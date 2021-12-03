Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 777 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2 992 человека с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни 509 человек. Зато выздоровели 22 893 пациента.
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Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель
- Киев – 1376 случаев;
- Винницкая область – 573 случая;
- Волынская область – 669 случаев;
- Днепропетровская область – 920 случаев;
- Донецкая область – 751 случай;
- Житомирская область – 562 случая;
- Закарпатская область – 536 случаев;
- Запорожская область – 676 случаев;
- Ивано-Франковская область – 283 случая;
- Киевская область – 676 случаев;
- Кировоградская область – 151 случай;
- Луганская область – 154 случая;
- Львовская область – 714 случаев;
- Николаевская область – 437 случаев;
- Одесская область – 862 случая;
- Полтавская область – 685 случаев;
- Ровенская область – 501 случай;
- Сумская область – 476 случаев;
- Тернопольская область – 329 случаев;
- Харьковская область – 555 случаев;
- Херсонская область – 182 случая;
- Хмельницкая область – 542 случая;
- Черкасская область – 569 случаев;
- Черновицкая область – 216 случаев;
- Черниговская область – 382 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал
В Украине провели более 25 миллионов прививок против COVID-19
В течение суток 2 декабря против коронавируса вакцинировали 206 710 украинцев, в частности, первую прививку получили 70 581 человек, вторую дозу получили 136 129 человек, они завершили процесс иммунизации.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 13 610 070 украинцев. 13 610 068 из них получили одну дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.
Всего в стране проведено 25 159 558 прививок (и первой, и второй дозой).
Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала
Коронавирус на третьем месте среди причин смерти украинцев
Источник: Национальная академия наук
В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ученых из НАН, численность населения Украины стремительно снижается и к концу XXI века может сократиться до 22 миллионов человек.
В частности, причина не только в COVID-19, но и в коллапсе медицинской системы. Украинцы умирают от сопутствующих заболеваний, поскольку в больницах не всегда могут оказать своевременную помощь.
Почему важно вакцинироваться против COVID-19
Источник: 24 канал
Большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – невакцинированы. А прививка увеличивает ваши шансы не попасть в реанимацию и на аппарат ИВЛ.
Это в интервью 24 каналу подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич. По его словам, все, кого госпитализировала его бригада с ковидом, невакцинированы.
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Украина готова ввести бустерную дозу COVID-вакцины
Источник: РБК-Украина
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины против коронавируса по примеру Европы, если в ЕС примут такое решение.
В кулуарах парламента министр заверил, что COVID-вакцин в Украине достаточно. И если в ЕС утвердят 9-месячный интервал, то в Украине готовы повторить этот опыт.
Сгенерировать сертификат в Дие, чтобы получить тысячу за вакцинацию, можно уже сейчас
Источник: 24 канал
Министр Михаил Федоров пояснил, что для получения "вакцинационной тысячи" нужно сгенерировать сертификат в Дие. Это возможно только при условии получения полной дозы вакцинации. Ведь с 19 декабря стартует программа получения тысячи за вакцинацию.
Для получения тысячи за вакцинацию нужно:
- скачать приложение Дия;
- авторизоваться;
- нажать "добавить документ" на главном экране или выберите "COVID-сертификаты" в услугах;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных и это все.
Новости о коронавирусе в мире 3 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 1 декабря в мире выявили более 264 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
В Нью-Йорке обнаружили первые случаи заражения штаммом Омикрон
Источник: твиттер Кэти Хокул
В штате Нью-Йорк зафиксировали 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Ранее в штате объявили чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19.
Заболеваемость в Нью-Йорке
- За минувшие сутки, 2 декабря, в штате зафиксировали 11 300 больных COVID-19.
- Число госпитализаций выросло на 1 тысячу в месяц, достигнув 1 декабря 3 093.
В ЮАР из-за Омикрона резко выросла заболеваемость COVID-19
Источник: ВВС
За прошедшие сутки, 2 декабря, в стране сообщили об около 11 500 новых случаях заражения коронавирусом. Это резкий рост по сравнению с 8 500 случаями, подтвержденными накануне.
Еще в середине ноября среднее количество новых больных составляло от 200 до 300 случаев заражения в сутки.
Пока эксперты не видят кардинального различия течения болезни по сравнению с другими штаммами. Понятно лишь то, что Омикрон передается быстрее других.
Коронавирус обнаружили у диких животных Канады
Источник: PAP
В Канаде обнаружили первые случаи коронавируса у диких животных. Так, COVID-19 диагностировали у белых оленей. Болезнь у животных протекает бессимптомно. О необычных пациентах сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Коронавирус у домашних животных / Источник: CDC / инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Некоторые дети подвергаются высокому риску осложнений коронавируса
Источник: Lancet
Дети с астмой переносят коронавирус тяжелее, в частности, у них в 6 раз больше шансов попасть в больницу с осложнениями COVID-19.
Ученые из Университета Эдинбурга анализировали данные около 753 тысячи детей 5 – 17 лет, проживающих в Шотландии. Специалисты сосредоточились на всех случаях госпитализации в течение 14 дней после положительного ПЦР-теста и всех причин смерти в течение 28 дней.
Результаты показали:
- у детей с плохо контролируемой астмой (то есть, после недавней госпитализации) шансы попасть в больницу с коронавирусом в 6 раз выше в сравнении со сверстниками без этого заболевания.
- у пациентов, которым недавно прописали стероидные препараты, риск госпитализации с COVID-19 в сравнении со здоровыми детьми был повышен в 3 раза.