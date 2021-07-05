Новости о коронавирусе 5 июля: осложнения у детей, Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине

В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson. Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 5 июля

Статистика заболеваемости в стране

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 244 больных коронавирусом, среди новых инфицированных 5 детей. Среди медработников не зарегистрировали ни одного случая заболевания.

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В больницы были госпитализированы 333 пациента с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. Зато выздоровели – 419 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 9 889 человек,

методом ИФА – 1 712 человек,

экспресс-тестами – 5 750 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 101 случай;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 5 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 15 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 2 случая;

Львовская область – 6 случаев;

Николаевская область – 10 случаев;

Одесская область – 16 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область -10 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 7 случаев;

Херсонская область – 3 случая;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 2 случая;

Черниговская область – 0 случаев.

: с начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 237 823 случая заболевания. По состоянию на 5 июля выздоровели 2 171 601 человек. Впрочем, жертвами коронавируса в стране стали 52 484 человека.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Более 850 тысяч украинцев получили две дозы вакцины, – Минздрав

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки 4 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 24 363 человек. Первую дозу препарата получили 15 260 человек, 9 103 – вторую.

С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек:

из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).



Известные вакцины против коронавируса: сравнение / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 5 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на утро 5 июля в мире обнаружили более чем 183,7 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 975 636 больных умерли от осложнений. В то же время преодолели недуг почти 120 миллионов пациентов.

Сейчас от коронавируса продолжают лечиться почти 58 миллионов человек.

В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19: более 70%

Источник: Bloomberg

Объединенные Арабские Эмираты стали "наиболее вакцинированной" страной в мире – вторую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 72,1% населения.

В Италии медики судятся против обязательной COVID-вакцинации

Источник: The Local

В Италии медицинские работники подали судебный иск, чтобы обжаловать обязательную вакцинацию против COVID-19. Суд рассмотрит дело 14 июля. Иск подали 300 врачей, они говорят, что это не битва противников вакцинации, а битва за демократию.

Напомним, что в апреле Италия приняла закон, обязывающий всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в частности в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против коронавируса. Иначе их отстранят от работы без сохранения заработной платы, если работодатель не сможет назначить их на другую должность.

Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет

Источники: WBRC

Ученые признали, что опасность коронавируса для детей была сильно недооценена: они заражаются гораздо чаще, чем считалось ранее, при этом COVID-19 может вызвать серьезные осложнения. К сожалению, непосредственное инфицирование не единственный неблагоприятный фактор пандемии.