Новости о коронавирусе в мире 6 июля

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 541 случай заражения коронавирусом. Среди инфицированных 26 детей и 11 медработников.

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За этот период в больницы госпитализировали 266 больных с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса умерли еще 20 инфицированных. Еще 1 086 пациентов выздоровели.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 20 151 человек,

методом ИФА – 8 271 человек,

экспресс-тестами – 12 095 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 238 364 человека. По состоянию на 6 июля недуг преодолели 2 172 687 человек. Зато умерли от осложнений 52 504 гражданина.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 22 случая;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 37 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 52 случая;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровенская область – 4 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В Украине могут изготавливать уже имеющиеся вакцины: объяснение Минздрава

Источник: ТСН

В Украине рассматривают возможность старта производства некоторых вакцин против COVID-19, которые уже используют в мире. Речь о китайской CoronaVac или мРНК-вакцины. Главный санврач также пояснил, что единственным большим препятствием к локализации производства будет требование по преквалификации ВОЗ (положительное заключение по качеству, безопасности и высокой эффективности лекарств, а следовательно и рекомендация для государственных закупок).

Ляшко назвал мутации COVID-19, которые вызывают у Минздрава наибольшую настороженность

Источник: НВ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в настоящее время имеется около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только 4 из них вызывают в ведомстве беспокойство: индийская мутация, южноафриканская мутация, британская и бразильская.

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Новости о коронавирусе в мире 6 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 6 июля в мире зарегистрировали более чем 184 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 984 389 больных умерли от осложнений. В то же время 121 миллион пациентов выздоровел.

Сейчас от коронавируса продолжают лечиться почти 59 миллионов человек.

Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, "ЭпиВакКорона" не действует вообще

Источник: ТСН

Главный врач новосибирской клиники "Санитас" Михаил Андрушкевич заявил, что российская вакцина "Спутник V" малоэффективна против коронавируса – защита действует только в течение 2 месяцев, а "ЭпиВакКорона" не работает вообще.

В ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне

Источник: твиттер ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем 2–3 месяца назад. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ситуация стабилизировалась на очень высоком уровне.

В России снова рекордное количество умерших от коронавируса: актуальная статистика

Источник: Интерфакс

В России в течение последних суток зарегистрировали 23 378 случаев коронавирусной болезни, умерли за сутки 737 пациентов – это новый максимум за время пандемии. Больше всего летальных случаев в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33. Общее количество умерших с начала пандемии возросло до 139 916 людей.

В Израиле отметили, что эффективность Pfizer значительно снизилась: в чем причина

Источник: Newsru.co.il

В Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech против коронавирусв. Все это на фоне распространения в стране штамма Дельта. Эффективность против недуга и предотвращения легкого течения заболевания – снизилась до 64%. Такое заявление сделали 6 июня.



Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Лабрадоры работают тестировщиками COVID-19 и точно определяют больных

Источник: Associated Press

Исследования показали, что люди с COVID-19 пахнут по-другому, чем здоровые, и эту разницу способны уловить собаки. Поэтому в Таиланде заработали команды из лабрадоров, которые определяют положительных больных по запаху пота. Они выезжают вместе с мобильными бригадами на вызовы.