшко подчеркнул, что если бы доказанная связь между смертями и вакцинацией была, то ему бы доложили.

В Моршине вообще нет госпитализированных с COVID-19

Источник: Укринформ

После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в курортном Моршине во Львовской области для выработки коллективного иммунитета нет ни одной госпитализации пациентов с коронавирусом.

Городской глава отметил, что были более высокие ожидания от массовой иммунизации, в городе надеялись, что люди вообще не будут болеть коронавирусом. Но, по его словам, во время предыдущей волны в марте, в Моршине, госпитализированных в тяжелом состоянии было очень много, были и летальные случаи.

В СНБО прогнозируют 50 – 60 тысяч инфицированных суток

16 апреля в Моршине запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовому вакцинированию жителей от COVID-19. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения. До появления штамма "Дельта" в Моршине долго не было ни одного инфицированного COVID-19.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Алексей Данилов прогнозирует в Украине "очень сложную ситуацию" с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, мы только "входим в пик".

Он отметил, что здравоохранение сегодня имеет 90 тысяч коек для ковидных больных: "По нашим прогнозам, будет находиться в больницах 55 – 60 тысяч человек".

Ляшко назвал условие тотального локдауна в Украине

Источник: 24 канал

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, национальный локдаун в стране будет введен тогда, когда все области перейдут в красную зону карантина. Поэтому главная задача – не допустить такой ситуации. По словам министра, уже в скором времени в красной зоне окажутся сразу 13 областей.

Какие области уже "красные":

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская

Ровненская.

В Украине более низкие показатели смертности от COVID-19, чем в Европе, – Ляшко

Попасть в этот список могути еще 2 области, которых министр не назвал.

Источник: Офис Президента Украины

В Офисе Президента провели селекторное совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Заболеваемость и смертность выросли, но министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что средние показатели летальных исходов среди пациентов ниже европейских.

Согласно данным сайта Worldometers, Украина находится на 8-м месте в мире по общему числу умерших от коронавируса в Европе и на 19-м месте в мире.

Внимание Ежедневно госпитализация растет на 2 – 3%: Львовщина активно двигается в красную зону

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на 25 октября в мире выявили более 243 миллионов больных коронавирусом и более 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия. Шестую строчку заняла и Украина.

Китай начинает COVID-вакцинацию детей в возрасте от 3 лет.

Источник: AP

В Китае от коронавируса вакцинировали уже 76% населения. Теперь в стране приступают к вакцинации детей в возрасте от 3 лет. Детям в возрасте от 3 до 11 лет нужно будет вакцинироваться по крайней мере в пяти провинциях Китая. Все потому, что в этих регионах обнаружили незначительные вспышки COVID-19.

Кроме того, в Китае принимаются жесткие меры при малейших вспышках коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа в стране обнаружили 35 новых больных: 4 из них в провинции Ганьсу, еще 19 – в регионе Внутренняя Монголия, другие случаи заражения зафиксировали по всей стране.

Исследование о коронавирусе

Сравнили риски неврологических осложнений после вакцинации и коронавируса

Источник: Nature Medicine

Редкие сообщения от регуляторных органов и тревожные и непроверенные слухи в социальных сетях заставляют сомневаться многих людей перед вакцинацией от COVID-19-19.

Теперь ученые увидели, что коронавирус гораздо чаще провоцирует неврологические осложнения от COVID-19, чем вакцинация.