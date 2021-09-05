Старение организма, эффективность Coronavac: новости о коронавирусе 5 сентября
Источник:24 канал
Коронавирус серьезно влияет на старение организма. В Токио могут продлить чрезвычайное положение. Определили уровень защиты вакцины Coronavac против симптоматических и тяжелых случаев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 5 сентября
За сутки в Украине обнаружили более 1 300 новых больных коронавирусом
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 4 сентября, в Украине обнаружили 1 379 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 899 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 17 больных умерли. Еще 407 человек выписали – они уже выздоровели от болезни.
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Ситуация с тестированием
За минувшие сутки в Украине провели 34 945 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 16 146,
- методом ИФА – 2 788,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 011.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 097 306 тестов методом ПЦР.За все время пандемии в стране обнаружили 2 297 534 больных коронавирусом. 2 212 720 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 983 пациента ушли из жизни, так и не преодолев COVID-19.
Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах
- Киев – 141 случай;
- Винницкая область – 46 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 132 случая;
- Донецкая область – 45 случаев;
- Житомирская область – 70 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 81 случай;
- Ивано-Франковская область – 35 случаев;
- Киевская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 60 случаев;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 90 случаев;
- Полтавская область – 27 случаев;
- Ровненская область – 27 случаев;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 54 случая;
- Харьковская область – 144 случая;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 45 случаев;
- Черкасская область – 20 случаев;
- Черновицкая область – 124 случая;
- Черниговская область – 24 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
- За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 69 260 жителей Украины. 20 430 из них получили первую дозу вакцины, в то же время 48 830 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
- А вот с начала вакцинальной кампании в стране привито 5 569 051 человека, 5 569 049 из которых получили одну дозу вакцины, а 4 178 665 – вторую (из них двое получили одну дозу за границей).
- Всего для первой и второй дозы в Украине провели 9 747 714 COVID-прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В каких областях Украины самая сложная ситуация с COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине постепенно ухудшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 5 сентября самая сложная ситуация в Луганской, Херсонской, Черновицкой областях и в Киеве. В этих регионах повышенный уровень заболеваемости и госпитализаций.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 5 сентября во всем мире зафиксировали более 220 миллионов больных коронавирусом SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 39,9 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 648 тысяч американцев. Следующими по числу обнаруженных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
В Токио, где продолжается Паралимпиада, могут продлить чрезвычайное положение
Источник: Japan Times
Власти Японии не исключают возможности продлить чрезвычайное положение в Токио и трех окрестных префектурах. Его ввели из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Сейчас правительство планирует продлить карантин примерно на 2 недели. Действие ограничений могут продлить в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Чиба.
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Исследования коронавируса и вакцин
Определили уровень защиты вакцины Coronavac
Источник: The New England Journal of Medicine
Ученые из Чили провели масштабное исследование, в котором определили эффективность препарата от компании Sinovac:
- эффективность против симптоматического течения COVID-19 составляет 65,9%,
- в предотвращении госпитализации – 87,5%,
- в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,
- против смерти от осложнений – 86,3%.
В то же время эффективность только первой дозы вакцины против симптоматического случая болезни составляет 15,5%, а против предотвращения смерти против COVID-19 – 45,7%.
Организм стареет на 30 лет: назвали еще одно негативное последствие COVID-19
Источник: New York Times
Согласно исследованию, у 4 757 переболевших коронавирусом в течение одного года произошла 30% потеря функции почек. Доктор Зияд Аль-Али объяснил, что это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Как штамм Дельта влияет на детей: последнее исследование противоречит распространенному мнению
Источник: MedicalXpress
Все чаще появляются сообщения о том, что штамм коронавируса Дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей. Но Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что эти утверждения необоснованны. После изучения 3 116 больничных записей за период до появления штамма Дельта и 164 записей после появления этого варианта ученые обнаружили, что процент детей с тяжелыми показателями болезни не сильно отличается.Процент госпитализированных пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии, составил 26,5 до штамма Дельта и 23,2 после; процент использования аппаратов ИВЛ составил 6,1 до появления Дельта и 9,8 после; процент умерших составил 0,7 до появления Дельта и 1,8 после. Ученые заявили, что эти различия "не являются статистически значимыми".