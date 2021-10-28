"Покраснеть" могут больше областей, антидепрессанты и COVID: новости о коронавирусе 28 октября
Источник:24 канал
В Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины. Популярный антидепрессант уменьшает риск госпитализации и смерти от COVID-19. В Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 28 октября
Абсолютный рекорд больных
Источник: Минздрав
В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников.
Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
Темпы тестирования населения
В течение 28 октября в Украине провели 151 504 теста на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 77 573,
- методом ИФА – 21 960,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 51 971.
По состоянию на 28 октября выздоровели 2 411 711 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 204 жителя страны.
Статистика коронавируса в регионах за сутки:
- Киев – 1 451 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 587 случаев;
- Днепропетровская область – 2 113 случая;
- Донецкая область – 1 180 случаев;
- Житомирская область – 1 668 случаев;
- Закарпатская область – 401 случай;
- Запорожская область – 1 449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1 258 случаев;
- Киевская область – 906 случаев;
- Кировоградская область – 184 случая;
- Луганская область – 656 случаев;
- Львовская область – 1 506 случаев;
- Николаевская область – 593 случая;
- Одесская область – 2 296 случаев;
- Полтавская область – 1 022 случая;
- Ровненская область – 937 случаев;
- Сумская область – 825 случаев;
- Тернопольская область – 748 случаев;
- Харьковская область – 1 517 случаев;
- Херсонская область – 1 093 случая;
- Хмельницкая область – 1 117 случаев;
- Черкасская область – 706 случаев;
- Черновицкая область – 696 случаев;
- Черниговская область – 702 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине новый рекорд прививок
Источник: Минздрав
Вчера, 27 октября против коронавируса вакцинировали 291 985 человек. В частности, первую дозу получили 212 684 человека, вторую – 79 301 человек. В Минздраве в очередной раз отметили важность вакцинации. По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных не имели прививки против COVID-19.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек, из них:
- получили одну дозу – 9 576 175 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 16 793 558 прививки.
Какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 779 207,
- Cominarity (Pfizer – BioNTech) – 3 961 145,
- AstraZeneca – 1 225 916,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Какая заболеваемость коронавирусом сейчас
В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
Подробно Абсолютный максимум: в Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек
Львовский ночной клуб не планирует соблюдать карантинные правила
Источник: фейсбук Андрея Москаленко
Львовский ночной клуб "Малевич" не планирует закрываться в красной зоне. Руководители говорят, что заведение работает сейчас и будет работать постоянно, несмотря на аргументы представителя городской власти. Заместитель мэра лично обратился в полицию. Он надеется, что правоохранители решат ситуацию.
В Украине испытают новую вакцину против коронавируса
Источник: Минздрав
В Украине разрешили проводить клинические испытания вакцины против COVID-19, которую совместно разработали французская фармкомпания Sanofi и британская GlaxoSmithKline.
Карантин во Львове будет жестче, чем это предусматривает красная зона
Источник: ZAXID.NET
Заместитель мэра рассказал, что во Львове будут более строгие ограничения, чем предложило правительство. Они будут похожи на те, что действовали весной 2020 года. Например, власти предлагают закрыть заведения питания и промышленные рынки и позволить работать им только на вынос.
Антивакцинаторы в Украине
Источник: 24 канал
Часть украинцев выступают против вакцинации от COVID-19, призывая и других к такой же позиции. Однако они не понимают, что ставят под угрозу близких и родных. Такое мнение высказал председатель Координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей в эфире 24 канала. По его словам, история с коронавирусом показала, какое большое количество людей никогда не вакцинировали себя и своих детей от других серьезных заболеваний.
На Волыни школы могут продлить осенние каникулы
Источник: "Суспільне"
Местная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала волынским школам продлить осенние каникулы до 7 ноября. По их данным, сейчас увеличилось количество заболевших COVID-19, и болеют больше дети, чем учителя. Каждый день до 25 больных детей и 10–12 учителей.
В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница, которая недавно родила ребенка
Источник: фейсбук Марички Падалко
В Киеве от осложнений коронавирусной болезни умерла молодая учительница Ирина Шамота. Женщина 11 дней назад родила малыша.
В красную зону могут перейти еще больше регионов, – Минздрав
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины.Справка! С 15 октября красная зона карантина действует в Херсонской области, с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, с 23 октября – в Сумской области, с 26 октября – в Ровненской и Николаевской.
Уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят на Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Новости о коронавирусе в мире 28 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 27 октября в мире обнаружили более 245 миллионы больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.
В Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом
Источник: ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Европа остается единственным в мире регионом, где фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. В европейском регионе уже четвертую неделю подряд наблюдают увеличение количества новых случаев COVID-19.Внимание! Заболеваемость на 18% выше, чем на предыдущей неделе.
Болгария закрывает въезд для туристов из Украины
Источник: фейсбук Посольства Украины в Болгарии
Министерство здравоохранения Болгарии отнесло Украину в "красную" зону. Так, страна закроется для украинских туристов. Уже с 30 октября Болгария не будет разрешать въезд украинцам. На территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и длительного проживания на территории Болгарии и члены их семей.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Исследование коронавируса
Антидепрессант облегчает течение коронавируса
Источник: The Lancet
Флувоксамин – антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Он обладает противовоспалительным эффектом, Ученые решили проверить, способен ли препарат улучшать прогноз для пациентов с COVID-19.