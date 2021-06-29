Новости о коронавирусе в Украине 29 июня

Ситуация с заболеваемостью в стране

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине зарегистрировали 182 больных коронавирусом. Из них 10 детей и 3 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 28 июня: когда возник COVID-19, опасный синдром у детей

Количество инфицированных является самым низким с июня прошлого года. В больницы госпитализировали 322 человека. От осложнений болезни умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели 582 человека. Заметим, что суточный показатель заболеваемости снизился традиционно после выходных.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 10 930 человек,

методом ИФА – 1 463 людей,

экспресс-тестами – 4 282 человек

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 234 463 больных коронавирусом. 2 164 374 инфицированных уже преодолели болезнь. Но болезнь унесла жизни 52 300 пациентов.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

Киев – 77 случаев;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Житомирская область – 0 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область – 14 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область- – 8 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 6 случаев;

Тернопольская область – 0 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.​



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Большинство вакцин вчера использовали для второй прививки: динамика вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 589 362 человека. При этом в целом сделали уже 2,5 миллиона прививок. В частности, 17 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса в течение последних суток. Большинство из них – второй дозой – 9 474, первую же дозу вакцины за сутки 28 июня получили 7 591 человек.

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Новости о коронавирусе в мире 29 июня

Статистика распространения COVID-19

Сейчас в мире зарегистрировали свыше 181 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 928 972 пациента. В то же время выздоровели – более 118 миллионов больных.

По состоянию на 29 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

На батарейках: ученые разработали новый простой тест на коронавирус

Источник: Medical Express

Новый тест прост в использовании и гарантирует точный результат в быстрые сроки. Кроме того, устройство имеет еще одно важное преимущество – оно работает на батарейках. Теперь врачи смогут точно и быстро выполнять диагностику в любом месте без привязки к оборудованию и даже электричеству.

Кипр упрощает въезд для привитых украинцев, но это касается не всех вакцин

Источник: Посольство Кипра в Украине

С 1 июля Кипр облегчит условия въезда для вакцинированных туристов из Украины. Курортная страна не будет требовать самоизолирования после приезда или делать тест на коронавирус. Однако на Кипре признают не все вакцины. Речь идет о CoronaVac.