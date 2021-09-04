Новости о коронавирусе в Украине
Ситуация с COVID-19: статистика
Источник: МОЗ
По состоянию на 4 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 614 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в столице. Среди инфицированных-196 детей и 46 медработников. В помощи врачей нуждались 824 пациента. Их госпитализировали в больницы с осложненными симптомами коронавирус.
Внимание Сколько Дельты в Украине, осложнения от недуга: новости о коронавирусе 3 сентября
Умерли в результате болезни 44 пациента. В то же время выздоровели 1 447 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 25 637 человек;
- методом ИФА – 7 979 человек;
- экспресс-тестами – 23 234 человека.
Всего провели 12 081 160 ПЦР-тестирований
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 339 случаев;
- Винницкая область – 63 случая;
- Волынская область – 46 случаев;
- Днепропетровская область – 173 случая;
- Донецкая область – 131 случай;
- Житомирская область – 76 случаев;
- Закарпатская область – 31 случай;
- Запорожская область – 79 случаев;
- Ивано-Франковская область – 72 случая;
- Киевская область – 138 случаев;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 39 случаев;
- Одесская область – 208 случаев;
- Полтавская область – 79 случаев;
- Ровненская область – 71 случай;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 52 случая;
- Харьковская область – 216 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 78 случаев;
- Черкасская область – 58 случаев;
- Черновицкая область – 193 случая;
- Черниговская область – 94 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
Источник: МОЗ
За прошедшие сутки 3 сентября – 167 489 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 9 678 454 прививки.
Все, что надо знать о профилактике коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала
В Киеве становится все проще получить прививку от COVID-19
Источник: HELSI для пациентов
В ТРЦ Retroville на Виноградаре, или в гипермаркетах "Эпицентр" в Киеве отныне можно получить вакцину от коронавирусной болезни. В свободном доступе для всех желающих – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneka и Moderna.
У скольки украинцев есть защиту
Источник: фейсбук Тараса Жиравецкого
Половина взрослого населения Украины уже могла переболеть коронавирусной инфекцией. А новая волна недуга пока не распространяется такими бешеными темпами. В Украине вакцинировано уже более 4 миллионов украинцев. А это составляет примерно 20% взрослого населения.
Также еще где-то 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60 – 70% уже имеют защиту от тяжелого COVID-19. А это очень хорошие новости. Такое мнение высказал медик из Львова Тарас Жиравецкий.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру, по состоянию на 4 сентября, обнаружили более 219 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев передачи коронавирус зафиксировали в США – всего там зарегистрировали более 39,8 миллиона пациентов с COVID-19, более 647,5 тысячи из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
Сколько людей на самом деле умерло от коронавируса в мире
Источник: Economist
Официальное количество смертей от COVID-19 сейчас составляет 4,5 миллиона человек. Впрочем, по оценке аналитиков, фактическое число погибших составляет 15,2 миллиона человек. Обнаружили, что существует вероятность у 95% того, что истинные цифры составляют от 9,3 миллиона до 18,1 миллиона дополнительных смертей. Это можно объяснить таким понятием как избыточная смертность.
Подробнее здесь Настоящее количество жертв COVID-19 может быть значительно выше 4,5 миллиона, – The Economist
Грузия отказалась от партии вакцины AstraZeneca
Источник: Civil.ge
Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии. Говорится о 50 тысячах доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Сообщили, что в стране сейчас есть достаточное количество вакцин против COVID-19, в частности есть препараты Pfizer и Sinovac. А на AstraZeneca нет ожидаемого спроса.
Туристка из США подделала COVID-сертификат
Источник: Associated Press News
В США задержали 24-летнюю девушку, которая пыталась попасть на гавайский курорт. Она показала сертификат о вакцинации, где работники аэропорта заметили ошибки.
Что известно об украинских COVID-сертификатах / инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 улучшили качество воздуха
Источник: WMO
Локдауны в связи с пандемией COVID-19 и ограничения на поездки привели к резкому, но краткосрочному улучшению качества воздуха. Впрочем, изменения не могут заменить долгосрочные действия. Ведь многие части света все еще не соответствуют нормам качества воздуха. Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО). Там обнаружили, что ограничения из-за COVID-19 в 2020 году временно улучшили качество воздуха, особенно в городских районах.