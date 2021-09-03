"Особые" методы вакцинации КНДР, суд с AstraZeneca: новости о коронавирусе 3 сентября

В КНДР отказалась от вакцин COVAX, там заявили, что будут бороться с пандемией "в своем стиле". Европейская комиссия и компания AstraZeneca урегулировали длительный судебный спор по поставкам вакцины. С начала пандемии по всему миру выявили более 219 миллионов случаев коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Ситуация с COVID-19 ухудшилась

Источник: Минздрав

По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 693 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных – 171 ребенок и 40 медработников. В больницы госпитализировали 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1 112 человека.

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В течение суток лаборатории выполнили 52375 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23538;

методом ИФА – 7305;

исследований экспресс-тестами на антиген – 21532.

Внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 293 541 подтвержденный случай заболевания.

По состоянию на 3 сентября выздоровело – 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителей страны.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах

Киев – 321 случай;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область-67 случаев;

Закарпатская область – 30 случаев;

Запорожская область – 117 случаев;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 115 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 90 случаев;

Львовская область – 213 случаев;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 236 случаев;

Полтавская область – 28 случая;

Ровенская область – 53 случая;

Сумская область – 71 случай;

Тернопольская область – 71 случай;

Харьковская область – 231 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 104 случая;

Черкасская область – 50 случаев;

Черновицкая область – 164 случая;

Черниговская область – 52 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя

отсутствуют.

В Украине 4 миллиона полностью вакцинированных

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 152 772 человека, в частности, первой дозой вакцинировано 46 826 человек, полностью иммунизированы, то есть вторую дозу получили, – 105 946 человек.

Прививки проводили вчера 977 мобильных бригад, 2 962 пункта прививки и 330 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 5 498 951 человека:

из них получили одну дозу – 5 498 949 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 9 510 965 прививок.



Что известно об украинских COVID-сертификатах / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости по состоянию на 2 сентября

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 219 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в США – всего там зарегистрировали более 39,5 миллиона пациентов с COVID-19, более чем 643,6 тысячи из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

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КНДР отказалась от вакцин COVAX

Источник: The Guardian

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил свой отказ от вакцины против коронавируса производства Sinovac в рамках инициативы COVAX. Говорит, что его страна поборет пандемию "в своем стиле". На неделе власти Северной Кореи отказались принять около 3 миллионов доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

А в июле Северная Корея отказалась от поставки вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений возникновения побочных эффектов.

Судебный спор ЕС и AstraZeneca

Источник: ЕП

Европейская комиссия и фармкомпания AstraZeneca урегулировали длительный судебный спор о поставках вакцины против коронавируса. Урегулирование положило конец судебному процессу, который должен был продолжиться в бельгийских судах в сентябре.

Производитель вакцины согласился предоставить еще 60 миллионов доз к концу третьего квартала, 75 миллионов к концу 2021 года и последние 65 миллионов до марта 2022 года.

Особенность вакцины CoronaVac

Источник: РБК-Украина

Китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech является инактивированной, то есть содержит убитые частички вируса. Ученые предположили, что препарат может оказывать более комплексную защиту, но однозначного вывода у научного сообщества нет. Об этом рассказал украинский иммунолог Борис Донской.

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