В Украине сделали 9 миллионов прививок, COVID у онкобольных: новости о коронавирусе 31 августа
Источник:24 канал
От начала вакцинальной кампании в Украине провели 9 082 122 прививки против коронавируса. Пандемия стала серьезным препятствием для лечения от рака, особенно у детей. В Словакии заканчивается вакцинация российским "Спутник V". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 августа.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
За минувшие сутки, 30 августа, в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди выявленных пациентов – 75 детей и 31 медработник.
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В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер. Зато выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.Внимание. За все время пандемии в стране выявили 2 286 296 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 207 940 больных уже выздоровели, 53 789 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 204 случая;
- Винницкая область – 29 случаев;
- Волынская область – 18 случаев;
- Днепропетровская область – 59 случаев;
- Донецкая область – 59 случаев;
- Житомирская область – 25 случаев;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 80 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 случай;
- Киевская область – 28 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 106 случаев;
- Львовская область – 51 случай;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 127 случаев;
- Полтавская область – 59 случаев;
- Ровненская область – 40 случаев;
- Сумская область – 25 случаев;
- Тернопольская область – 20 случаев;
- Харьковская область – 144 случая;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 50 случаев;
- Черкасская область – 28 случаев;
- Черновицкая область – 87 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: МОЗ
За минувшие сутки, 30 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 150 482 человека. Первую дозу препарата получили 50 690 человек. Зато 99 792 человека получили завершающую, вторую дозу препарата.
Справка. Всего с начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 5 359 417 жителей страны. 5 359 415 из них получили первую дозу препарата, а – 3 722 707 вторую (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Общее количество инъекций, проведенных в стране – 9 082 122.
Во Львове продолжается вакцинация против коронавируса
Источник: Львовский горсовет
Во Львове продолжают активно прививать горожан против коронавируса. Как всегда, будут работать центры массовой вакцинации и стационарные пункты. Однако также к кампании присоединятся вузы и "Молодвіж".
Новости о коронавирусе в мире 31 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру выявили более 217 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 39 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 638 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
Российскую вакцину политзаключенному Лимешко вкололи против воли
Источник: фейсбук Людмилы Денисовой
В России незаконно осужденного украинца Геннадия Лимешко вакцинировали против коронавируса российским препаратом. После этого состояние политзаключенного значительно ухудшилось. У Лимешко – тахикардия и сильная головная боль.Важно! Вакцина, которой прививали украинца, не одобрена в ВОЗ.
ЕС запретил въезд некоторым странам
Источник: The Guardian
ЕС запретил въезд без карантинных ограничений гражданам США и еще 5 стран. Сейчас в списке стран, откуда Европейский Союз рекомендует разрешить несущественные поездки, остается 18 стран. В перечне есть и Украина.
Больше здесь ЕС запретил въезд гражданам США и еще 5 стран
Словакия прекратила использование российской вакцины
Источник: Aktuality
В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют. По состоянию на 30 августа в Словакии ввели 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть более 18 500 человек.
Последние исследования коронавируса
COVID-19 у онкобольных детей: опасности и последствия
Источник: The Lancet
Наибольший анализ данных из 45 стран показал, что педиатрические онкопациенты являются отдельной группой риска COVID-19. А пандемия стала серьезным препятствием для полноценного лечения от рака. Исследование показало также, что коронавирус нанес серьезный удар по плановому лечению детей: у 56% терапия была скорректирована в связи с заражением, еще у 45% детей на время лечения инфекции была отменена химиотерапия.
Постковид и синдром хронической усталости очень похожи
Источник: New Atlas
Так называемый долговременный COVID-19 возникает примерно у каждого третьего больного. Американские ученые обнаружили, что его симптомы странным образом напоминают синдром хронической усталости. Благодаря новым знаниям и пониманию процессов, которые провоцирует длительный COVID, можно улучшить эффективность терапии.
Узнайте больше Постковид и синдром хронической усталости очень похожи: что это значит