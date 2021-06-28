Новости о коронавирусе 28 июня: когда возник COVID-19, опасный синдром у детей
Источник:24 канал
Темпы COVID-вакцинации в Украине упали. Переболевших COVID-10 детей в Индии поражает опасный синдром. Италия перешла в белую зону. Назвали вероятную дату возникновения коронавируса COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 28 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 285 жителям Украины. Спад заболеваемости объясняется низкими темпами тестирования.
Днем ранее Новости о коронавирусе 27 июня: угроза локдауна, недостаточный уровень тестирования на Киевщине
Так, на протяжении 27 июня в Украине провели 19 477 таких тестов, из них: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 937.
В больницы были госпитализированы 384 больных. Еще 9 пациентов умерли. Зато 723 человека выздоровели.За все время пандемии в Украине:
- обнаружили – 2 234 281 больного;
- выздоровели – 2 163 792 человека;
- умерли – 52 295 пациентов;
- проведения ПЦР-тестов – 10 806 892.
Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:
- Киев – 116 случаев;
- Винницкая область – 10 случаев;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 9 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2 случая;
- Киевская область – 22 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 2 случая;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 11 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровенская область – 8 случаев;
- Сумская область – 4 случая;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 2 случая;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 8 случаев;
- Черновицкая область – 3 случая;
- Черниговская область – 4 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Темпы COVID-вакцинации в Украине упали: сколько сделали прививок за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 631 человека. 11 041 из них получили первую дозу препарата. А вот вторую, завершающую дозу, ввели 7590 людям.
С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 904 880 человек. 1 904 878 из них получили 1 дозу, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 граждан.
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Новости о коронавирусе в мире 28 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зарегистрировано более 181 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 922 642 пациента. В то же время выздоровели – более 118 миллионов больных.
По состоянию на 28 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.
Израильтян будут штрафовать за поездки в страны с высоким уровнем COVID-19
Источник: УНН
Жители Израиля будут получать высокие штрафы за поездки в страны из красного списка. Об этом предупредили в Минздраве.
Переболевших COVID-19 детей в Индии поражает опасный синдром
Источник: УНН
Среди детей в Индии, которые переболели коронавирусом, начали фиксировать случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Точное количество таких пациентов врачи не называют, но случаев уже сотни.
Италия перешла в белую зону: власти разрешили выходить на улицу без масок
Источник: ANSA
Власти Италии разрешили людям находиться на улице без масок, за исключением городка Норча. Соответствующее решение вступило в силу уже с понедельника, 28 июня.
Исследования COVID-19
Назвали вероятную дату возникновения коронавируса COVID-19
Источник: Forbes
Вирус SARS-CoV-2 мог распространяться в Китае еще в октябре 2019 года. То есть за два месяца до того, как город Ухань сообщил о первом больном "пневмонией неизвестного происхождения". Согласно результатам исследования, 17 ноября 2019 года является наиболее вероятной датой появления вируса в Китае.