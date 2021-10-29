Новости о коронавирусе в Украине 29 октября

Новый максимум: почти 27 тысяч COVID-больных всего за сутки

Источник: Минздрав

В течение последних суток в Украине подтвердили 26 870 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. В больницы госпитализировали 5 463 человека. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 648 пациентов. В то же время 9 784 больных выздоровели.

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Темпы тестирования населения

В течение 29 октября в Украине провели 142 277 тестов на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 74 027,

методом ИФА – 20 592,

исследований экспресс-тестами на антиген – 47 658.

Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом. По состоянию на 29 октября выздоровели 2 421 495 человек. Ушли из жизни в результате коронавирусной болезни 66 852 жителя страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2 164 случая;

Донецкая область – 1 149 случаев;

Житомирская область – 1 266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1 298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1 702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2 156 случаев;

Полтавская область – 1 073 случая;

Ровненская область – 1 199 случаев;

Сумская область – 1 235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1 227 случаев;

Хмельницкая область – 1 282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Почти 10 миллионов привитых украинцев: новый рекорд по вакцинации

Источник: Минздрав

За сутки 28 октября в Украине вакцинировали против COVID-19 289 241 человека. Из них – одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированные-75 138 человек. От начала вакцинальной кампании прививали 9 790 280 человек, из них: получили одну дозу – 9 790 278 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 17 082 799 прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Мы опоздали, – эпидемиолог прогнозировала, когда ситуация с коронавирусом станет еще хуже

Источник: ТСН

Ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве будет самой тяжелой в ноябре – декабре 2021 года. Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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Будет ли хватать кислорода: Данилов сообщил, что один из заводов возобновил роботу

Источник: "Право на власть" на "1+1"

В Украине уже возобновил работу один из заводов для производства кислорода. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, предприятия не работали определенное время, потому что в них проводилась профилактика.

В Украине дети должны носить маски в общественных местах: со скольки лет

Источник: "Гордон"

В Украине карантинные правила распространяются и на детей и подростков. В Минздраве подтвердили, что маски в общественных местах нужно носить тем, кто достиг 12-летнего возраста.

Почти на 50% больше: сколько людей за неделю записались на прививки в Киеве

Источник: 24 канал

Вакцинальная кампания в Украине набирает обороты, в последнее время фиксируют рекордное количество прививок. Только за 21 – 28 октября количество записей на вакцинацию в Киеве выросло на 47% по сравнению с предыдущей неделей.

Ближайшие 3 недели будут критическими, затем – спад, – Кузин о ситуации с COVID-19

Источник: "Гордон"

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что ожидать ухудшения стоит еще минимум 3 недели. Впрочем, впоследствии ожидается спад новых больных.

Новости о коронавирусе в мире 29 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 29 октября в мире обнаружили более 245 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.

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Исследование коронавируса

Беременные с COVID-19 передают больше антител девочкам, чем мальчикам

Источник: Science

Одна из главных загадок COVID-19 – это повышенный риск осложнений и смертности у мужчин. Ученые обнаружили, что уязвимость к вирусу характерна для мужского пола даже во время внутриутробного развития.

Нашли группу людей, у которой не вырабатываются антитела после вакцинации против коронавируса

Источник: Nature

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями в особой группе риска COVID-19: вероятность смерти у них почти на треть выше по сравнению с людьми с другими видами рака. Люди с некоторыми видами лейкемии не могут вылечиться от коронавируса месяцами, поскольку их иммунный ответ очень ослаблен.