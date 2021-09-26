Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 26 сентября суточное количество больных коронавирусом в Украине – 4 647, это вдвое меньше, чем за сутки в субботу. Однако, показатели госпитализации и дальше продолжают расти.

В больницы были госпитализированы 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.

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Лаборатории провели 50 021 тест на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 23 665,

методом ИФА – 5 291,

экспресс-тестами – 21 065.

Статистика распространения коронавируса За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек. По состоянию на 26 сентября выздоровели – 2 244 192 пациента. Жертвами коронавируса стали 55 626 жителей страны.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 103 случая;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 506 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 16 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано-Франковская область – 144 случая;

Киевская область – 132 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 226 случаев;

Николаевская область – 105 случаев;

Одесская область – 331 случай;

Полтавская область – 43 случая;

Ровненская область – 125 случаев;

Сумская область – 178 случаев;

Тернопольская область – 234 случая;

Харьковская область – 611 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 217 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 253 случая;

Черниговская область – 121 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

Актуальная статистика вакцинации

В течение суток вакцинировали против коронавируса еще 64 221 человека, в том числе одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека.

В течение суток работали:

477 мобильных бригад,

1 880 пунктов прививки;

373 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине прививки против коронавируса получили 6 759 691 человек: первой дозой вакцинировали 6 759 689 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 203 210 прививок.

В 5 областях показатели оранжевой зоны

Источник: Минздрав

По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.

За шаг до оранжевой зоны:

Днепропетровская,

Донецкая,

Тернопольская,

Черкасская

Кировоградская.

Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Что предусматривает оранжевая зона

Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений желтой зоны, то в ней запрещено оффлайн обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников.

Также есть ограничения на работу пунктов питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Разумков оправился от COVID-19

Источник: фейсбук Дмитрия Разумкова

Спикер Дмитрий Разумков 26 сентября сообщил, что оправился от коронавируса. Политик подчеркнул: настроение у него – положительное. Он также поделился фотографией отрицательного результата теста на коронавирус и объявил, что уже с понедельника, 27 сентября, возвращается к привычному рабочему режиму.

К слову, Дмитрий Разумков уже второй раз перенес коронавирус и до сих пор невакцинирован.

За месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID сертификатов

Источник: Укринформ

Вследствие проверок за месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID сертификатов. Разоблачили поддельные документы с помощью программного обеспечения SafeBorder.

Говорится о проверках с 21 августа по 21 сентября. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов с 290 тысяч – то есть менее 0,2%.

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Новости о коронавирусе в мире 24 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 26 сентября в мире обнаружили более 231,6 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 687 тысяч американцев.

The Lancet распустил группу ученых, которые исследовали происхождение коронавируса

Источник: The Wall Street Journal

Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу исследователей, которая занималась изучением происхождения коронавируса.

Представитель журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс рассказал, что был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.