Привилегии для вакцинированных, обучение во время карантина: новости о коронавирусе 27 августа

Во время нового локдауна вакцинированные украинцы могут иметь привилегии. Школы получили рекомендации по обучению в новом учебном году из-за ситуации с коронавирусом. С начала пандемии по всему миру обнаружили более 214,6 миллионов больных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 2 033 больных COVID-19. Это наибольшее количество с 6 июня. Так, в больницы госпитализировали 838 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 66 пациентов умерли.

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Также известно, что среди новых пациентов 127 детей и 46 медработников. При этом выздоровели со вчерашнего дня 1 253 человека.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 262 случая;

Винницкая область – 58 случаев;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 98 случаев;

Донецкая область – 127 случаев;

Житомирская область – 55 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано – Франковская область – 88 случаев;

Киевская область – 64 случая;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 94 случая;

Львовская область – 88 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 51 случай;

Ровенская область – 47 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 195 случаев;

Херсонская область – 124 случаев;

Хмельницкая область – 99 случаев;

Черкасская область – 45 случаев;

Черновицкая область – 123 случая;

Черниговская область – 20 случаев.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 280 203 больных коронавирусом. 2 204 682 из них уже выздоровели, а вот из жизни ушли 53 632 пациента.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

К чему украинцам готовиться осенью

Источник: 24 канал

Осенью ожидается очередной локдаун, но в Министерстве здравоохранения говорят, что вакцинированные люди будут иметь определенные привилегии и даже смогут посещать развлекательные заведения. Так, в регионах будут вводить разного рода ограничения, но определенным сферам.

Новый рекорд прививок

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей. Жители из разных уголков страны получили аж 173 435 прививок. Из них 55 908 получили первую дозу препарата. При этом завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, 117 527 человек.

В Виннице за вакцинацию разыгрывают призы

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 5 208 200 человек. 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.В целом и первой, и второй дозами в Украине провели 8 636 045 COVID-прививок (2 человека получили первую дозу за рубежом).

Источник: ТСН

Жителей Винницы решили материально поощрять вакцинироваться против коронавируса. Среди призов: бытовая техника, велосипеды и даже автомобиль. Известно, что будет полсотни призов. Участие в розыгрыше могут принять все, кто с начала сентября зарегистрируется и получит прививку в пунктах вакцинации.

Игорь Кузин о пандемии коронавируса

Источник: BBC

Пандемия COVID-19 продлится от 2 до 5 лет. Так считает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. В 2021 году коронавирус точно не закончится. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.

Будут ли наказывать противников вакцинации

Источник: BBC

Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. В частности, в Минздраве считают нецелесообразными подобные меры, но не исключают такую вероятность на будущее. Чтобы вводить какие-либо карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

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Рекомендации по обучению на карантине

Источник: Департамент образования и науки Киева

Департамент образования и науки Киева дал школам рекомендации по проведению обучения в новом учебном году из-за ситуации с коронавирусом. Есть 3 варианта работы школ во время карантина:

если страна находится в зеленой зоне, то школы работают в обычном режиме. Дети ходят в школу и учатся, учителя работают очно; если страна переходит в желтую или оранжевую зоны, то нужно, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение; если установлена красная зона, тогда ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.

В 2 областях показатели не соответствуют норме

Источник: Минздрав

Сейчас в Украине все области находятся в зеленой зоне. Однако в Черкасской и Ивано-Франковской областях показатели уже не соответствуют норме.

Украина получит еще 28 миллионов вакцин

Источник: ВВС

План вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета выполнили более чем на 80%. В течение недели прививают почти миллион человек. В Минздраве рассказали о количестве вакцин, которое доступно сейчас. Всего в 2021 году Украина должна получить 45 млн доз вакцин. То есть еще 28 миллионов доз ожидают получить до конца года.

Новые карантинные мероприятия в детских садах

Источник: Министерство образования и науки

Минздрав утвердил новые противоэпидемические мероприятия в детских садах. Теперь проверять температуру у детей должны только при входе в заведение. После выявления у ребенка симптомов COVID-19 в комнате, где он находился, необходимо провести проветривание и дезинфекцию.

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Новости о коронавирусе в мире 26 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 214,6 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низких уровнях.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 633 тысячи из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.