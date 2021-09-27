Новости о коронавирусе в Украине 27 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине обнаружили 3 007 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 478 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни умерли 94 пациента. В то же время выздоровели – 952 человека.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

За сутки лаборатории осуществили 26 912 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 13 202,

методом ИФА – 2 688,

экспресс-тестами – 11 022.

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 395 404 случая заболевания. По состоянию на 27 сентября выздоровели 2 245 144 человека. Умерли от коронавируса 55 720 жителей страны.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев – 135 случаев;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 121 случай;

Днепропетровская область – 371 случай;

Донецкая область – 163 случая;

Житомирская область – 166 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 53 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 180 случаев;

Харьковская область – 233 случая;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 43 случая;

Черновицкая область – 282 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Актуальная статистика вакцинации

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека: первую дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек.

Всего в Украине, с начала вакцинальной кампании, привито 6 781 527 человек:

из них получили первую дозу – 6 781 525 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

То есть, всего проведено 1 2240 363 прививки.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

Пик заболеваемости будет раньше: в Минздраве изменили прогноз осенней волны коронавируса

Источник: "РБК-Украина"

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине в Минздраве прогнозируют на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Регионы с превышенными показателями госпитализации могут перейти в оранжевую зону

Источник: Минздрав

В 5 областях Украины превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом. Эти регионы не соответствуют желтой зоне эпидемической опасности.

Не соответствуют показателям оранжевой зоны:

Днепропетровская область – 50,2%;

Донецкая область – 80,1%;

Кировоградская область – 60,5%;

Тернопольская область – 102,2%;

Черкасская область – 78,0%.

Штамм Дельта – доминирующий в Украине: в Минздраве рассказали о новых атипичных симптомах

Источник: "РБК-Украина"

В Украине большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится на Дельта-штамм. Главный санврач страны Игорь Кузин объяснил, что клиническое течение Дельты является несколько иным, чем начальные симптомы коронавируса. Но в Минздраве все еще ждут официальной позиции ВОЗ относительно симптоматики Дельты, а потом сделают официальное, полное разъяснение.

Кому лучше воздержаться от СOVID-вакцинации: Кузин объяснил особенности

Источник: "РБК-Украина"

В украинском законодательстве есть только один термин относительно того, могут ли человеку отказать в вакцинации. Говорится об абсолютных медицинских противопоказаниях. Это определенные медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Однако это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует. У нас таких людей меньше 1%.

Днем ранее Разумков выздоровел, атаки в Нидерландах на COVID-портал: новости о коронавирусе 26 сентября

Новости о коронавирусе в мире 27 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 27 сентября в мире обнаружили более 231,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 688 тысяч американцев.

COVAX собирается изменить правила распределения COVID-вакцин: причина

Источник: The Guardian

Глобальная инициатива COVAX рассматривает возможность изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире. Программа обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам, но и сама пострадала от неравенства в распределении препаратов и от задержек поставок.