Новости о коронавирусе в Украине 27 сентября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине обнаружили 3 007 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 478 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни умерли 94 пациента. В то же время выздоровели – 952 человека.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
За сутки лаборатории осуществили 26 912 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 13 202,
- методом ИФА – 2 688,
- экспресс-тестами – 11 022.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- Киев – 135 случаев;
- Винницкая область – 102 случая;
- Волынская область – 121 случай;
- Днепропетровская область – 371 случай;
- Донецкая область – 163 случая;
- Житомирская область – 166 случаев;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 175 случаев;
- Ивано-Франковская область – 61 случай;
- Киевская область – 60 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 241 случай;
- Николаевская область – 83 случая;
- Одесская область – 163 случая;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровненская область – 53 случая;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 180 случаев;
- Харьковская область – 233 случая;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Хмельницкая область – 56 случаев;
- Черкасская область – 43 случая;
- Черновицкая область – 282 случая;
- Черниговская область – 25 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Актуальная статистика вакцинации
Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека: первую дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек.
Всего в Украине, с начала вакцинальной кампании, привито 6 781 527 человек:
- из них получили первую дозу – 6 781 525 человек
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
То есть, всего проведено 1 2240 363 прививки.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала
Пик заболеваемости будет раньше: в Минздраве изменили прогноз осенней волны коронавируса
Источник: "РБК-Украина"
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине в Минздраве прогнозируют на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.
Регионы с превышенными показателями госпитализации могут перейти в оранжевую зону
Источник: Минздрав
В 5 областях Украины превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом. Эти регионы не соответствуют желтой зоне эпидемической опасности.
Не соответствуют показателям оранжевой зоны:
- Днепропетровская область – 50,2%;
- Донецкая область – 80,1%;
- Кировоградская область – 60,5%;
- Тернопольская область – 102,2%;
- Черкасская область – 78,0%.
Штамм Дельта – доминирующий в Украине: в Минздраве рассказали о новых атипичных симптомах
Источник: "РБК-Украина"
В Украине большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится на Дельта-штамм. Главный санврач страны Игорь Кузин объяснил, что клиническое течение Дельты является несколько иным, чем начальные симптомы коронавируса. Но в Минздраве все еще ждут официальной позиции ВОЗ относительно симптоматики Дельты, а потом сделают официальное, полное разъяснение.
Кому лучше воздержаться от СOVID-вакцинации: Кузин объяснил особенности
Источник: "РБК-Украина"
В украинском законодательстве есть только один термин относительно того, могут ли человеку отказать в вакцинации. Говорится об абсолютных медицинских противопоказаниях. Это определенные медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Однако это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует. У нас таких людей меньше 1%.
Днем ранее Разумков выздоровел, атаки в Нидерландах на COVID-портал: новости о коронавирусе 26 сентября
Новости о коронавирусе в мире 27 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 27 сентября в мире обнаружили более 231,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 688 тысяч американцев.
COVAX собирается изменить правила распределения COVID-вакцин: причина
Источник: The Guardian
Глобальная инициатива COVAX рассматривает возможность изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире. Программа обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам, но и сама пострадала от неравенства в распределении препаратов и от задержек поставок.