Новости о коронавирусе 5 июля: осложнения у детей, Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине
Источник:24 канал
В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson. Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 5 июля
Статистика заболеваемости в стране
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 244 больных коронавирусом, среди новых инфицированных 5 детей. Среди медработников не зарегистрировали ни одного случая заболевания.
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В больницы были госпитализированы 333 пациента с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. Зато выздоровели – 419 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 9 889 человек,
- методом ИФА – 1 712 человек,
- экспресс-тестами – 5 750 человек.
Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель
- Киев – 101 случай;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 3 случая;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 5 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4 случая;
- Киевская область – 15 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 2 случая;
- Львовская область – 6 случаев;
- Николаевская область – 10 случаев;
- Одесская область – 16 случаев;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область -10 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 7 случаев;
- Херсонская область – 3 случая;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 2 случая;
- Черниговская область – 0 случаев.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
Более 850 тысяч украинцев получили две дозы вакцины, – Минздрав
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки 4 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 24 363 человек. Первую дозу препарата получили 15 260 человек, 9 103 – вторую.
С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек:
- из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек
- полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Известные вакцины против коронавируса: сравнение / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 5 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
По состоянию на утро 5 июля в мире обнаружили более чем 183,7 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 975 636 больных умерли от осложнений. В то же время преодолели недуг почти 120 миллионов пациентов.
Сейчас от коронавируса продолжают лечиться почти 58 миллионов человек.
В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19: более 70%
Источник: Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты стали "наиболее вакцинированной" страной в мире – вторую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 72,1% населения.
В Италии медики судятся против обязательной COVID-вакцинации
Источник: The Local
В Италии медицинские работники подали судебный иск, чтобы обжаловать обязательную вакцинацию против COVID-19. Суд рассмотрит дело 14 июля. Иск подали 300 врачей, они говорят, что это не битва противников вакцинации, а битва за демократию.
Напомним, что в апреле Италия приняла закон, обязывающий всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в частности в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против коронавируса. Иначе их отстранят от работы без сохранения заработной платы, если работодатель не сможет назначить их на другую должность.
Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет
Источники: WBRC
Ученые признали, что опасность коронавируса для детей была сильно недооценена: они заражаются гораздо чаще, чем считалось ранее, при этом COVID-19 может вызвать серьезные осложнения. К сожалению, непосредственное инфицирование не единственный неблагоприятный фактор пандемии.