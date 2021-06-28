Новости о коронавирусе 28 июня: когда возник COVID-19, опасный синдром у детей

Темпы COVID-вакцинации в Украине упали. Переболевших COVID-10 детей в Индии поражает опасный синдром. Италия перешла в белую зону. Назвали вероятную дату возникновения коронавируса COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 28 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 285 жителям Украины. Спад заболеваемости объясняется низкими темпами тестирования.

Днем ранее Новости о коронавирусе 27 июня: угроза локдауна, недостаточный уровень тестирования на Киевщине

Так, на протяжении 27 июня в Украине провели 19 477 таких тестов, из них: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 937.

В больницы были госпитализированы 384 больных. Еще 9 пациентов умерли. Зато 723 человека выздоровели.

обнаружили – 2 234 281 больного;

выздоровели – 2 163 792 человека;

умерли – 52 295 пациентов;

проведения ПЦР-тестов – 10 806 892.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

Киев – 116 случаев;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 24 случая;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 9 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 22 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 2 случая;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 11 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровенская область – 8 случаев;

Сумская область – 4 случая;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 4 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы COVID-вакцинации в Украине упали: сколько сделали прививок за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 631 человека. 11 041 из них получили первую дозу препарата. А вот вторую, завершающую дозу, ввели 7590 людям.

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 904 880 человек. 1 904 878 из них получили 1 дозу, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 граждан.

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Новости о коронавирусе в мире 28 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировано более 181 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 922 642 пациента. В то же время выздоровели – более 118 миллионов больных.

По состоянию на 28 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

Израильтян будут штрафовать за поездки в страны с высоким уровнем COVID-19

Источник: УНН

Жители Израиля будут получать высокие штрафы за поездки в страны из красного списка. Об этом предупредили в Минздраве.

Переболевших COVID-19 детей в Индии поражает опасный синдром

Источник: УНН

Среди детей в Индии, которые переболели коронавирусом, начали фиксировать случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Точное количество таких пациентов врачи не называют, но случаев уже сотни.

Италия перешла в белую зону: власти разрешили выходить на улицу без масок

Источник: ANSA

Власти Италии разрешили людям находиться на улице без масок, за исключением городка Норча. Соответствующее решение вступило в силу уже с понедельника, 28 июня.

Исследования COVID-19

Назвали вероятную дату возникновения коронавируса COVID-19

Источник: Forbes

Вирус SARS-CoV-2 мог распространяться в Китае еще в октябре 2019 года. То есть за два месяца до того, как город Ухань сообщил о первом больном "пневмонией неизвестного происхождения". Согласно результатам исследования, 17 ноября 2019 года является наиболее вероятной датой появления вируса в Китае.