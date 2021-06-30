Источник: Минздрав

Количество инфицированных является самым низким с июня прошлого года. В больницы были госпитализированы 360 человека. От осложнений болезни умерли 40 пациентов. В то же время выздоровели 2294 человека.

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* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областям и городе Севастополь отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 30 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали почти 182 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 936 792 пациента. В то же время выздоровели – более 119 миллионов больных.

На 30 июня в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

Коронавирус в России: второй день подряд рекордная смертность

Источник: СтопКоронавирус.РФ

По состоянию на 30 июля в России зарегистрировали 5 514 599 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 21 042 случаев инфицирования.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5823), Петербурге (+1503) и Подмосковье (+2583).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 669 человек. Это новый суточный рекорд с начала пандемии.

Общее количество летальных случаев в стране выросло до 135 214. За этот период выздоровели 16 356 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 5 000 393 граждан.

Задержка поставки: Гватемала требует от России вернуть деньги за "Спутник V"

Источник: Republica

Гватемала настаивает, чтобы Российский фонд прямых инвестиций вернул ей примерно 6 миллиардов рублей. Такую сумму страна заплатила за поставки 16 миллионов доз вакцины "Спутник V".

Глава МИД Гватемалы Амалия Флорес сообщила, что у России есть 5 дней, чтобы вернуть полученный аванс. Политик подчеркнула: если Россия сможет продать вакцину позже, Гватемала заплатит за препарат после его поставки.

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Исследования о коронавирусе

Насколько стойкий иммунитет после легкого течения коронавируса

Источник: medRxiv

Исследование основывается на данных 469 добровольцев, которые согласились сдавать образцы крови для определения антител к коронавирусной инфекции. Во время первого тестирования с октября по декабрь 2020 года антитела к SARS-CoV-2 были обнаружены у 145 участников.

Около 85% пациентов с положительными результатами тестирования перенесли COVID-19 в легкой форме. Практически у всех участников (95%) были выявлены два вида антител к инфекции IgG: в S-белка и N-белка. В 8 образцах обнаружили только один из видов антител, а еще в 4 – одного из них.

Количество разновидностей коронавируса в мире растет. А вакцинация даже двумя дозами вакцин, не полностью убережет от заражения новыми штаммами. Вместе с тем, новые виды болезни продолжают набирать обороты. Об этом 24 каналу рассказала эпидемиолог Наталья Виноград.

По ее словам, ВОЗ предлагает новые классификации на уже давно известные штаммы. Сейчас они получили новое параллельное название, чтобы придерживаться этических норм и не привязываться к национальным особенностям.