Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди выявленных пациентов – 75 детей и 31 медработник.

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В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер. Зато выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 204 случая;
  • Винницкая область – 29 случаев;
  • Волынская область – 18 случаев;
  • Днепропетровская область – 59 случаев;
  • Донецкая область – 59 случаев;
  • Житомирская область – 25 случаев;
  • Закарпатская область – 12 случаев;
  • Запорожская область – 80 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 случай;
  • Киевская область – 28 случаев;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 106 случаев;
  • Львовская область – 51 случай;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 127 случаев;
  • Полтавская область – 59 случаев;
  • Ровненская область – 40 случаев;
  • Сумская область – 25 случаев;
  • Тернопольская область – 20 случаев;
  • Харьковская область – 144 случая;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 50 случаев;
  • Черкасская область – 28 случаев;
  • Черновицкая область – 87 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 150 482 человека. Первую дозу препарата получили 50 690 человек. Зато 99 792 человека получили завершающую, вторую дозу препарата.

Во Львове продолжается вакцинация против коронавируса

Источник: Львовский горсовет

Во Львове продолжают активно прививать горожан против коронавируса. Как всегда, будут работать центры массовой вакцинации и стационарные пункты. Однако также к кампании присоединятся вузы и "Молодвіж".

Новости о коронавирусе в мире 31 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 217 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 39 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 638 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Российскую вакцину политзаключенному Лимешко вкололи против воли

Источник: фейсбук Людмилы Денисовой

В России незаконно осужденного украинца Геннадия Лимешко вакцинировали против коронавируса российским препаратом. После этого состояние политзаключенного значительно ухудшилось. У Лимешко – тахикардия и сильная головная боль.

ЕС запретил въезд некоторым странам

Источник: The Guardian

ЕС запретил въезд без карантинных ограничений гражданам США и еще 5 стран. Сейчас в списке стран, откуда Европейский Союз рекомендует разрешить несущественные поездки, остается 18 стран. В перечне есть и Украина.

Больше здесь ЕС запретил въезд гражданам США и еще 5 стран

Словакия прекратила использование российской вакцины

Источник: Aktuality

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют. По состоянию на 30 августа в Словакии ввели 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть более 18 500 человек.

Последние исследования коронавируса

COVID-19 у онкобольных детей: опасности и последствия

Источник: The Lancet

Наибольший анализ данных из 45 стран показал, что педиатрические онкопациенты являются отдельной группой риска COVID-19. А пандемия стала серьезным препятствием для полноценного лечения от рака. Исследование показало также, что коронавирус нанес серьезный удар по плановому лечению детей: у 56% терапия была скорректирована в связи с заражением, еще у 45% детей на время лечения инфекции была отменена химиотерапия.

Постковид и синдром хронической усталости очень похожи

Источник: New Atlas

Так называемый долговременный COVID-19 возникает примерно у каждого третьего больного. Американские ученые обнаружили, что его симптомы странным образом напоминают синдром хронической усталости. Благодаря новым знаниям и пониманию процессов, которые провоцирует длительный COVID, можно улучшить эффективность терапии.

Узнайте больше Постковид и синдром хронической усталости очень похожи: что это значит