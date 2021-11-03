Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 2 ноября, по Украине зафиксировали 23 393 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных скончались. Преодолели болезнь 11 937 пациентов.
Днем раньше Ни одной смерти от COVID-вакцин, новое антитело: новости о коронавирусе 2 ноября
Охват тестирования населения
За прошедшие сутки в Украине провели 157 503 различных тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР – 73 461,
- методом ИФА – 21 106,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62936.
Посуточное количество случаев COVID-19 в регионах
- Киев – 2024 случая;
- Винницкая область – 633 случая;
- Волынская область – 679 случаев;
- Днепропетровская область – 1935 случаев;
- Донецкая область – 1077 случаев;
- Житомирская область – 660 случаев;
- Закарпатская область – 330 случаев;
- Запорожская область – 1558 случаев;
- Ивано-Франковская область – 486 случаев;
- Киевская область – 934 случая;
- Кировоградская область – 119 случаев;
- Луганская область – 569 случаев;
- Львовская область – 1178 случаев;
- Николаевская область – 725 случаев;
- Одесская область – 1858 случаев;
- Полтавская область – 1127 случаев;
- Ровненская область – 975 случаев;
- Сумская область – 1156 случаев;
- Тернопольская область – 623 случая;
- Харьковская область – 1374 случая;
- Херсонская область – 600 случаев;
- Хмельницкая область – 1084 случая;
- Черкасская область – 882 случая;
- Черновицкая область – 543 случая;
- Черниговская область – 264 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
В Украине провели более 18 миллионов прививок против COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 2 ноября, прививки против коронавируса получили 310 439 жителей Украины. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.
Общие темпы вакцинации в Украине
Вакцинальная кампания стартовала 24 февраля. С этого времени в Украине вакцинировали 10 682 752 человека, из них 10 682 750 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 (из них двое получили одну дозу за границей).
В общей сложности и первой, и второй дозой в Украине провели 18 279 337 COVID-прививок.
Какие вакцины использовались чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 235 854,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,
- AstraZeneca – 1 373 976,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1102042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Сколько невакцинированных украинцев готовы привиться
Источник: ЮНИСЕФ
54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях.
- 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
- 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.
- 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться.
- 54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.
15 регионов Украины в красной зоне
Источник: Минздрав
По состоянию на 3 ноября в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. В желтой зоне – всего 2 региона.
В 10 регионах Украины показатели госпитализаций превышают 100%. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской области.
Зоны карантина в регионах Украины
- В красной зоне карантина находятся Киев, а также Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.
- В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.
- В желтой зоне остались только Кировоградская и Закарпатская области.
Напряженная ситуация в Украине с тяжелыми больными. Так, в 15 регионах показатели загруженности коек с кислородом превышают 65%. Особенно тяжелая ситуация в Запорожской и Донецкой областях.
Показатели эпидемической ситуации в Украине на 3 ноября / Скриншот с сайта Минздрава
Внимание Еще три области под угрозой попадания в красную зону
Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше: какие прогнозы ученых
Источник: "Радио Свобода"
Ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове разработали украинскую вакцину против COVID-19. Сейчас ее тестируют в Польше на грызунах.
Ученые создали "продуценты вирусных белков на основе дрожжей". В сентябре 2020 года львовские ученые получили почти 10-миллионный грант на разработку вакцины от коронавируса. Проект, рассчитанный на полтора года, близится к завершению.
Результат проверки на мышах станет известен через 2 – 3 недели. Предстоит исследование еще на трансгенных мышах в Кракове.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 3 ноября в мире зафиксировали более 247 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – около 46 миллионов. Следующую пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19
Источник: DW
Начиная с 17 октября 2021 года, в 17 провинциях и районах Китая обнаружили 500 больных COVID-19. Чтобы сдержать распространение вируса, власти принимают жесткие ограничительные меры.
По состоянию на сегодняшний день в стране выявлено 500 случаев заражений коронавирусом. 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса – севером и северо-востоком страны – провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.
В США одобрили вакцинацию против коронавируса для детей с 5 лет
Источник: The Guardian
Органы здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Препарат могут начать использовать уже с сегодняшнего дня, с 3 ноября.
Врач и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что такие COVID-прививки будут доступны для 28 миллионов детей.
Назвали группу людей, для которых COVID-вакцины менее эффективны
Источник: CDC
Вакцины против COVID-19 на основе мРНК менее эффективны для защиты людей с ослабленным иммунитетом. Эти люди должны получить дополнительную дозу и ревакцинацию. Также им обязательно нужно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок в общественных местах.
Подробные данные от CDC
- Исследовательская группа собрала данные о более чем 89 тысячах госпитализаций в 9 штатах с января по сентябрь 2021 года. Это самое большое исследование по оценке эффективности вакцины против COVID-19 среди людей с ослабленным иммунитетом.
- Анализ данных показал, что мРНК-вакцины (изготовленные Pfizer и Moderna) на 90% эффективны для защиты от госпитализации в связи с COVID у иммунокомпетентных людей и только на 77% для людей с угнетенным иммунитетом.
Внимание Как вакцинация против коронавируса влияет на количество больных: опровергли популярный миф