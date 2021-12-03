Бустерная вакцинация, влияние вируса на смертность в Украине: новости о коронавирусе 3 декабря

В Украине против коронавируса ввели уже более 25 миллионов прививок, полностью вакцинированы более 37% взрослого населения. Заболеваемость все еще держится на высоком уровне, однако показателям красной зоны соответствует все меньше регионов. В мире растет количество случаев инфицирования штаммом Омикрон. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 777 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2 992 человека с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни 509 человек. Зато выздоровели 22 893 пациента.

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Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель

Киев – 1376 случаев;

Винницкая область – 573 случая;

Волынская область – 669 случаев;

Днепропетровская область – 920 случаев;

Донецкая область – 751 случай;

Житомирская область – 562 случая;

Закарпатская область – 536 случаев;

Запорожская область – 676 случаев;

Ивано-Франковская область – 283 случая;

Киевская область – 676 случаев;

Кировоградская область – 151 случай;

Луганская область – 154 случая;

Львовская область – 714 случаев;

Николаевская область – 437 случаев;

Одесская область – 862 случая;

Полтавская область – 685 случаев;

Ровенская область – 501 случай;

Сумская область – 476 случаев;

Тернопольская область – 329 случаев;

Харьковская область – 555 случаев;

Херсонская область – 182 случая;

Хмельницкая область – 542 случая;

Черкасская область – 569 случаев;

Черновицкая область – 216 случаев;

Черниговская область – 382 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

3 018 620 из них уже выздоровели. Но 87 566 украинцев умерли от осложнений коронавируса.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал

В Украине провели более 25 миллионов прививок против COVID-19

В течение суток 2 декабря против коронавируса вакцинировали 206 710 украинцев, в частности, первую прививку получили 70 581 человек, вторую дозу получили 136 129 человек, они завершили процесс иммунизации.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 13 610 070 украинцев. 13 610 068 из них получили одну дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.

Всего в стране проведено 25 159 558 прививок (и первой, и второй дозой).

43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, апротив коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.



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Коронавирус на третьем месте среди причин смерти украинцев

Источник: Национальная академия наук

В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ученых из НАН, численность населения Украины стремительно снижается и к концу XXI века может сократиться до 22 миллионов человек.

В частности, причина не только в COVID-19, но и в коллапсе медицинской системы. Украинцы умирают от сопутствующих заболеваний, поскольку в больницах не всегда могут оказать своевременную помощь.

Почему важно вакцинироваться против COVID-19

Источник: 24 канал

Большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – невакцинированы. А прививка увеличивает ваши шансы не попасть в реанимацию и на аппарат ИВЛ.

Это в интервью 24 каналу подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич. По его словам, все, кого госпитализировала его бригада с ковидом, невакцинированы.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами читайте позже в рамках проекта " Интервью24 ".

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Украина готова ввести бустерную дозу COVID-вакцины

Источник: РБК-Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины против коронавируса по примеру Европы, если в ЕС примут такое решение.

В кулуарах парламента министр заверил, что COVID-вакцин в Украине достаточно. И если в ЕС утвердят 9-месячный интервал, то в Украине готовы повторить этот опыт.

Сгенерировать сертификат в Дие, чтобы получить тысячу за вакцинацию, можно уже сейчас

Источник: 24 канал

Министр Михаил Федоров пояснил, что для получения "вакцинационной тысячи" нужно сгенерировать сертификат в Дие. Это возможно только при условии получения полной дозы вакцинации. Ведь с 19 декабря стартует программа получения тысячи за вакцинацию.

Для получения тысячи за вакцинацию нужно:

скачать приложение Дия;

авторизоваться;

нажать "добавить документ" на главном экране или выберите "COVID-сертификаты" в услугах;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных и это все.



Новости о коронавирусе в мире 3 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 1 декабря в мире выявили более 264 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.

В Нью-Йорке обнаружили первые случаи заражения штаммом Омикрон

Источник: твиттер Кэти Хокул

В штате Нью-Йорк зафиксировали 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Ранее в штате объявили чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19.

Заболеваемость в Нью-Йорке

За минувшие сутки, 2 декабря, в штате зафиксировали 11 300 больных COVID-19.

Число госпитализаций выросло на 1 тысячу в месяц, достигнув 1 декабря 3 093.

В ЮАР из-за Омикрона резко выросла заболеваемость COVID-19

Источник: ВВС

За прошедшие сутки, 2 декабря, в стране сообщили об около 11 500 новых случаях заражения коронавирусом. Это резкий рост по сравнению с 8 500 случаями, подтвержденными накануне.

Еще в середине ноября среднее количество новых больных составляло от 200 до 300 случаев заражения в сутки.

Пока эксперты не видят кардинального различия течения болезни по сравнению с другими штаммами. Понятно лишь то, что Омикрон передается быстрее других.

Коронавирус обнаружили у диких животных Канады

по данным Всемирной организации здравоохранения, Омикрон зафиксировали как минимум в 24 странах мира.

Источник: PAP

В Канаде обнаружили первые случаи коронавируса у диких животных. Так, COVID-19 диагностировали у белых оленей. Болезнь у животных протекает бессимптомно. О необычных пациентах сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).



Коронавирус у домашних животных / Источник: CDC / инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

Некоторые дети подвергаются высокому риску осложнений коронавируса

Источник: Lancet

Дети с астмой переносят коронавирус тяжелее, в частности, у них в 6 раз больше шансов попасть в больницу с осложнениями COVID-19.

Ученые из Университета Эдинбурга анализировали данные около 753 тысячи детей 5 – 17 лет, проживающих в Шотландии. Специалисты сосредоточились на всех случаях госпитализации в течение 14 дней после положительного ПЦР-теста и всех причин смерти в течение 28 дней.

Результаты показали: