Новости о коронавирусе в Украине 31 октября
Временное снижение: за сутки в Украине обнаружили более 17 тысяч COVID-больных
Источник: МОЗ
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли, зато 5 269 больных выздоровели.
Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни. Так, вчера в стране провели 97 286 тестирований различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 47 906,
- методом ИФА – 12 652,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 728.
Зато в течение позапрошлых суток в стране провели 72 612 исследований методом ПЦР, 21 163 – методом ИФА и 50 846 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Как изменилась ситуация в областях
За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.
Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:
- Киев – 443 случая;
- Винницкая область – 363 случая;
- Волынская область – 317 случаев;
- Днепропетровская область – 1141 случай;
- Донецкая область – 436 случаев;
- Житомирская область – 1166 случаев;
- Закарпатская область – 181 случай;
- Запорожская область – 657 случаев;
- Ивано-Франковская область – 582 случая;
- Киевская область – 578 случаев;
- Кировоградская область – 177 случаев;
- Луганская область – 204 случая;
- Львовская область – 1040 случаев;
- Николаевская область – 939 случаев;
- Одесская область – 1521 случай;
- Полтавская область – 364 случая;
- Ровненская область – 412 случаев;
- Сумская область – 1176 случаев;
- Тернопольская область – 480 случаев;
- Харьковская область – 1934 случая;
- Херсонская область – 918 случаев;
- Хмельницкая область – 958 случаев;
- Черкасская область – 275 случаев;
- Черновицкая область – 487 случаев;
- Черниговская область – 681 случай.
*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал
Темпы вакцинации в Украине снизились почти вдвое
Источник: Минздрав
Вчера прививки против COVID-19 получили 177 765 украинцев. 133 251 человек получил первую дозу, остальные 44 514 человек – вторую дозу вакцины, завершающую дозу препарата. Это почти вдвое меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране сделали 317 тысяч прививок. От начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 10 156 229 жителей страны. 10 156 227 человек сделали по меньшей мере одну дозу вакцины, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Украине будут тестировать новую вакцину против коронавируса: что о ней известно
Источник: OBOZREVATEL
Минздрав разрешил проведение клинических испытаний 3 фазы вакцин от фармкомпании Sanofi на территории Украины. Речь идет о 2 адъювантных вакцинах на основе рекомбинантной технологии. Среди них – вакцина против коронавируса, созданная на основе искусственно воспроизведенных фрагментов S-белка коронавируса.
Более половины областей Украины оказались в красной зоне
Источник: Минздрав
Так, в красной зоне карантина находится 15 областей Украины. Еще 8 – в оранжевой. Тем временем в желтой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.
Ситуация с коронавирусом в Украине / Графика Минздрава
Сколько уже вакцинировалось людей на вокзалах Украины: Укрзализныця похвасталась кругленькой цифрой
Источник: пресс-служба Укрзализныци
Укрзализныця развернула Центры вакцинации уже на 30 вокзалах украинских городов. Там привились уже более 20 тысяч человек. Вакцинироваться в таких центрах может любой желающий. Нужно либо иметь декларацию с семейным врачом или прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом. Сама процедура является бесплатной.
В каких городах Укрзализныця открыла Центры вакцинации / Инфографика Укрзализныци
Днем ранее Эффективность третьей дозы, обескураживающий рекорд в России: новости о коронавирусе 30 октября
Новости о коронавирусе в мире 31 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 31 октября в мире зафиксировали свыше 246 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – почти 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения Земли к середине 2022 года
Источник: DW
На саммите стран "Большой двадцатки" премьер-министр Италии Марио Драги призвал мировых лидеров способствовать тому, чтобы к середине 2022 года 70% всего населения планеты получили вакцину против COVID-19. Политики согласились выполнить это задание. Одним из важных шагов для воплощения планов мировых лидеров является обеспечение вакциной более бедных стран.
Китай вводит дополнительные ограничения из-за вспышки COVID-19
Источник: Medical Xpress
В субботу, 30 октября, Пекин ввел новые COVID-ограничения из-за распространения коронавируса в стране. Вспышка поразила по меньшей мере 14 провинций Китая – за последнюю неделю в стране протестовали миллионы людей. Между тем статистика болезни в Китае совсем не такая, как в остальном мире. Так, вчера в стране зарегистрировали 59 новых больных – это максимальный показатель с середины сентября.
Исследование коронавируса
Коронавирус может инфицировать внутреннее ухо и влиять на слух
Источник: Communications Medicine
Новое исследование доказывает, что коронавирус действительно может инфицировать клетки внутреннего уха, которые имеют решающее значение как для слуха, так и равновесия.
После инфицирования коронавирусом антитела держатся 10 месяцев: исследование
Источник: Nature Microbiology
Ученые проанализировали образцы сыворотки крови 38 пациентов и медицинских работников из больницы Святого Томаса. Они заразились коронавирусом во время первой волны COVID-19 и не были вакцинированы на момент исследования. Большинство людей сохраняли определенные уровни антител через 10 месяцев. Но лучший перекрестный иммунитет давали антитела, выработанные после первоначального варианта SARS-CoV-2.
Вакцинация в 5 раз эффективнее естественного иммунитета: в США показали данные из больниц
Источник: CDC
Общенациональное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) демонстрирует, что мРНК-вакцины против COVID-19 защищают в 5 раз лучше, чем иммунитет после перенесения болезни. Также анализ показал, что вакцинированные люди в возрасте от 65 лет в 20 раз реже подвергались госпитализации, чем невакцинированные люди из этой возрастной группы.