Сколько невакцинированных украинцев готовы привиться

Источник: ЮНИСЕФ

54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях.

65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.

14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться.

54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.

15 регионов Украины в красной зоне

Источник: Минздрав

По состоянию на 3 ноября в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. В желтой зоне – всего 2 региона.

В 10 регионах Украины показатели госпитализаций превышают 100%. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской области.

Зоны карантина в регионах Украины

В красной зоне карантина находятся Киев, а также Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.

находятся Киев, а также Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области. В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. В желтой зоне остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Напряженная ситуация в Украине с тяжелыми больными. Так, в 15 регионах показатели загруженности коек с кислородом превышают 65%. Особенно тяжелая ситуация в Запорожской и Донецкой областях.



Показатели эпидемической ситуации в Украине на 3 ноября / Скриншот с сайта Минздрава

​ Внимание Еще три области под угрозой попадания в красную зону

Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше: какие прогнозы ученых

Источник: "Радио Свобода"

Ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове разработали украинскую вакцину против COVID-19. Сейчас ее тестируют в Польше на грызунах.

Ученые создали "продуценты вирусных белков на основе дрожжей". В сентябре 2020 года львовские ученые получили почти 10-миллионный грант на разработку вакцины от коронавируса. Проект, рассчитанный на полтора года, близится к завершению.

Результат проверки на мышах станет известен через 2 – 3 недели. Предстоит исследование еще на трансгенных мышах в Кракове.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 3 ноября в мире зафиксировали более 247 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – около 46 миллионов. Следующую пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19

Источник: DW

Начиная с 17 октября 2021 года, в 17 провинциях и районах Китая обнаружили 500 больных COVID-19. Чтобы сдержать распространение вируса, власти принимают жесткие ограничительные меры.

По состоянию на сегодняшний день в стране выявлено 500 случаев заражений коронавирусом. 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса – севером и северо-востоком страны – провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

В США одобрили вакцинацию против коронавируса для детей с 5 лет

Источник: The Guardian

Органы здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Препарат могут начать использовать уже с сегодняшнего дня, с 3 ноября.

Врач и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что такие COVID-прививки будут доступны для 28 миллионов детей.

Согласно статистике, уже более 78% американцев в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну прививку против коронавируса.

Назвали группу людей, для которых COVID-вакцины менее эффективны

Источник: CDC

Вакцины против COVID-19 на основе мРНК менее эффективны для защиты людей с ослабленным иммунитетом. Эти люди должны получить дополнительную дозу и ревакцинацию. Также им обязательно нужно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок в общественных местах.

Подробные данные от CDC

Исследовательская группа собрала данные о более чем 89 тысячах госпитализаций в 9 штатах с января по сентябрь 2021 года. Это самое большое исследование по оценке эффективности вакцины против COVID-19 среди людей с ослабленным иммунитетом.

Анализ данных показал, что мРНК-вакцины (изготовленные Pfizer и Moderna) на 90% эффективны для защиты от госпитализации в связи с COVID у иммунокомпетентных людей и только на 77% для людей с угнетенным иммунитетом.

Внимание Как вакцинация против коронавируса влияет на количество больных: опровергли популярный миф