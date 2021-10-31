Исследование вакцины на украинцах, 15 областей в красной зоне: новости о коронавирусе 31 октября

В Украине будут тестировать новую вакцину против коронавируса. Более половины областей Украины оказались в красной зоне. Коронавирус может инфицировать внутреннее ухо и влиять на слух. Вакцинация в 5 раз эффективнее естественного иммунитета: в США показали данные из больниц. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 31 октября

Временное снижение: за сутки в Украине обнаружили более 17 тысяч COVID-больных

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли, зато 5 269 больных выздоровели.

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Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни. Так, вчера в стране провели 97 286 тестирований различными методами, в частности:

методом ПЦР – 47 906,

методом ИФА – 12 652,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 728.

Зато в течение позапрошлых суток в стране провели 72 612 исследований методом ПЦР, 21 163 – методом ИФА и 50 846 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Как изменилась ситуация в областях

За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.

Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:

Киев – 443 случая;

Винницкая область – 363 случая;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 1141 случай;

Донецкая область – 436 случаев;

Житомирская область – 1166 случаев;

Закарпатская область – 181 случай;

Запорожская область – 657 случаев;

Ивано-Франковская область – 582 случая;

Киевская область – 578 случаев;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 204 случая;

Львовская область – 1040 случаев;

Николаевская область – 939 случаев;

Одесская область – 1521 случай;

Полтавская область – 364 случая;

Ровненская область – 412 случаев;

Сумская область – 1176 случаев;

Тернопольская область – 480 случаев;

Харьковская область – 1934 случая;

Херсонская область – 918 случаев;

Хмельницкая область – 958 случаев;

Черкасская область – 275 случаев;

Черновицкая область – 487 случаев;

Черниговская область – 681 случай.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

По состоянию на 31 октября в Украине зафиксировали 2 922 302 больных COVID-19. 2 436 213 выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 67 729 жителей страны.

С начала пандемии в Украине провели 14 426 626 исследований методом ПЦР.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Темпы вакцинации в Украине снизились почти вдвое

Источник: Минздрав

Вчера прививки против COVID-19 получили 177 765 украинцев. 133 251 человек получил первую дозу, остальные 44 514 человек – вторую дозу вакцины, завершающую дозу препарата. Это почти вдвое меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране сделали 317 тысяч прививок. От начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 10 156 229 жителей страны. 10 156 227 человек сделали по меньшей мере одну дозу вакцины, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала