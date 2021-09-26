Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 26 сентября суточное количество больных коронавирусом в Украине – 4 647, это вдвое меньше, чем за сутки в субботу. Однако, показатели госпитализации и дальше продолжают расти.
В больницы были госпитализированы 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.
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Лаборатории провели 50 021 тест на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 23 665,
- методом ИФА – 5 291,
- экспресс-тестами – 21 065.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев – 226 случаев;
Винницкая область – 103 случая;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 506 случаев;
Донецкая область – 156 случаев;
Житомирская область – 197 случаев;
Закарпатская область – 16 случаев;
Запорожская область – 202 случая;
Ивано-Франковская область – 144 случая;
Киевская область – 132 случая;
Кировоградская область – 35 случаев;
Луганская область – 91 случай;
Львовская область – 226 случаев;
Николаевская область – 105 случаев;
Одесская область – 331 случай;
Полтавская область – 43 случая;
Ровненская область – 125 случаев;
Сумская область – 178 случаев;
Тернопольская область – 234 случая;
Харьковская область – 611 случаев;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 217 случаев;
Черкасская область – 74 случая;
Черновицкая область – 253 случая;
Черниговская область – 121 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала
Актуальная статистика вакцинации
В течение суток вакцинировали против коронавируса еще 64 221 человека, в том числе одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека.
В течение суток работали:
- 477 мобильных бригад,
- 1 880 пунктов прививки;
- 373 центры вакцинации.
В 5 областях показатели оранжевой зоны
Источник: Минздрав
По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.
За шаг до оранжевой зоны:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Тернопольская,
- Черкасская
- Кировоградская.
Что предусматривает оранжевая зона
Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.
Что касается ограничений желтой зоны, то в ней запрещено оффлайн обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников.
Также есть ограничения на работу пунктов питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Разумков оправился от COVID-19
Источник: фейсбук Дмитрия Разумкова
Спикер Дмитрий Разумков 26 сентября сообщил, что оправился от коронавируса. Политик подчеркнул: настроение у него – положительное. Он также поделился фотографией отрицательного результата теста на коронавирус и объявил, что уже с понедельника, 27 сентября, возвращается к привычному рабочему режиму.
К слову, Дмитрий Разумков уже второй раз перенес коронавирус и до сих пор невакцинирован.
За месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID сертификатов
Источник: Укринформ
Вследствие проверок за месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID сертификатов. Разоблачили поддельные документы с помощью программного обеспечения SafeBorder.
Говорится о проверках с 21 августа по 21 сентября. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов с 290 тысяч – то есть менее 0,2%.
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Новости о коронавирусе в мире 24 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 26 сентября в мире обнаружили более 231,6 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 687 тысяч американцев.
The Lancet распустил группу ученых, которые исследовали происхождение коронавируса
Источник: The Wall Street Journal
Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу исследователей, которая занималась изучением происхождения коронавируса.
Представитель журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс рассказал, что был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.