Новости о коронавирусе 4 июля: к чему может привести вспышка Дельта штамма, динамика вакцинации

В Украине традиционно уменьшилось количество случаев COVID-19 за выходные – в течение воскресенья зарегистрировали менее 400 больных. Впрочем, госпитализировали 460 пациентов с осложненным течением болезни. Количество вакцинированных по меньшей мере одной дозой возросло до 2 миллионов. В мире продолжает доминировать вариант Дельта. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 июля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток в Украине зарегистрировали 377 случаев инфицирования коронавирусом, среди больных 11 детей и 5 медработников. В больницы госпитализировали 460 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 10 жителей страны. В то же время выздоровели 526 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 3 июля: смерть после вакцины в Виннице, вакцинация животных в США

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 126 случаев;

Винницкая область – 3 случая;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 13 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровенская область – 1 случай;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.

: за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 237 553 человека. По состоянию на 4 июля выздоровели 2 171 182 человек. Умерли в результате болезни 52 470 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации по состоянию на 4 июля

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине иммунизировали против коронавирусной инфекции 38 857 человек. В частности, одну дозу получили 21 489 человек, две дозы, а от так завершили иммунизацию – 17 368 человек.

По состоянию на 2 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человека. С начала вакцинальной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 841 291 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом. Какие вакцины использовали Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 631 469,

Cominarity (c-Biontech) – 581 774,

AstraZeneca – 358 908,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала В Минздраве расследуют летальный случай после вакцинации Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что 2 июля зафиксировали смерть 47-летнего мужчины. За несколько часов до этого ему сделали прививку против COVID-19 препаратом компании Pfizer. Летальный случай сейчас рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики. Обратите внимание! Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира. Актуально Появились новые подробности о состоянии умершего мужчины до вакцинации Pfizer

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 4 июля в мире выявили более чем 183 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 970 615 больных умерли от осложнений. В то же время преодолели недуг более 120 миллионов пациентов.

Сейчас от коронавируса продолжают лечиться почти 59 миллионов человек.

КПП в Лиссабоне из-за вируса и карантина в Индонезии: опасности дельты

Источник: 24 канал

Под Лиссабоном обустроили временный контрольно-пропускной пункт. Власти проверяют всех, кто въезжает в португальскую столицу, пускают только лиц, проживающих там.

Капитан Национальной республиканской гвардии Сабино Сантано заявил, что Нацгвардия призывает граждан придерживаться введенных ограничений, чтобы иметь возможность контролировать распространение COVID-19. Португальские власти ограничили въезд в Лиссабон и ряд других городов на фоне стремительного роста количества новых заражений.

Только за последние сутки в Португалии обнаружили почти 2,5 тысячи новых случаев. В то же время 70% приходится на инфицирование Дельта штаммом. Введенные ограничения предусматривают комендантский час с 23:00 до 05:00 утра.

Дельта штамм может вызвать новый локдаун: смотрите видео

В Австралии часть городов вывели из карантина

В Австралии начали постепенно выводить города из локдауна. В июне там тоже регистрировали стремительный рост количества новых инфицирований на фоне распространения Дельта штамма.

Введенный карантин дал свои результаты и в ряде городов Квинсленда отменили ограничения. Теперь жители региона снова могут ходить в рестораны и гулять на свежем воздухе. Возобновили свою работу непродуктовые магазины. Однако совсем рядом, в штате Новый Южный Уэльс, пока продлили карантин. Количество новых инфицирований там пока не снижается.

В штате Новый Южный Уэльс сейчас сохраняют карантин / Фото EPA

В Индонезии ситуации с коронавирусом тревожная

Крайне сложная ситуация с коронавирусом в Индонезии. За последние сутки там обнаружили почти 25 тысяч новых инфицирований, 80% – штамм Дельта. В больницах Джакарты осталось лишь 10% свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Часто люди умирают, потому что не могут вовремя получить медицинскую помощь.

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