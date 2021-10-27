В 7 областях ввели красную зону, новый рекорд прививок: новости о коронавирусе 27 октября

COVID-больных стало больше: свыше 22,5 тысячи инфицированных за сутки, почти 6 тысяч – в больницах. Тем временем в Украине новый рекорд прививок. 7 областей попали в красную зону карантина. Вакцинация против гриппа защищает от осложнений коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 27 октября

COVID-больных стало больше: свыше 22,5 тысячи инфицированных за сутки, почти 6 тысяч – в больницах

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине еще 22 574 человека заболели коронавирусом. В больницы госпитализировали 5 925 людей. К сожалению, умерли от осложнений 692 пациента. 11 593 инфицированных уже выздоровели.

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Темпы тестирования населения

В течение 26 октября в Украине провели 147 563 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 72 231,

методом ИФА – 20 345,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 987.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 14 154 508 тестирований методом ПЦР.

Общая картина больных

По состоянию на 27 октября в Украине обнаружили 2 825 733 больных коронавирусом, 2 401 705 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 65 628 пациентов ушли из жизни, так и не сумев преодолеть болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641), Одесской (1 477), Львовской (1 426) областях и Киеве (1 416).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 416 случаев;

Винницкая область – 579 случаев;

Волынская область – 654 случая;

Днепропетровская область – 1 874 случая;

Донецкая область – 1 053 случая;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 218 случаев;

Запорожская область – 1 296 случаев;

Ивано-Франковская область – 343 случая;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 104 случая;

Луганская область – 674 случая;

Львовская область – 1 426 случаев;

Николаевская область – 606 случаев;

Одесская область – 1 477 случаев;

Полтавская область – 895 случаев;

Ровненская область – 879 случаев;

Сумская область – 1270 случаев;

Тернопольская область – 660 случаев;

Харьковская область – 1 641 случай;

Херсонская область – 1 120 случаев;

Хмельницкая область – 1 019 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 580 случаев;

Черниговская область – 321 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали больше 291 тысячи украинцев

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 октября, вакцинировали рекордное количество украинцев – 291 293. Первую дозу получили 212 013 человек, а полностью иммунизированы – 79 280 человек. С начала вакцинальной кампании привили 9 363 493 человека, 7 138 082 из которых уже полностью иммунизированы.



​Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Количество положительных тестов на COVID-19 и новых случаев в Киеве очень отличается

Источник: НАН

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о некоторых нестыковках в COVID-статистике Киева. Так, ученые заметили несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новыми выявлениями недуга в столице. В прогнозе говорится, что в Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. Это свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирований не по месту жительства.

Умерли в один день: на Львовщине супруги не смогли побороть COVID-19

Источник: фейсбук Леси Баранюк

В Новояворовской больнице на Львовщине от коронавируса умерли муж и жена. Медики месяц боролись за жизнь супругов в реанимационном отделении, однако спасти больных не удалось.

Киевщина оказалась в красной зоне карантина: что запретят из-за COVID-19

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова

Киевская область попала в перечень регионов, которые переходят в красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с 30 октября.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Еще 7 областей попали в красную зону карантина

Источник: телеграм Олега Немчинова

В красную зону карантина внесли еще ряд областей. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Усиленный карантин в этих регионах начнет действовать с 30 октября.

Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко дал рекомендации для тех, кто не сделал вовремя прививку второй дозой вакцины против коронавируса. По его словам, если такое случилось, нужно при первой возможности обратиться в пункт или центр вакцинации, чтобы получить полный курс и гарантированную защиту против COVID-19. Заново проходить курс вакцинации не нужно.

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Новости о коронавирусе в мире 27 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 27 октября в мире обнаружили свыше 244 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.

Исследования коронавируса

Вакцинация против гриппа защищает от осложнений коронавируса

Источник: Science Direct

Крупнейший международный анализ выявил еще одно важное преимущество сезонной вакцинации от гриппа: снижение риска тромбообразования, инсульта, пневмонии и смертности у одной из наиболее уязвимых групп пациентов.

Контрзащита против COVID-19: антитела лошадей могут быть новым лечением

Источник: MedicalxPress

Ученые доказали, что гипериммунная сыворотка из очищенных фрагментов антител лошадей может быть эффективным методом борьбы с COVID-19. Первые испытания на грызунах – успешные, ученые планируют исследование с участием людей.

К теме Какие риски осложнений после COVID-19 и после вакцинации: новое исследование

Исследователи назвали эффективный способ, как уговорить людей прививаться

Источник: Science Alert

Темпы вакцинации во всем мире пока остаются на недостаточно высоком уровне для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. Однако ученые рассказали о не новом, но достаточно эффективном методе, который поможет прививать больше людей – мотивация деньгами.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала