Старение организма, эффективность Coronavac: новости о коронавирусе 5 сентября

5 сентября 2021 , 16:03
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Коронавирус серьезно влияет на старение организма. В Токио могут продлить чрезвычайное положение. Определили уровень защиты вакцины Coronavac против симптоматических и тяжелых случаев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 5 сентября

За сутки в Украине обнаружили более 1 300 новых больных коронавирусом

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 4 сентября, в Украине обнаружили 1 379 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 899 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 17 больных умерли. Еще 407 человек выписали – они уже выздоровели от болезни.

К теме Сколько украинцев защищены от COVID, отказ от AstraZeneca: новости о коронавирусе 4 сентября

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 34 945 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 16 146,
  • методом ИФА – 2 788,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 011.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 097 306 тестов методом ПЦР.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 297 534 больных коронавирусом. 2 212 720 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 983 пациента ушли из жизни, так и не преодолев COVID-19.

Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах

  • Киев – 141 случай;
  • Винницкая область – 46 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 132 случая;
  • Донецкая область – 45 случаев;
  • Житомирская область – 70 случаев;
  • Закарпатская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 81 случай;
  • Ивано-Франковская область – 35 случаев;
  • Киевская область – 41 случай;
  • Кировоградская область – 18 случаев;
  • Луганская область – 13 случаев;
  • Львовская область – 60 случаев;
  • Николаевская область – 18 случаев;
  • Одесская область – 90 случаев;
  • Полтавская область – 27 случаев;
  • Ровненская область – 27 случаев;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 54 случая;
  • Харьковская область – 144 случая;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 45 случаев;
  • Черкасская область – 20 случаев;
  • Черновицкая область – 124 случая;
  • Черниговская область – 24 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

  • За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 69 260 жителей Украины. 20 430 из них получили первую дозу вакцины, в то же время 48 830 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
  • А вот с начала вакцинальной кампании в стране привито 5 569 051 человека, 5 569 049 из которых получили одну дозу вакцины, а 4 178 665 – вторую (из них двое получили одну дозу за границей).
  • Всего для первой и второй дозы в Украине провели 9 747 714 COVID-прививок.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В каких областях Украины самая сложная ситуация с COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине постепенно ухудшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 5 сентября самая сложная ситуация в Луганской, Херсонской, Черновицкой областях и в Киеве. В этих регионах повышенный уровень заболеваемости и госпитализаций.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 5 сентября во всем мире зафиксировали более 220 миллионов больных коронавирусом SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 39,9 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 648 тысяч американцев. Следующими по числу обнаруженных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

В Токио, где продолжается Паралимпиада, могут продлить чрезвычайное положение

Источник: Japan Times

Власти Японии не исключают возможности продлить чрезвычайное положение в Токио и трех окрестных префектурах. Его ввели из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Сейчас правительство планирует продлить карантин примерно на 2 недели. Действие ограничений могут продлить в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Чиба.

К теме Украина получила от США инновационные лекарства против COVID-19

Исследования коронавируса и вакцин

Определили уровень защиты вакцины Coronavac

Источник: The New England Journal of Medicine

Ученые из Чили провели масштабное исследование, в котором определили эффективность препарата от компании Sinovac:

  • эффективность против симптоматического течения COVID-19 составляет 65,9%,
  • в предотвращении госпитализации – 87,5%,
  • в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,
  • против смерти от осложнений – 86,3%.

В то же время эффективность только первой дозы вакцины против симптоматического случая болезни составляет 15,5%, а против предотвращения смерти против COVID-19 – 45,7%.

Организм стареет на 30 лет: назвали еще одно негативное последствие COVID-19

Источник: New York Times

Согласно исследованию, у 4 757 переболевших коронавирусом в течение одного года произошла 30% потеря функции почек. Доктор Зияд Аль-Али объяснил, что это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Как штамм Дельта влияет на детей: последнее исследование противоречит распространенному мнению

Источник: MedicalXpress

Все чаще появляются сообщения о том, что штамм коронавируса Дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей. Но Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что эти утверждения необоснованны. После изучения 3 116 больничных записей за период до появления штамма Дельта и 164 записей после появления этого варианта ученые обнаружили, что процент детей с тяжелыми показателями болезни не сильно отличается.

Процент госпитализированных пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии, составил 26,5 до штамма Дельта и 23,2 после; процент использования аппаратов ИВЛ составил 6,1 до появления Дельта и 9,8 после; процент умерших составил 0,7 до появления Дельта и 1,8 после. Ученые заявили, что эти различия "не являются статистически значимыми".
Автор: Анастасія Кушпіт