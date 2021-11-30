Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 554 человека – это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ​​ранее. В больницы госпитализировали 1 749 человек с симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений коронавируса умер 561 инфицированный. Вместо этого выздоровели 25 318 пациентов.

Днем ранее Есть ли в Украине Омикрон, осложнения COVID: новости о коронавирусе 29 ноября

Темпы тестирований

За сутки провели 79 126 тестов, в том числе:

методом ПЦР – 36 476;

методом ИФА – 8 839;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 1 646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровненская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 438 381 больного COVID-19. Из них – 2 946 032 сумели преодолеть заболевание. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 85 975 инфицированных. С начала пандемии в стране провели 15 869 089 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Более 11 миллионов украинцев уже дважды привились против COVID-19

Источник: Минздрав

Со вчера прививки против коронавируса получили 226 059 человек. В частности, первую дозу получили 71 124 человека, вторую дозу ввели – 154 935 людям, они завершили процесс иммунизации.

Прививку проводили 999 мобильных бригад по иммунизации, 3 282 пункта прививки, 462 центра вакцинации населения.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, из них:

получили первую дозу – 13 391 654 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.

В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.

Что может вызвать повторные вспышки заболеваемости

Источник: KSE

Повлиять на заболеваемость в Украине могут появление нового штамма коронавируса Омикрон и сезонность гриппоподобных болезней. Об этом предупредил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Какова ситуация с сезонными заболеваниями в Украине: За отчетную неделю ОРВИ заболели 228 894 человека, из них 32,9% – дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 605,5 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню "интенсивности эпидемического процесса".

Значение интенсивного показателя заболеваемости рассчитывают на основе количества всех зарегистрированных случаев ОРВИ (грипп, аденовирус, риновирус, парагрипп, COVID-19 и другие).

Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.

В Украине изменили карантин

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко заявил, что в Украине скоро начнут действовать новые правила адаптивного карантина. По его словам, в основном говорится об изменениях для желтой зоны. Новые ограничения вступят в силу с 6 декабря.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.



Карантинные зоны Украины / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Внимание Украинский призер чемпионата мира Борислав Бизу умер от коронавируса в 24 года

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на 30 ноября в мире выявили более 262 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.

Великобритания изменила правила въезда для украинцев

Источник: Embassy of Ukraine to the UK

Правительство Великобритании изменяет правила въезда для туристов из Украины из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Новые правила будут действовать с 30 ноября 2021 года:

Все путешественники в Великобританию по прибытию должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней.

До получения отрицательного результата, туристы должны находиться на самоизоляции;

В магазинах и общественном транспорте обязательно использование масок;

Все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Внимание! Правительство страны планирует пересмотреть эти рекомендации через 3 недели.

В ООН обеспокоены изоляцией Африки из-за штамма Омикрон

Источник: твиттер Гутерриша

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с введенными ограничениями на поездки из-за штамма Омикрон.

Антониу Гутерриш призвал не разрешить штамму Омикрон снова "закрыть мир".



Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину / Источник: Правительственный портал

Великобритания переходит на вакцинацию каждые 3 месяца

Источник: The Guardian

В Великобритании из-за возникновения нового штамма коронавируса Омикрон уменьшают срок ревакцинации. Вместо повторной прививки через полгода, ее будут делать каждые три месяца.

Все взрослые в США должны получить бустер против COVID-19

Источник: CDC

Ужесточенные рекомендации по прививкам касаются всех лиц в возрасте от 18 лет. Ревакцинацию следует пройти через полгода или 2 месяца, в зависимости от вакцины. В частности, через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna или 2 месяца после начальной вакцинации компании Johnson&Johnson.

Там отметили, что недавнее появление штамма Омикрон "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

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Исследования о коронавирусе

Какие обследования пройти после коронавируса

Источник: Mayo Clinic

О долгосрочных последствиях коронавируса известно мало. Поэтому пока нет общего списка анализов и обследований, с помощью которых определяют, какие осложнения развились после болезни.

Большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса в течение нескольких недель, но иногда сохраняются симптомы и после выздоровления. Если эти симптомы беспокоят более 12 недель, то говорят о долговременном ковиде.

Долговременный COVID-19 – симптомы усталость;

одышка или затрудненное дыхание;

кашель;

боль в суставах;

боль в груди;

проблемы с памятью, концентрацией или сном;

боли в мышцах или головные боли;

быстрое или учащенное сердцебиение;

потеря запаха или вкуса;

депрессия или тревога;

высокая температура;

головокружение, когда человек встает;

ухудшение состояния после физических или умственных нагрузок.

Какие анализы сдавать

натрийуретические пептиды мозга – повышение уровня белков может указывать на сердечную недостаточность;

общий анализ крови поможет исключить анемию у человека с одышкой и показать количество эритроцитов и лейкоцитов. Если лейкоцитов больше нормы, это может сигнализировать об активной инфекции. Этот анализ используют для выявления лимфопении – признака острого течения ковида, при котором количество лимфоцитов уменьшается;

С-реактивный белок – этот анализ определяет реакцию печени на воспаления в организме. Этот биомаркер обычно повышен у людей с ковидом;

ферритин можно использовать для выявления анемии или проблем с эритроцитами, а также воспаления в организме;

тропонин – повышенный уровень может указывать на повреждение сердца или даже сердечный приступ.

Как изменится эффективность вакцин из-за штамма Омикрон

Источник: Financial Times

Эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма Омикрона. В частности, об этом заявил главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель. Компания уже начала разрабатывать новый препарат.

По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут гораздо эффективнее в противостоянии штамму Омикрон.

Что известно о новом варианте коронавируса Омикрон? Штамм был идентифицирован 24 ноября в Южной Африке. Впоследствии он был зафиксирован в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса Штамм был идентифицирован 24 ноября в Южной Африке. Впоследствии он был зафиксирован в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили . Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как такой, что вызывает беспокойство . Известно, что этот штамм имеет большое количество мутаций, что потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако это пока точно не известно. Некоторые ученые считают, что у Омикрона есть потенциал стать опаснее Дельты

Все, что известно о новом варианте коронавируса Омикрон – читайте в материале Здоровье 24.