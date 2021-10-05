Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 4 октября, в Украине обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом COVID-19. В больницы госпитализировали 1 881 человека с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 317 пациентов. Зато выздоровело 4 229 человек.

Детально За сутки в Украине более 9 тысяч COVID-больных, госпитализировали около 2 тысяч

В течение 4 октября в Украине провели 74 125 тестирований на коронавирус разного типа, в частности:

методом ПЦР – 37 080,

методом ИФА – 8 762,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 283.

За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 469 856 жителей страны. 2 268 752 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 206 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 560 случаев;

Винницкая область – 143 случая;

Волынская область – 322 случая;

Днепропетровская область – 992 случая;

Донецкая область – 662 случая;

Житомирская область – 87 случаев;

Закарпатская область – 99 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 151 случай;

Киевская область – 461 случай;

Кировоградская область – 16 случаев;

Луганская область – 443 случая;

Львовская область – 592 случая;

Николаевская область – 152 случая;

Одесская область – 809 случаев;

Полтавская область – 526 случаев;

Ровненская область – 398 случаев;

Сумская область – 247 случаев;

Тернопольская область – 155 случаев;

Харьковская область – 940 случаев;

Херсонская область – 126 случаев;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черкасская область – 342 случая;

Черновицкая область – 609 случаев;

Черниговская область – 169 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 100 331 жителя страны. Для 51 472 людей – это была первая доза вакцины для 48 859 – вторая доза.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 7 242 115 человек: 7 242 113 реципиентов получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

полностью иммунизированы и получили две дозы 5 820 725 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом). Всего в стране проведено 13 062 838 прививок против COVID-19.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Уже 8 областей – в оранжевой зоне эпидопасности

Источник: Минздрав

По состоянию на 5 октября, уже 8 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности из-за коронавируса. Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 299 на 100 тысяч населения.

В каких областях превышены показатели:

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черновицкой.

Кроме того, показатели госпитализации (при норме 60 на 100 тысяч населения) превышены в 4 областях (в трех из них это наблюдается уже третий день подряд):

Запорожской (65,8);

Харьковской (72,2);

Херсонской (71,2);

Черновицкой (66,7).

Внимание! Динамика уровня госпитализаций при норме до 50% превышена в Запорожской, Ровенской и Херсонской областях. За сутки к ним добавилась и Закарпатская область.

Украинцев пока не будут вакцинировать бустерной дозой

Источник: ТСН

В Украине пока не будут вводить бустерную, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что это еще не время. Об этом рассказал главный санврач страны Игорь Кузин.

Кроме того, по его словам, интерес населения к вакцинации упал. Каждый день прививку против болезни делают 100 – 120 тысяч человек. При этом способность системы почти вдвое выше.

Как заполнять международное свидетельство о вакцинации

Источник: Минздрав

Все, кто сделал прививку двумя дозами вакцины против COVID-19, могут получить у своего семейного врача международное свидетельство о вакцинации.

Бланк международного свидетельства заполняется на английском языке. Информация в нем может быть продублирована на украинском в правой части документа.

Внимание! В Минздраве напомнили, что свидетельства печатаются на обычной белой бумаге – бумага желтого цвета не является обязательной. Также на документе не должно быть QR-кода.

Международное свидетельство выдает семейный врач. Чтобы получить документ, нужно взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство будут вносить его номер.

В отличие от внутренних COVID-сертификатов, Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме.

Как заполнять международное свидетельство о вакцинации: смотрите в видео

Внимание Во львовской больницей снова образовалась очередь из скорых с больными COVID-19​

Новости о коронавирусе в мире 5 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 сентября в мире выявили более 235 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 43 миллионов. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.

Бали открывают для международных рейсов

Источник: AP

Власти популярного индонезийского острова Бали приняла решение открыть аэропорт для некоторых международных рейсов. Иностранные туристы смогут приехать на остров уже с 14 октября.

В частности, координационный министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что аэропорт страны будет открыт для международных рейсов, пока будет отвечать требованиям по карантину и тестированию.

В то же время министр туризма и экономики Сандиага Уно говорит, что возобновление работы Бали будет сосредоточено на путешественниках и возвращенных эмигрантах, которые раньше жили на Бали. По его словам, важнейший приоритет – безопасность населения Индонезии с точки зрения здоровья и защита от возможного скачка новых случаев COVID-19.

Смертность от COVID-19 в России бьет все рекорды

Источник: Medical Xpress

За минувшие сутки, 4 октября, в России зарегистрировали наибольшее количество смертей от коронавируса за все время пандемии. Количество случаев, связанных с вариантом Дельта, резко возросло на фоне неэффективной вакцинации и нескольких антивирусных ограничений.

Общее количество смертей от COVID – 19 в стране выросло до 211 696 – это самый высокий показатель в Европе.

В Москве за последние несколько недель резко возросло количество заболеваний и госпитализаций. Сейчас в столице России все новые случаи коронавируса являются вариантом Дельта.

Исследования и открытия касательно COVID-19

Самые распространенные симптомы штамма коронавируса Дельта

Источник: ТСН

Часто Дельта-вариант приносит с собой симптомы, обычно присущие ротавирусной инфекции. Во время первых волн коронавирусной инфекции таких проявлений болезни обычно не было.

При этом врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что проявлением штамма Дельта может быть обычное першение в горле с небольшим насморком.