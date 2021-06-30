Новости о коронавирусе в Украине 30 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Количество инфицированных является самым низким с июня прошлого года. В больницы были госпитализированы 360 человека. От осложнений болезни умерли 40 пациентов. В то же время выздоровели 2294 человека.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 22 511 человек,
  • методом ИФА – 9 581 человек,
  • экспресс-тестами – 13 702 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

  • г. Киев – 225 случаев;
  • Винницкая область – 8 случаев;
  • Волынская область – 15 случаев;
  • Днепропетровская область – 11 случаев;
  • Донецкая область – 48 случаев;
  • Житомирская область – 8 случаев;
  • Закарпатская область – 9 случаев;
  • Запорожская область – 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев;
  • Киевская область – 26 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 32 случая;
  • Львовская область – 30 случаев;
  • Николаевская область – 4 случая;
  • Одесская область – 27 случаев;
  • Полтавская область – 26 случаев;
  • Ровенская область – 18 случаев;
  • Сумская область – 21 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 34 случая;
  • Херсонская область – 12 случаев;
  • Хмельницкая область – 9 случаев;
  • Черкасская область – 30 случаев;
  • Черновицкая область – 3 случая;
  • Черниговская область – 14 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областям и городе Севастополь отсутствуют.