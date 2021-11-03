Украинскую вакцину тестируют в Польше, новая вспышка в Китае: новости о коронавирусе 3 ноября

В Украине снова возросла заболеваемость коронавирусом, за последние сутки инфицировались более 23 тысяч человек. Высок также показатель госпитализаций – в больницы попали почти 6 тысяч пациентов. В то же время темпы вакцинации тоже растут, всего в стране провели 18 миллионов прививок. Это последние новости о SARS-Cov-2 в Украине и мире 3 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных умерли. Преодолели болезнь 11 937 пациентов.

Днем раньше Ни одной смерти от COVID-вакцин, новое антитело: новости о коронавирусе 2 ноября

Охват тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 157 503 различных тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР – 73 461,

методом ИФА – 21 106,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62936.

Посуточное количество случаев COVID-19 в регионах

Киев – 2024 случая;

Винницкая область – 633 случая;

Волынская область – 679 случаев;

Днепропетровская область – 1935 случаев;

Донецкая область – 1077 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 330 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 119 случаев;

Луганская область – 569 случаев;

Львовская область – 1178 случаев;

Николаевская область – 725 случаев;

Одесская область – 1858 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровненская область – 975 случаев;

Сумская область – 1156 случаев;

Тернопольская область – 623 случая;

Харьковская область – 1374 случая;

Херсонская область – 600 случаев;

Хмельницкая область – 1084 случая;

Черкасская область – 882 случая;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 264 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в стране официально подтвердили 2 979 086 случаев заражения коронавирусом. 466 674 инфицированных уже поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 69 447 инфицированных.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

В Украине провели более 18 миллионов прививок против COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 2 ноября, прививки против коронавируса получили 310 439 жителей Украины. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

Общие темпы вакцинации в Украине

Согласно данным информационно-аналитической системы MedData, на прошлой неделе с коронавирусной болезнью госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130 (93,2%) не получили ни одной дозы вакцины.

Вакцинальная кампания стартовала 24 февраля. С этого времени в Украине вакцинировали 10 682 752 человека, из них 10 682 750 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 (из них двое получили одну дозу за границей).

В общей сложности и первой, и второй дозой в Украине провели 18 279 337 COVID-прививок.

Какие вакцины использовались чаще всего:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 235 854,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,

AstraZeneca – 1 373 976,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1102042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала