В Украине сделали 9 миллионов прививок, COVID у онкобольных: новости о коронавирусе 31 августа

От начала вакцинальной кампании в Украине провели 9 082 122 прививки против коронавируса. Пандемия стала серьезным препятствием для лечения от рака, особенно у детей. В Словакии заканчивается вакцинация российским "Спутник V". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди выявленных пациентов – 75 детей и 31 медработник.

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В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер. Зато выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 204 случая;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 18 случаев;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 59 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 28 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 106 случаев;

Львовская область – 51 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 59 случаев;

Ровненская область – 40 случаев;

Сумская область – 25 случаев;

Тернопольская область – 20 случаев;

Харьковская область – 144 случая;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 87 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

За все время пандемии в стране выявили 2 286 296 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 207 940 больных уже выздоровели, 53 789 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 150 482 человека. Первую дозу препарата получили 50 690 человек. Зато 99 792 человека получили завершающую, вторую дозу препарата.

Справка. Всего с начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 5 359 417 жителей страны. 5 359 415 из них получили первую дозу препарата, а – 3 722 707 вторую (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Общее количество инъекций, проведенных в стране – 9 082 122.

Во Львове продолжается вакцинация против коронавируса

Источник: Львовский горсовет

Во Львове продолжают активно прививать горожан против коронавируса. Как всегда, будут работать центры массовой вакцинации и стационарные пункты. Однако также к кампании присоединятся вузы и "Молодвіж".

Новости о коронавирусе в мире 31 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 217 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 39 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 638 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Российскую вакцину политзаключенному Лимешко вкололи против воли

Источник: фейсбук Людмилы Денисовой

В России незаконно осужденного украинца Геннадия Лимешко вакцинировали против коронавируса российским препаратом. После этого состояние политзаключенного значительно ухудшилось. У Лимешко – тахикардия и сильная головная боль.

ЕС запретил въезд некоторым странам

Вакцина, которой прививали украинца, не одобрена в ВОЗ.

Источник: The Guardian

ЕС запретил въезд без карантинных ограничений гражданам США и еще 5 стран. Сейчас в списке стран, откуда Европейский Союз рекомендует разрешить несущественные поездки, остается 18 стран. В перечне есть и Украина.

Больше здесь ЕС запретил въезд гражданам США и еще 5 стран

Словакия прекратила использование российской вакцины

Источник: Aktuality

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют. По состоянию на 30 августа в Словакии ввели 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть более 18 500 человек.

Последние исследования коронавируса

COVID-19 у онкобольных детей: опасности и последствия

Источник: The Lancet

Наибольший анализ данных из 45 стран показал, что педиатрические онкопациенты являются отдельной группой риска COVID-19. А пандемия стала серьезным препятствием для полноценного лечения от рака. Исследование показало также, что коронавирус нанес серьезный удар по плановому лечению детей: у 56% терапия была скорректирована в связи с заражением, еще у 45% детей на время лечения инфекции была отменена химиотерапия.

Постковид и синдром хронической усталости очень похожи

Источник: New Atlas

Так называемый долговременный COVID-19 возникает примерно у каждого третьего больного. Американские ученые обнаружили, что его симптомы странным образом напоминают синдром хронической усталости. Благодаря новым знаниям и пониманию процессов, которые провоцирует длительный COVID, можно улучшить эффективность терапии.

Узнайте больше Постковид и синдром хронической усталости очень похожи: что это значит