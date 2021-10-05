Самые распространенные симптомы Дельты, как заполнять сертификат: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Украине высокая заболеваемость коронавирусом – около 10 тысяч инфицированных за сутки. Темпы вакцинации наоборот замедлились. 8 регионов не соответствуют желтой зоне карантина – показатели госпитализации превышены. В России зафиксировали очередной максимум заболеваемости. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 октября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
За минувшие сутки, 4 октября, в Украине обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом COVID-19. В больницы госпитализировали 1 881 человека с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 317 пациентов. Зато выздоровело 4 229 человек.
Детально За сутки в Украине более 9 тысяч COVID-больных, госпитализировали около 2 тысяч
В течение 4 октября в Украине провели 74 125 тестирований на коронавирус разного типа, в частности:
- методом ПЦР – 37 080,
- методом ИФА – 8 762,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 283.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 560 случаев;
- Винницкая область – 143 случая;
- Волынская область – 322 случая;
- Днепропетровская область – 992 случая;
- Донецкая область – 662 случая;
- Житомирская область – 87 случаев;
- Закарпатская область – 99 случаев;
- Запорожская область – 667 случаев;
- Ивано-Франковская область – 151 случай;
- Киевская область – 461 случай;
- Кировоградская область – 16 случаев;
- Луганская область – 443 случая;
- Львовская область – 592 случая;
- Николаевская область – 152 случая;
- Одесская область – 809 случаев;
- Полтавская область – 526 случаев;
- Ровненская область – 398 случаев;
- Сумская область – 247 случаев;
- Тернопольская область – 155 случаев;
- Харьковская область – 940 случаев;
- Херсонская область – 126 случаев;
- Хмельницкая область – 178 случаев;
- Черкасская область – 342 случая;
- Черновицкая область – 609 случаев;
- Черниговская область – 169 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 100 331 жителя страны. Для 51 472 людей – это была первая доза вакцины для 48 859 – вторая доза.
С начала вакцинальной кампании прививки сделали 7 242 115 человек:
- 7 242 113 реципиентов получили по меньшей мере одну дозу вакцины.
- полностью иммунизированы и получили две дозы 5 820 725 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Всего в стране проведено 13 062 838 прививок против COVID-19.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Уже 8 областей – в оранжевой зоне эпидопасности
Источник: Минздрав
По состоянию на 5 октября, уже 8 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности из-за коронавируса. Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 299 на 100 тысяч населения.
В каких областях превышены показатели:
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черновицкой.
Кроме того, показатели госпитализации (при норме 60 на 100 тысяч населения) превышены в 4 областях (в трех из них это наблюдается уже третий день подряд):
- Запорожской (65,8);
- Харьковской (72,2);
- Херсонской (71,2);
- Черновицкой (66,7).
Украинцев пока не будут вакцинировать бустерной дозой
Источник: ТСН
В Украине пока не будут вводить бустерную, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что это еще не время. Об этом рассказал главный санврач страны Игорь Кузин.
Кроме того, по его словам, интерес населения к вакцинации упал. Каждый день прививку против болезни делают 100 – 120 тысяч человек. При этом способность системы почти вдвое выше.
Как заполнять международное свидетельство о вакцинации
Источник: Минздрав
Все, кто сделал прививку двумя дозами вакцины против COVID-19, могут получить у своего семейного врача международное свидетельство о вакцинации.
Бланк международного свидетельства заполняется на английском языке. Информация в нем может быть продублирована на украинском в правой части документа.Внимание! В Минздраве напомнили, что свидетельства печатаются на обычной белой бумаге – бумага желтого цвета не является обязательной. Также на документе не должно быть QR-кода.
- Международное свидетельство выдает семейный врач. Чтобы получить документ, нужно взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство будут вносить его номер.
- В отличие от внутренних COVID-сертификатов, Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме.
Как заполнять международное свидетельство о вакцинации: смотрите в видео
Внимание Во львовской больницей снова образовалась очередь из скорых с больными COVID-19
Новости о коронавирусе в мире 5 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 4 сентября в мире выявили более 235 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 43 миллионов. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.
Бали открывают для международных рейсов
Источник: AP
Власти популярного индонезийского острова Бали приняла решение открыть аэропорт для некоторых международных рейсов. Иностранные туристы смогут приехать на остров уже с 14 октября.
В частности, координационный министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что аэропорт страны будет открыт для международных рейсов, пока будет отвечать требованиям по карантину и тестированию.
В то же время министр туризма и экономики Сандиага Уно говорит, что возобновление работы Бали будет сосредоточено на путешественниках и возвращенных эмигрантах, которые раньше жили на Бали. По его словам, важнейший приоритет – безопасность населения Индонезии с точки зрения здоровья и защита от возможного скачка новых случаев COVID-19.
Смертность от COVID-19 в России бьет все рекорды
Источник: Medical Xpress
За минувшие сутки, 4 октября, в России зарегистрировали наибольшее количество смертей от коронавируса за все время пандемии. Количество случаев, связанных с вариантом Дельта, резко возросло на фоне неэффективной вакцинации и нескольких антивирусных ограничений.
Общее количество смертей от COVID – 19 в стране выросло до 211 696 – это самый высокий показатель в Европе.
В Москве за последние несколько недель резко возросло количество заболеваний и госпитализаций. Сейчас в столице России все новые случаи коронавируса являются вариантом Дельта.
Исследования и открытия касательно COVID-19
Самые распространенные симптомы штамма коронавируса Дельта
Источник: ТСН
Часто Дельта-вариант приносит с собой симптомы, обычно присущие ротавирусной инфекции. Во время первых волн коронавирусной инфекции таких проявлений болезни обычно не было.
При этом врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что проявлением штамма Дельта может быть обычное першение в горле с небольшим насморком.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала