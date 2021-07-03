Новости о коронавирусе в Украине 3 июля
Статистика заболеваемости в Украине
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине обнаружили 705 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 420 больных со средним или тяжелым течением болезни.
Днем ранее Новости о коронавирусе 2 июля: в Украине одобрили COVID-сертификаты и усилили карантин
За сутки еще 36 пациентов умерли. Зато выздоровели 1072 человека. К слову, на протяжении 2 июля в стране провели 43 004 теста на коронавирус, из них: методом ПЦР – 19 945, методом ИФА – 7 962, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 185 случаев;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 40 случаев;
- Донецкая область – 43 случая;
- Житомирская область – 23 случая;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 37 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4 случая;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 38 случаев;
- Полтавская область – 39 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 31 случай;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 14 случаев.
* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
За сутки против COVID-19 привили более 90 тысяч украинцев
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 94 547 человек. 37 107 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 57 440 – вторую. С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 2 038 239 украинцев, 823 923 из которых уже полностью иммунизированы. Всего в стране провели 2 862 160 прививок.
В Виннице умер мужчина, которого вакцинировали препаратом Pfizer
Источник: "Сегодня"
В Украине через 4 часа после вакцинации препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира. Также он посоветовал лучше избегать каких-либо выводов до выяснения всех обстоятельств.
К теме Появились новые подробности о состоянии умершего мужчины до вакцинации Pfizer
Новости о коронавирусе в мире 3 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 3 июля в мире обнаружили более 183 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 3 963 431 больной умер от осложнений. В то же время преодолели болезнь более 120 миллионов пациентов.
Сейчас от коронавируса продолжают лечиться более чем 58 миллионов человек.
Штамм коронавируса Дельта обнаружили в 100 странах мира
Источник: ООН
Дельта-вариант коронавируса уже зафиксировали в 98 странах мира. Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Вакцинация животных против коронавируса началась в США: фото
Источник: Zoetis
Фармацевтическая компания Zoetis выпустила экспериментальную вакцину против COVID-19, которая предназначена для млекопитающих. Вакцинацию животных первым начал зоопарк в Окленде, штат Калифорния. Тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки первыми получили свою первую из двух доз.
Новое устройство диагностирует COVID-19 по дыханию в течение 60 секунд
Источник: The Slovak Spectator
В Словакии изобрели новое устройство для диагностики COVID-19. Оно может обнаруживать болезнь по дыханию человека менее чем за 60 секунд.