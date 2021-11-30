Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 554 человека – это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ранее. В больницы госпитализировали 1 749 человек с симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений коронавируса умер 561 инфицированный. Вместо этого выздоровели 25 318 пациентов.
Днем ранее Есть ли в Украине Омикрон, осложнения COVID: новости о коронавирусе 29 ноября
Темпы тестирований
За сутки провели 79 126 тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 36 476;
- методом ИФА – 8 839;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 811.
Статистика заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 1 646;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 516;
- Днепропетровская область – 393;
- Донецкая область – 706;
- Житомирская область – 77;
- Закарпатская область – 368;
- Запорожская область – 592;
- Ивано-Франковская область – 167;
- Киевская область – 694;
- Кировоградская область – 178;
- Луганская область – 224;
- Львовская область – 467;
- Николаевская область – 484;
- Одесская область – 367;
- Полтавская область – 875;
- Ровненская область – 431;
- Сумская область – 307;
- Тернопольская область – 120;
- Харьковская область – 344;
- Херсонская область – 72;
- Хмельницкая область – 276;
- Черкасская область – 645;
- Черновицкая область – 171;
- Черниговская область – 197.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Более 11 миллионов украинцев уже дважды привились против COVID-19
Источник: Минздрав
Со вчера прививки против коронавируса получили 226 059 человек. В частности, первую дозу получили 71 124 человека, вторую дозу ввели – 154 935 людям, они завершили процесс иммунизации.
Прививку проводили 999 мобильных бригад по иммунизации, 3 282 пункта прививки, 462 центра вакцинации населения.
Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, из них:
- получили первую дозу – 13 391 654 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.
В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.
Что может вызвать повторные вспышки заболеваемости
Источник: KSE
Повлиять на заболеваемость в Украине могут появление нового штамма коронавируса Омикрон и сезонность гриппоподобных болезней. Об этом предупредил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
В Украине изменили карантин
Источник: 24 канал
Виктор Ляшко заявил, что в Украине скоро начнут действовать новые правила адаптивного карантина. По его словам, в основном говорится об изменениях для желтой зоны. Новые ограничения вступят в силу с 6 декабря.
Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:
- принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;
- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.
Карантинные зоны Украины / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на 30 ноября в мире выявили более 262 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
Великобритания изменила правила въезда для украинцев
Источник: Embassy of Ukraine to the UK
Правительство Великобритании изменяет правила въезда для туристов из Украины из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Новые правила будут действовать с 30 ноября 2021 года:
- Все путешественники в Великобританию по прибытию должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней.
- До получения отрицательного результата, туристы должны находиться на самоизоляции;
- В магазинах и общественном транспорте обязательно использование масок;
- Все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.
В ООН обеспокоены изоляцией Африки из-за штамма Омикрон
Источник: твиттер Гутерриша
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с введенными ограничениями на поездки из-за штамма Омикрон.
Антониу Гутерриш призвал не разрешить штамму Омикрон снова "закрыть мир".
Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину / Источник: Правительственный портал
Великобритания переходит на вакцинацию каждые 3 месяца
Источник: The Guardian
В Великобритании из-за возникновения нового штамма коронавируса Омикрон уменьшают срок ревакцинации. Вместо повторной прививки через полгода, ее будут делать каждые три месяца.
Все взрослые в США должны получить бустер против COVID-19
Источник: CDC
Ужесточенные рекомендации по прививкам касаются всех лиц в возрасте от 18 лет. Ревакцинацию следует пройти через полгода или 2 месяца, в зависимости от вакцины. В частности, через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna или 2 месяца после начальной вакцинации компании Johnson&Johnson.
Там отметили, что недавнее появление штамма Омикрон "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".
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Исследования о коронавирусе
Какие обследования пройти после коронавируса
Источник: Mayo Clinic
О долгосрочных последствиях коронавируса известно мало. Поэтому пока нет общего списка анализов и обследований, с помощью которых определяют, какие осложнения развились после болезни.
Большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса в течение нескольких недель, но иногда сохраняются симптомы и после выздоровления. Если эти симптомы беспокоят более 12 недель, то говорят о долговременном ковиде.
- усталость;
- одышка или затрудненное дыхание;
- кашель;
- боль в суставах;
- боль в груди;
- проблемы с памятью, концентрацией или сном;
- боли в мышцах или головные боли;
- быстрое или учащенное сердцебиение;
- потеря запаха или вкуса;
- депрессия или тревога;
- высокая температура;
- головокружение, когда человек встает;
- ухудшение состояния после физических или умственных нагрузок.
Какие анализы сдавать
- натрийуретические пептиды мозга – повышение уровня белков может указывать на сердечную недостаточность;
- общий анализ крови поможет исключить анемию у человека с одышкой и показать количество эритроцитов и лейкоцитов. Если лейкоцитов больше нормы, это может сигнализировать об активной инфекции. Этот анализ используют для выявления лимфопении – признака острого течения ковида, при котором количество лимфоцитов уменьшается;
- С-реактивный белок – этот анализ определяет реакцию печени на воспаления в организме. Этот биомаркер обычно повышен у людей с ковидом;
- ферритин можно использовать для выявления анемии или проблем с эритроцитами, а также воспаления в организме;
- тропонин – повышенный уровень может указывать на повреждение сердца или даже сердечный приступ.
Как изменится эффективность вакцин из-за штамма Омикрон
Источник: Financial Times
Эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма Омикрона. В частности, об этом заявил главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель. Компания уже начала разрабатывать новый препарат.
По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут гораздо эффективнее в противостоянии штамму Омикрон.