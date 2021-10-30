Эффективность третьей дозы, обескураживающий рекорд в России: новости о коронавирусе 30 октября

Украина снова побила собственный рекорд вакцинации. Между тем в России 40 тысяч новых больных коронавирусом. Бывший премьер Республики Конго Клеман Муамба скончался от COVID. В ВОЗ призывают готовиться к следующей пандемии. Третья доза вакцины COVID показала высокую эффективность против Дельта-штамма. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 30 октября

За сутки в Украине выявили более 26 тысяч COVID-больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зарегистрировали 26 198 новых больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 5305 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 541 пациент скончался. 9 449 инфицированных – выздоровели.

Важно Украине накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 144 621 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 72 612,

методом ИФА – 21 163,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50846.

Всего с начала пандемии на территории страны провели 14 378 720 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост инфицированных в областях

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 904 872 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 430 944 больных выздоровели. 67 393 человека умерли, так и не сумев преодолеть болезнь.

За прошедшие сутки больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и Киеве (1 455).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровненская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 ​​случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Украина снова побила собственный рекорд: за сутки вакцинировали наибольшее количество украинцев

Источник: Минздрав

29 октября прививки от коронавируса сделали еще 317 209 жителей Украины. Одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации, получив 2 дозы – 84 511 человек. С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек. 10 022 976 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала "У меня все хорошо с иммунитетом": Минздрав снял трогательный социальный ролик о ситуации с COVID-19 Источник: Минздрав В настоящее время в Украине обостряется ситуация с коронавирусом – новые рекорды фиксируют еженедельно. Министерство здравоохранения сняло социальную рекламу о важности вакцинации. Социальный ролик от Минздрава: смотрите видео В Ивано-Франковске желающие привиться заблокировали медиков в центре вакцинации

Источник: пресс-служба Центра первичной медицинской и консультативной диагностики

В Ивано-Франковске местные жители заблокировали медиков в центре вакцинации после его закрытия. Граждане требовали продолжать колоть прививки всем, кто оставался стоять в очереди. Неприятная и опасная ситуация произошла 29 октября в ТРЦ "Панорама PLAZA". Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству сотрудников полиции.

К теме В красную зону переходят 7 областей, включая Львовскую: какие там ограничения

Новости о коронавирусе в мире 30 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на 30 октября в мире зафиксировали более 246 миллионов больных коронавирусом и более 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – почти 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция и Индия. Шестую строчку заняла Украина.

Бывший премьер Республики Конго Клеман Муамба скончался от коронавируса

Источник: Le Figaro

Экс-глава правительства Конго Клеман Муамба скончался в Париже от осложнений, вызванных коронавирусом. Политику было 78 лет.

Должны готовиться к следующей, – в ВОЗ ждут еще одну пандемию

Источник: ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой. Биологи на 100% уверены, что появится еще один опасный вирус, распространение которого невозможно сдержать.

В Китае зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 с сентября

Источник: ТСН

За прошедшие сутки, 29 октября, на территории материкового Китая зарегистрировали 59 новых больных коронавирусом. Это самый высокий показатель от 16 сентября.

Днем раньше Рекорд заболеваемости в Украине, дети должны носить маски: новости о коронавирусе 29 октября

Исследование коронавируса

Третья доза вакцины COVID показала высокую эффективность против штамма "Дельта"

Источник: The Lancet

Наибольшее исследование эффективности третьей дозы вакцины от COVID-19 показывает устойчивость к штамму "Дельта". Это еще одно подтверждение в пользу дополнительной прививки.