Симптомы штамма Омикрон, смерть младенца: новости о коронавирусе 29 ноября
Источник:24 канал
У большинства зафиксированных пациентов со штаммом Омикрон встречается легкое течение болезни, но симтомы нетипичны. В Киеве от коронавируса умер 4-месячный младенец. В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 28 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 5 804 жителей Украины. Известно, что среди них 730 детей и 72 медицинских работника.
В больницы госпитализировали 2 082 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 297 инфицированных умерли. Вместо этого выздоровели 10 477 пациентов.
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Темпы тестирования населения на COVID-19 снизились
В воскресенье, 28 ноября, в Украине провели еще меньше тестов на COVID-19, чем в субботу. Если позавчера в стране провели 54 224 тестирования, то вчера 32 694, из них:
- методом ПЦР – 13 364,
- методом ИФА – 1 795,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17535.
Заболеваемость в областях
Вчера больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и в городе Киев (431).
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 431 больной;
- Винницкая область – 373 больных;
- Волынская область – 303 больных;
- Днепропетровская область – 473 больных;
- Донецкая область – 457 больных;
- Житомирская область – 310 больных;
- Закарпатская область – 150 больных;
- Запорожская область – 335 больных;
- Ивано-Франковская область – 146 больных;
- Киевская область – 295 больных;
- Кировоградская область – 145 больных;
- Луганская область – 25 больных;
- Львовская область – 203 больных;
- Николаевская область – 401 больной;
- Одесская область – 303 больных;
- Полтавская область – 232 больных;
- Ровненская область – 109 больных;
- Сумская область – 58 больных;
- Тернопольская область – 158 больных;
- Харьковская область – 235 больных;
- Херсонская область – 64 больных;
- Хмельницкая область – 122 больных;
- Черкасская область – 236 больных;
- Черновицкая область – 108 больных;
- Черниговская область – 133 больных.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Обратите внимание: За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 427 827 больных COVID-19. 2 920 714 из них сумели преодолеть заболевание. Умерли, к сожалению, как минимум 85 414 инфицированных.
С начала пандемии в стране провели 15 832 613 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
В среднем в Украине против коронавируса ежедневно вакцинируют около 250 тысяч человек. Но на выходных темпы COVID-вакцинации существенно понижаются. За воскресенье 28 ноября прививки против коронавируса получили 93 970 человек. 31 069 из них получили только первую дозу.
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Между тем, 62 901 украинец получил завершающую, вторую дозу вакцины.
Прививки проводились 663 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 112 пунктах прививки и в 480 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании, которая началась 24 февраля 2021 года, прививки против коронавируса получили 13 320 532 человека. 13 320 530 из них получили первую дозу. Вместо этого полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 10 967 700 человек.
Всего в Украине провели 24 288 230 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие препараты выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 375 981,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,
- AstraZeneca – 1 587 469,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1265625.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- Сервис Helsi,
- По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- Прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
От коронавируса умер 4-месячный младенец
Источник: фейсбук Виталия Кличко
В Киеве жертвой коронавирусной болезни 28 ноября стал четырехмесячный младенец. Всего за минувшие сутки от этой инфекции в столице умерли 45 человек.
Рекомендации путешественникам из-за штамма Омикрон
Источник: МИД Украины
По миру активно распространяется новый штамм коронавируса – Омикрон. МИД Украины рекомендовал путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд африканских стран, где возник новый вариант COVID-19.
В МИД подчеркнули: если украинские граждане уже находятся в этих странах, то им лучше соблюдать противоэпидемические требования. Если появляются первые симптомы, следует сразу обратиться в медицинские учреждения.
Как распространяется штамм Омикрон в миреВ настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон. В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Австралии, а также в Гонконге и Израиле.
В Сумах вакцинировано 100% работников школ
Источник: ютуб Сумского городского совета
В школах работники продолжают вакцинироваться от коронавируса. В Сумах прививки получили все 100% учителей в школах. Однако отметим, что 19 учителей до сих пор отстранены от работы, поэтому их не учитывали.
Отстраненные учителя из-за отказа вакцинироваться
Источник: телеграм Сергея Шкарлета
После введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса, невакцинированных педагогов отстранили от работы. Часть из них через четыре недели уже получила прививку и вернулась в школу, однако почти три тысячи учителей до сих пор отказываются делать вакцинацию.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 29 ноября в мире выявили более 261,6 миллиона больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
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Омикрон уже в Канаде
Источник: CBC
В Канаде выявили 2 случая инфицирования новым штаммом коронавируса из ЮАР под названием Омикрон. Инфекцию зафиксировали в столице страны Оттаве. Оба инфицированных недавно приехали из Нигерии.
Симптомы штамма Омикрон
Источник: MedicalXpress
У большинства зафиксированных пациентов со штаммом Омикрон встречается легкое течение болезни. Кроме того, большинство подтвержденных инфицированных – молодые люди. У инфицированных штаммом Омикрон наблюдались:
- усталость,
- легкие мышечные боли,
- першение в горле,
- сухой кашель,
- только у некоторых больных была повышенная температура.
Врач отметил, что это "очень легкие симптомы" – предыдущие штаммы вируса проходили тяжелее.