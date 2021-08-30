Откуда примеси в вакцинах Moderna новые темпы мутаций: новости о коронавирусе 30 августа

В Украине после выходных традиционно ниже заболеваемость коронавирусом – инфицированных меньше тысячи. В то же время три региона не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В Японии выяснили, откуда в вакцине Moderna примеси. Ученые доказали, что коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считали раньше. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 749 новых больных COVID-19. Снижение суточной заболеваемости может объясняться спадом темпов тестирования в выходные дни. В больницы госпитализировали еще 583 человека.

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 18 больных, в то же время выздоровели 291 пациентов.

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За минувшие сутки лаборатории провели 18 658 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 9 617,

методом ИФА – 1 650,

исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 391.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 148 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 43 случая;

Запорожская область – 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 36 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровенская область – 4 случая;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 74 случая;

Черниговская область – 10 случаев.

По состоянию на 30 августа в стране обнаружили 2 284 940 больных COVID-19. 2 206 683 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 738 пациентов умерли.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

3 области не соответствуют показателям зеленой зоны карантина

Источник: Минздрав

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. В то же время 3 региона не соответствуют ее показателям. В частности речь идет о Винницкой, Черниговской и Черкасской областях – в этих регионах высокие показатели госпитализации.

В Винницкой области уже вторые сутки подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас он вырос до 61,6%, хотя еще вчера находился в пределах 54,9%.

уже вторые сутки подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас он вырос до 61,6%, хотя еще вчера находился в пределах 54,9%. Что касается Черниговской области , то там динамика COVID-госпитализаций длительное время находилась на низком уровне. А сейчас он повышен и составляет 53%.

, то там динамика COVID-госпитализаций длительное время находилась на низком уровне. А сейчас он повышен и составляет 53%. При этом в Черкасской области слишком низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а ранее колебался в пределах 284 – 292 тестов на 100 тысяч населения.

Количество тестирований на коронавирус должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.При этом общее количество госпитализированных с подтвержденным коронавирусом или подозрением на болезнь должна составлять не более 50%.

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Новости о коронавирусе в мире 30 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 216 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низких уровнях.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38,7 миллиона пациентов с COVID-19, более 637 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Примеси в вакцине Moderna: в Японии выяснили причину

Источник: NHK

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило о причине примесей в некоторых флаконах Moderna, которые обнаружили в нескольких префектурах страны.

Согласно результатам проверки,

Так, частицы резины могут попадать в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

В министерстве также заявили, что с качеством вакцины нет никаких проблем, и они не видят необходимости приостанавливать программу вакцинации.

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Коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считали ранее

Источник: Genome Biology and Evolution

Ранее считалось, что возбудитель вируса SARS-CoV-2 изменяется примерно раз в две недели. Но генетики из Великобритании и Шотландии показали, что это не так.

Исследователи подсчитали и обнаружили, что частота мутаций коронавирус SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было полагать.

Если подсчеты ученых правильные, то это значит, что коронавирус меняется почти раз в неделю. Это означает, что если человек болеет COVID-19 дольше нескольких недель, то SARS-CoV-2 может развиваться внутри него, что потенциально приводит к появлению новых вариантов.

Насколько высок риск заражения коронавирусом от члена семьи

Источник: JAMA

В новом исследовании ученые показали, что вероятность заражения, когда один из членов семьи инфицирован коронавирусом, изменилась по сравнению с периодом начала пандемии.

Коронавирус SARS-CoV-2 легко распространяется при близком контакте людей в помещениях. В домашних условиях сложно соблюдать меры профилактики инфекции, в частности, социальной дистанции. Поэтому члены семьи, проживающие вместе, могут сравнительно легко заражать друг друга.

Новое исследование показало, что показатель вторичного заражения (риска заражения в семье) увеличивается со временем. В период с января по февраль 2020 года он составлял 13,4%, а с июня 2020 года по март 2021 года он был уже 31,1%.