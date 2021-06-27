Новости о коронавирусе в Украине 27 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине обнаружили 450 больных коронавирусом. Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. В то же время выздоровели за сутки 1 097 человек.
К теме Новости о коронавирусе 26 июня: кому грозит тяжелое течение "Дельта", рекорд смертей в России
Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них:
- методом ПЦР – 13 926,
- методом ИФА – 2 966,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
- Киев – 135 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 46 случаев;
- Донецкая область – 3 случая;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 20 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев;
- Киевская область – 37 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 39 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 9 случаев;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 7 случаев;
- Харьковская область – 17 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 8 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса за сутки
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 26 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 43 660 человек. 22 328 из них получили первую дозу вакцины, а 21 332 – вторую.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 893 839 жителей Украины. 1 893 837 из них получили первую дозу вакцины. В то же время 572 298 человек получили уже 2 инъекции. Всего в стране провели 2 466 135 прививок.
Делают мало тестов: Киевщина по одному показателю соответствует красной зоне
Источник: Минздрав
По состоянию на 27 июня все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Но уже третий день подряд на Киевщине наблюдается красный уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус. В Минздраве отметили, что этого мало для того, чтобы область попала в красную карантинную зону. Ведь для этого в течение 3 дней должны соответствовать не менее 2 показателя.
К теме В кишечнике человека обнаружили десятки тысяч неизвестных науке вирусов
Новости о коронавирусе в мире 27 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зарегистрировали почти 181 миллион случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 916 577 пациентов. В то же время выздоровели – более 118 миллионов инфицированных.
По состоянию на 27 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.
Можно ли вакцинироваться против COVID-19 с высоким уровнем антител: ответ ВОЗ
Источник: ТАСС
Представительница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что вакцинироваться против COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.
В ВОЗ объяснили, нужно ли носить маски вакцинированным людям
Источник: CNBC
Пока что даже вакцинация "не должна давать людям ощущение безопасности". Об этом заявила помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
Людям надо и дальше постоянно носить маски, быть в проветриваемых местах, следить за гигиеной рук, физической дистанцией, избегать толп. Эти меры в настоящее время важны: даже если вы полностью вакцинированы, вирус продолжает распространяться,
– рассказала Симао.
Распространение штамма коронавируса Дельта Плюс может привести к новому локдауну
Источник: РБК
В ВОЗ считают, что распространение нового штамма коронавируса Дельта Плюс может вновь привести к локдауну. Поэтому нужно чем быстрее положить конец распространению вируса.