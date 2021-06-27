Новости о коронавирусе 27 июня: угроза локдауна, недостаточный уровень тестирования на Киевщине

В Украине за сутки госпитализировали больше COVID-больных, чем обнаружили. Киевщина по одному показателю соответствует красной зоне. Распространение штамма коронавируса Дельта Плюс может привести к новому локдауну. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 27 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили 450 больных коронавирусом. Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. В то же время выздоровели за сутки 1 097 человек.

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Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 13 926,

методом ИФА – 2 966,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.

С начала пандемии в стране:

обнаружили – 2 233 996 больных COVID-19,

выздоровели – 2 163 069 пациентов,

умерли – 52 286 инфицированных,

проведено ПЦР-тестирований – 10 794 794.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

Киев – 135 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 46 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 20 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 37 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 9 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 39 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 9 случаев;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 17 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса за сутки

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 43 660 человек. 22 328 из них получили первую дозу вакцины, а 21 332 – вторую.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 893 839 жителей Украины. 1 893 837 из них получили первую дозу вакцины. В то же время 572 298 человек получили уже 2 инъекции. Всего в стране провели 2 466 135 прививок.

Делают мало тестов: Киевщина по одному показателю соответствует красной зоне

Источник: Минздрав

По состоянию на 27 июня все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Но уже третий день подряд на Киевщине наблюдается красный уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус. В Минздраве отметили, что этого мало для того, чтобы область попала в красную карантинную зону. Ведь для этого в течение 3 дней должны соответствовать не менее 2 показателя.

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Новости о коронавирусе в мире 27 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали почти 181 миллион случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 916 577 пациентов. В то же время выздоровели – более 118 миллионов инфицированных.

По состоянию на 27 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

Можно ли вакцинироваться против COVID-19 с высоким уровнем антител: ответ ВОЗ

Источник: ТАСС

Представительница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что вакцинироваться против COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

В ВОЗ объяснили, нужно ли носить маски вакцинированным людям

Источник: CNBC

Пока что даже вакцинация "не должна давать людям ощущение безопасности". Об этом заявила помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Людям надо и дальше постоянно носить маски, быть в проветриваемых местах, следить за гигиеной рук, физической дистанцией, избегать толп. Эти меры в настоящее время важны: даже если вы полностью вакцинированы, вирус продолжает распространяться,

– рассказала Симао.

Распространение штамма коронавируса Дельта Плюс может привести к новому локдауну

Источник: РБК

В ВОЗ считают, что распространение нового штамма коронавируса Дельта Плюс может вновь привести к локдауну. Поэтому нужно чем быстрее положить конец распространению вируса.