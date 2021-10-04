Новости о коронавирусе в Украине 4 октября

Статистика заболеваемости: спад после выходных

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 4 821 человек, среди них – 448 детей и 50 медработников. В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1 116 человек.

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Лаборатории в течение суток провели 30 587 тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 16 214

методом ИФА – 2 525

экспресс-тестами – 11 848

Общая статистика



С начала пандемии в Украине заболело – 2 460 010 человек. По состоянию на 4 октября выздоровело – 2 264 523 человека. Жертвами коронавируса стали 56 889 жителей страны.

Статистика коронавируса в регионах

Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 95 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 393 случая;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 294 случая;

Ивано-Франковская область – 108 случаев;

Киевская область – 106 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 295 случаев;

Николаевская область – 221 случай;

Одесская область – 215 случай;

Полтавская область – 67 случаев;

Ровенская область – 80 случаев;

Сумская область – 241 случай;

Тернопольская область – 239 случаев;

Харьковская область – 592 случая;

Херсонская область – 158 случаев;

Хмельницкая область – 88 случаев;

Черкасская область – 84 случая;

Черновицкая область – 410 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

За сутки воскресенья, 3 октября, прививки против коронавируса получили 33 924 человека. В частности, первую дозу вакцины получили 17 373 человека, вторую дозу, а потому полностью иммунизированы – 16 551 человек.

В течение суток работали:

330 мобильных бригад,

1 070 пунктов прививки;

358 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 190 643 человека:

из них получили одну дозу – 7 190 641 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 962 507 прививок.

​Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

7 областей соответствуют показателям оранжевой зоны

Источник: Минздрав

По состоянию на утро 4 октября в 7 областях Украины превышены показатели госпитализации. Эти регионы не соответствуют показателям желтой зоны адаптивного карантина, они приблизились к ограничениям оранжевой зоны. Так, оказаться в оранжевой зоне в ближайшее время могут такие области:

Житомирская;

Запорожская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

В Одессе переполнены реанимации

Источник: фейсбук Екатерины Ножевниковой

Одесские реанимации для тяжелобольных пациентов практически полностью заполнены. При этом аппаратов искусственной вентиляции легких больше, чем мест для пациентов.

У Киева есть шанс не "покраснеть"

Источник: "Сегодня"

Киев вполне может оказаться в оранжевой зоне карантина из-за очередной вспышки коронавируса. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан. Однако он подчеркнул, что строгое усиление противоэпидемических мер может потребоваться несколько позже. Пока же такой необходимости еще нет. По его словам, когда более 70 – 80% граждан будут вакцинированы, тогда не нужно вводить строгих ограничений.

В Украине планируют производить мРНК – вакцину против коронавируса

Источник: "Фокус"

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин против коронавируса. В частности крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

К слову. На днях глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина против коронавируса может появиться в 2022 году. Точные сроки дедлайна производства станут известны в конце текущего года.

Как работает мРНК–вакцина?



мРНК – вакцина содержит молекулы мРНК, которые кодируют шипообразный белок коронавируса. Препарат попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему. Таким образом организм учится, как защититься от настоящего вируса.



Источник: мРНК – вакцина содержит молекулы мРНК, которые кодируют шипообразный белок коронавируса. Препарат попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему. Таким образом организм учится, как защититься от настоящего вируса.Источник: Минздрав

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Донецке

Источник: телеграмм Дениса Казанского

В оккупированном Россией Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Там критически не хватает врачей, кислорода, мест в клиниках, а скорые не всегда приезжают на вызов. Статистику заболеваемости оккупанты скрывают, однако, вероятно, она неутешительна. Проблема настолько масштабная, что ее признала даже оккупационная администрация.

Петиция "против принудительной вакцинации"

Источник: Сайт президента

Следовательно, на сайте президента появилась петиция об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию". Документ уже набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

Надо ли знать свой уровень антител к коронавирусу

Источник: Александр Коляда

Часто люди отказываются от вакцинации, опираясь на результаты теста на антитела, мол, их уровень достаточно высок после перенесенной болезни. Однако, уровень антител к коронавирусу не всегда свидетельствует о защите к инфекции и невозможности подхватить вирус.

Украинский генетик Александр Коляда объяснил, что делать тесты на определение уровня антител к коронавирусу бесполезно, и для этого есть 2 причины:

первая – лабораторная. Тесты на антитела к коронавирусу бывают качественные и количественные: первые показывают есть антитела или нет, а вторые – сколько их;

вторая, почему не стоит измерять иммунную систему тестами на антитела – биологическая.

Подробнее здесь Надо ли знать свой уровень антител к коронавирусу: объяснение генетика

Новости о коронавирусе в мире 4 октября

Распространение COVID-9

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 сентября в мире выявили более 234,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 683 179. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.

В Израиле сделали обязательную третью дозу вакцины

Источник: The New York Times

В Израиле ввели новые правила получения сертификата вакцинации. Теперь, если человек получил вторую прививку против коронавируса более чем 6 месяцев назад, ему понадобится ревакцинация.