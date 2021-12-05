Новости о коронавирусе в Украине 5 декабря

Статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

За сутки 4 декабря 2021 года в Украине зафиксировали 6 622 новых подтвержденных случая коронавируса COVID-19 (из них 690 детей, и 68 медработников).

В больницы госпитализировали 2 926 человек с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 278 больных умерли. В то же время выздоровели 9 274 пациента.

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Эти все показатели – почти вдвое меньше, чем зафиксировали за вчерашний день. Днем ранее зафиксировали 13 206 новых больных и 436 смертей от этой болезни.

Темпы тестирований

За сутки осуществили 50 141 тестирование, тогда как по плану должны делать не менее 250 тысяч в день, в частности:

методом ПЦР – 24 587;

методом ИФА – 3 641;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 913.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 515;

Винницкая область – 325;

Волынская область – 235;

Днепропетровская область – 360;

Донецкая область – 289;

Житомирская область – 361;

Закарпатская область – 248;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 204;

Киевская область – 535;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 34;

Львовская область – 259;

Николаевская область – 278;

Одесская область – 440;

Полтавская область – 190;

Ровненская область – 163;

Сумская область – 285;

Тернопольская область – 244;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 335;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 128;

Черниговская область – 164.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни. С начала пандемии в Украине провели 16 076 359 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании в Украине провели более 25 миллионов прививок против коронавируса. ​Только за сутки 4 декабря 112 657 человек вакцинировали против COVID-19.

В частности, первую дозу получили 40 278 человек. Тогда как полностью иммунизированы, то есть получили два укола вакцины – 72 379 человек.

К слову Как держать иммунитет в тонусе круглый год

Прививка проводилась 781 мобильной бригадой по иммунизации, 3 144 пунктами прививки и 487 центрами вакцинации населения.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в который раз подчеркнули в Минздраве.

Общая картина вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них:

получили первую дозу – 13 725 903 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.

Всего провели 25 488 344 прививки.

Какие препараты в целом выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 509 557,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 363 118.

Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала Какие регионы могут перейти к желтой зоне Источник: Минздрав В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. По состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям желтой зоны. В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует желтому уровню эпидемической опасности в таких регионах: город Киев;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровненская;

Херсонская области. Хотя сейчас все они до сих пор находятся в красной зоне. Однако решение о выходе региона из конкретной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Почему в Украине до сих пор нет третьей дозы вакцины

Источник: 24 канал

В мире уже активно прививаются третьей, так называемой бустерной дозой вакцины. Недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили новые рекомендации, в которых говорится о том, что все взрослые не просто "могут", а "обязаны" получить 3 дозу.

По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, о том, чтобы украинцы получили 3 дозу, можно говорить только в 2022 году. Сейчас хотя бы 1 дозу имеют лишь 32% населения.

В аэропорту "Борисполь" обнаружили фейковые COVID-сертификаты

Источник: МВД

Несмотря на значительные штрафы, украинцы продолжают пользоваться фейковыми COVID-сертификатами. У пассажиров аэропорта "Бороисполь" таких обнаружили почти два десятка.

Новости о коронавирусе в мире 5 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 5 декабря в мире обнаружили более 265,5 миллиона больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Франция.

В Японии испытывают вакцину для бустерных прививок

Источник: агентство NHK

Японская фармацевтическая компания Shionogi начала новый этап клинических испытаний своей вакцины. Ее будут использовать для бустерных прививок против коронавируса. Shionogi намерена внедрить на практике первую вакцину против коронавируса японского производства.

Исследования коронавируса

Наиболее распространенные симптомы Омикрона у взрослых и детей

Источник: "Дом"

Новый штамм Омикрон может поражать больше людей, чем другие варианты. Кроме этого, им можно заразиться, даже если уже переболели коронавирусом. Из известных ныне данных, можно констатировать, что при Омикроне вирус поражает гастроинтестинальный тракт человека. То есть это симптомы, похожие на отравление. У детей вирус практически бессимптомно вызывает высокую температуру, то есть более 39 – 40 градусов.

Ученые назвали дату, до каких пор будет продолжаться пандемия

Источник: британский правительственный портал

Коронавирус, похоже, пока не собирается отступать. Британские ученые сделали новые прогнозы относительно того, как долго еще продлится пандемия коронавируса. По их прогнозам, пандемия коронавируса будет продолжаться минимум до конца 2026 года. Впрочем, они признают, что этот срок может сократиться, если темпы вакцинации во всем мире существенно возрастут.

Как записаться на вакцинацию:

Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Вакцинироваться – очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же вы имеете семейного врача, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Почему нужно вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канала