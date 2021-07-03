Новости о коронавирусе 3 июля: смерть после вакцины в Виннице, вакцинация животных в США

В Виннице умер мужчина, которого вакцинировали препаратом Pfizer. В США против коронавируса начали вакцинировать животных. Создали устройство, которое диагностирует COVID-19 по дыханию в течение 60 секунд. Штамм коронавируса Дельта обнаружили в 100 странах мира. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 3 июля

Статистика заболеваемости в Украине

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине обнаружили 705 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 420 больных со средним или тяжелым течением болезни.

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За сутки еще 36 пациентов умерли. Зато выздоровели 1072 человека. К слову, на протяжении 2 июля в стране провели 43 004 теста на коронавирус, из них: методом ПЦР – 19 945, методом ИФА – 7 962, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.

обнаружили – 2 237 202 больных;

выздоровели – 2 170 656 человек;

умерли – 52 460 пациентов;

проведения ПЦР-тестов – 10 900 947.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 185 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 43 случая;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 39 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 31 случай;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

За сутки против COVID-19 привили более 90 тысяч украинцев

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 94 547 человек. 37 107 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 57 440 – вторую. С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 2 038 239 украинцев, 823 923 из которых уже полностью иммунизированы. Всего в стране провели 2 862 160 прививок.

В Виннице умер мужчина, которого вакцинировали препаратом Pfizer

Источник: "Сегодня"

В Украине через 4 часа после вакцинации препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира. Также он посоветовал лучше избегать каких-либо выводов до выяснения всех обстоятельств.

Результаты вскрытия должны быть известны утром 4 июля.

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Новости о коронавирусе в мире 3 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 3 июля в мире обнаружили более 183 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 3 963 431 больной умер от осложнений. В то же время преодолели болезнь более 120 миллионов пациентов.

Сейчас от коронавируса продолжают лечиться более чем 58 миллионов человек.

Штамм коронавируса Дельта обнаружили в 100 странах мира

Источник: ООН

Дельта-вариант коронавируса уже зафиксировали в 98 странах мира. Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Вакцинация животных против коронавируса началась в США: фото

Источник: Zoetis

Фармацевтическая компания Zoetis выпустила экспериментальную вакцину против COVID-19, которая предназначена для млекопитающих. Вакцинацию животных первым начал зоопарк в Окленде, штат Калифорния. Тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки первыми получили свою первую из двух доз.

Новое устройство диагностирует COVID-19 по дыханию в течение 60 секунд

Источник: The Slovak Spectator

В Словакии изобрели новое устройство для диагностики COVID-19. Оно может обнаруживать болезнь по дыханию человека менее чем за 60 секунд.