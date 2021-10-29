Рекорд заболеваемости в Украине, дети должны носить маски: новости о коронавирусе 29 октября
Источник:24 канал
В Украине обнаружили рекордное количество больных коронавирусом. В Украине дети должны носить маски в общественных местах: со скольки лет. Нашли группу людей, в которой не вырабатываются антитела после вакцинации против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 29 октября
Новый максимум: почти 27 тысяч COVID-больных всего за сутки
Источник: Минздрав
В течение последних суток в Украине подтвердили 26 870 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. В больницы госпитализировали 5 463 человека. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 648 пациентов. В то же время 9 784 больных выздоровели.
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Темпы тестирования населения
В течение 29 октября в Украине провели 142 277 тестов на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 74 027,
- методом ИФА – 20 592,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 47 658.
Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 29 октября выздоровели 2 421 495 человек. Ушли из жизни в результате коронавирусной болезни 66 852 жителя страны.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 616 случаев;
- Винницкая область – 588 случаев;
- Волынская область – 601 случай;
- Днепропетровская область – 2 164 случая;
- Донецкая область – 1 149 случаев;
- Житомирская область – 1 266 случаев;
- Закарпатская область – 338 случаев;
- Запорожская область – 1 298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 781 случай;
- Киевская область – 988 случаев;
- Кировоградская область – 193 случая;
- Луганская область – 522 случая;
- Львовская область – 1 702 случая;
- Николаевская область – 696 случаев;
- Одесская область – 2 156 случаев;
- Полтавская область – 1 073 случая;
- Ровненская область – 1 199 случаев;
- Сумская область – 1 235 случаев;
- Тернопольская область – 711 случаев;
- Харьковская область – 1497 случаев;
- Херсонская область – 1 227 случаев;
- Хмельницкая область – 1 282 случая;
- Черкасская область – 793 случая;
- Черновицкая область – 682 случая;
- Черниговская область – 1 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал
Почти 10 миллионов привитых украинцев: новый рекорд по вакцинации
Источник: Минздрав
За сутки 28 октября в Украине вакцинировали против COVID-19 289 241 человека. Из них – одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированные-75 138 человек. От начала вакцинальной кампании прививали 9 790 280 человек, из них: получили одну дозу – 9 790 278 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 17 082 799 прививок.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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Источник: ТСН
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Источник: "Право на власть" на "1+1"
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Источник: "Гордон"
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Источник: 24 канал
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Источник: "Гордон"
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Новости о коронавирусе в мире 29 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 29 октября в мире обнаружили более 245 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.
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Источник: Science
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Источник: Nature
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