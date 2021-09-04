Сколько украинцев защищены от COVID, отказ от AstraZeneca: новости о коронавирусе 4 сентября

Примерно у 60% украинцев уже есть защита от тяжелого течения COVID-19. Грузия отказалась от партии вакцины AstraZeneca из Латвии. Локдауны привели к улучшению качества воздуха. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Ситуация с COVID-19: статистика

Источник: МОЗ

По состоянию на 4 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 614 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в столице. Среди инфицированных-196 детей и 46 медработников. В помощи врачей нуждались 824 пациента. Их госпитализировали в больницы с осложненными симптомами коронавирус.

Внимание Сколько Дельты в Украине, осложнения от недуга: новости о коронавирусе 3 сентября

Умерли в результате болезни 44 пациента. В то же время выздоровели 1 447 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 637 человек;

методом ИФА – 7 979 человек;

экспресс-тестами – 23 234 человека.

Всего провели 12 081 160 ПЦР-тестирований

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 339 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 46 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 76 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 79 случаев;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 138 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 208 случаев;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровненская область – 71 случай;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 216 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 78 случаев;

Черкасская область – 58 случаев;

Черновицкая область – 193 случая;

Черниговская область – 94 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 296 155 подтвержденных случаев заболевания. Всего выздоровели – 2 212 313 человек.От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 966 жителей страны.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки 3 сентября – 167 489 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 9 678 454 прививки.



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

В Киеве становится все проще получить прививку от COVID-19

Источник: HELSI для пациентов

В ТРЦ Retroville на Виноградаре, или в гипермаркетах "Эпицентр" в Киеве отныне можно получить вакцину от коронавирусной болезни. В свободном доступе для всех желающих – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneka и Moderna.

У скольки украинцев есть защиту

Во Всемирной организации здоровья настаивают на том, что единственной возможностью защититься от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация любым препаратом, который утвердили эксперты ВОЗ для применения во время пандемии.

Источник: фейсбук Тараса Жиравецкого

Половина взрослого населения Украины уже могла переболеть коронавирусной инфекцией. А новая волна недуга пока не распространяется такими бешеными темпами. В Украине вакцинировано уже более 4 миллионов украинцев. А это составляет примерно 20% взрослого населения.

Также еще где-то 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60 – 70% уже имеют защиту от тяжелого COVID-19. А это очень хорошие новости. Такое мнение высказал медик из Львова Тарас Жиравецкий.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру, по состоянию на 4 сентября, обнаружили более 219 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев передачи коронавирус зафиксировали в США – всего там зарегистрировали более 39,8 миллиона пациентов с COVID-19, более 647,5 тысячи из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Сколько людей на самом деле умерло от коронавируса в мире

Источник: Economist

Официальное количество смертей от COVID-19 сейчас составляет 4,5 миллиона человек. Впрочем, по оценке аналитиков, фактическое число погибших составляет 15,2 миллиона человек. Обнаружили, что существует вероятность у 95% того, что истинные цифры составляют от 9,3 миллиона до 18,1 миллиона дополнительных смертей. Это можно объяснить таким понятием как избыточная смертность.

Подробнее здесь Настоящее количество жертв COVID-19 может быть значительно выше 4,5 миллиона, – The Economist

Грузия отказалась от партии вакцины AstraZeneca

Источник: Civil.ge

Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии. Говорится о 50 тысячах доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Сообщили, что в стране сейчас есть достаточное количество вакцин против COVID-19, в частности есть препараты Pfizer и Sinovac. А на AstraZeneca нет ожидаемого спроса.

Туристка из США подделала COVID-сертификат

Источник: Associated Press News

В США задержали 24-летнюю девушку, которая пыталась попасть на гавайский курорт. Она показала сертификат о вакцинации, где работники аэропорта заметили ошибки.

Что известно об украинских COVID-сертификатах / инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

Ограничения из-за COVID-19 улучшили качество воздуха

Источник: WMO

Локдауны в связи с пандемией COVID-19 и ограничения на поездки привели к резкому, но краткосрочному улучшению качества воздуха. Впрочем, изменения не могут заменить долгосрочные действия. Ведь многие части света все еще не соответствуют нормам качества воздуха. Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО). Там обнаружили, что ограничения из-за COVID-19 в 2020 году временно улучшили качество воздуха, особенно в городских районах.