Очередной рекорд в Украине, Европа – эпицентр пандемии: новости о коронавирусе 4 ноября

В Украине выявили более 27 тысяч COVID-больных в сутки. Европа в эпицентре пандемии, показатели приблизились к максимальным. Коронавирус окружен белками, повреждающими сосуды. Это последние новости о SARS-Cov-2 в Украине и мире 4 ноября.

Новости о коронавирусе 4 ноября

Резкий скачок и новый максимум: более 27 тысяч COVID-больных в сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 больных COVID-19. Это самое большое число с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 472 человека. К сожалению, еще 699 больных умерли. За это время выздоровели 12 464 пациента.

Внимание Риск повторного заражения "Дельтой", протест антивакцинаторов: новости о коронавирусе 3 ноября

Охват тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 155 405 различных тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР – 72 918,

методом ИФА – 22 294,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60193.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1 836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2 254 случая;

Донецкая область – 1390 случаев;

Житомирская область – 1559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1899 случаев;

Полтавская область – 1197 случаев;

Ровненская область – 1041 случай;

Сумская область – 1543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в стране официально подтвердили 3 006 463 случаев заражения коронавирусом. 2 479 138 инфицированных уже поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 70 146 инфицированных.

С начала 2020 года в Украине было проведено 14 658 956 ПЦР-тестований.

В Минздраве в очередной раз отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Около 11 миллионов украинцев вакцинировали от COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 3 ноября, от коронавируса вакцинировались 299 272 жителей Украины. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

С начала вакцинации привили 10 895 720 человек, из них:

получили одну дозу – 10 895 718 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

В целом в Украине сделали 18 578 609 прививок (и первой, и второй дозами).

Не хватает лекарств и коек: в Краматорске медучреждения переполнены больными COVID-19

Источник: 24 канал

Все кровати краматорских больниц заполнены пациентами с острой формой коронавируса. Практически у всех диагностировали штамм "Дельта".

В оккупированном Крыму зафиксировали суточный рекорд COVID-больных

Источник: 24 канал

За сутки 3 ноября в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 752 новых случая коронавируса. Такой показатель – самый большой на полуострове с начала пандемии. Но эксперты предполагают, что цифры могут быть еще больше. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важнейших факторов, включая инфицирование среди российских военных и в спецслужбах.

Вакцинированные в 5 раз реже инфицируются COVID-19, – Ляшко

Источник: 24 канал

Вакцинированные от коронавируса люди в 5 раз реже инфицируются COVID-19. Кроме этого, они имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Зло, которое убивает, – активист призвал запретить "антиваксеров" на законодательном уровне

Источник: 24 канал

В то время, когда пандемия COVID-19 активно набирает обороты, антивакцинаторы вышли на протесты. Впрочем, те люди, кто не желает вакцинироваться, сейчас загнали города Украины в локдаун. Об этом сообщил в эфире 24 канала представитель пациентского сообщества, председатель Координационного совета БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей. Он отметил, что возле Верховной Рады митингующие спекулировали понятием свободы передвижения.

Как подчеркнул Шерембей, понятие "свобода передвижения" и "безопасность" совершенно совместимые вещи. К примеру, для пешеходов и водителей транспортных средств существует ПДД, благодаря которому на дорогах порядок. В то же время, они не протестуют, что правила ограничивают их свободу.

Новости о коронавирусе в мире 4 ноября

Пандемия невакцинированных охватила Германию: власти бьют тревогу из-за новых рекордов

Источник: The Guardian

Немецкие власти забили тревогу из-за так называемой пандемии непривитых. Госпитализаций и летальных исходов от COVID-19 в стране стало гораздо больше. За сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев за все время.

Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca

Источник: NOS

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Вакцину почти не использовали, а новые поставки не поступали с лета.

В России новый коронавирусный рекорд: за сутки умерли почти 1200 человек

Источник: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в России умерли 1195 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это новый максимум суточной смертности с самого начала пандемии.

В Латвии привлекли армию для оказания помощи COVID-больницам

Источник: Delfi

В Латвии военных привлекли для оказания помощи больницам с больными коронавирусом. Соответствующий запрос Министерство здравоохранения страны подало в вооруженные силы.

Европа в эпицентре пандемии, показатели приблизились к максимальным: тревожное заявление ВОЗ

Источник: The Economic Times

Заболеваемость COVID-19 в европейских странах снова приблизилась к рекордным показателям. В ВОЗ отметили, что таким образом Европа снова стала эпицентром пандемии коронавируса.

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Исследование коронавируса

Мощный удар: коронавирус окружен белками, повреждающими сосуды

Источник: Science Daily

COVID-19 уже давно перестали считать исключительно респираторной болезнью – инфекция стремительно поражает сердечно-сосудистую систему и в разы повышает риск инсульта и инфаркта. Чтобы раскрыть механизм этих повреждений, ученые из Израиля изучили функции окружающих SARS-CoV-2 белков. Они увидели, что SARS-CoV-2 состоит из 29 разных белков. В ходе исследования они протестировали реакцию каждого из белков в образцах клеток сосудов человека. 5 из 29 ответственны за наиболее сильное повреждение сосудов и эндотелия.

Как лечить легкое течение коронавируса

Источник: CDC

Большинство людей болеют COVID-19 в легкой форме. Это значит, что можно поправиться дома без медицинской помощи. Как и при других вирусных заболеваниях, нужно больше пить, отдыхать и принимать жаропонижающие препараты, когда температура выше 38,5 градусов Цельсия. Во время болезни следует ограничить контакт с другими людьми. Возобновить общение можно через 10 дней с момента появления первых симптомов.