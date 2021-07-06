Новости о коронавирусе 6 июля: рекорд смертности в России, в Украине могут изготавливать вакцины
Источник:24 канал
В Украине могут изготавливать уже имеющиеся вакцины: объяснение Минздрава. В России снова рекордное количество умерших от коронавируса: актуальная статистика. Эффективность Pfizer в Израиле значительно снизилась. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 июля.
Новости о коронавирусе в мире 6 июля
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 541 случай заражения коронавирусом. Среди инфицированных 26 детей и 11 медработников.
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За этот период в больницы госпитализировали 266 больных с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса умерли еще 20 инфицированных. Еще 1 086 пациентов выздоровели.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 20 151 человек,
- методом ИФА – 8 271 человек,
- экспресс-тестами – 12 095 человек.
Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель
- Киев – 197 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Донецкая область – 22 случая;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 37 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 52 случая;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровенская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 7 случаев;
- Черкасская область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
В Украине могут изготавливать уже имеющиеся вакцины: объяснение Минздрава
Источник: ТСН
В Украине рассматривают возможность старта производства некоторых вакцин против COVID-19, которые уже используют в мире. Речь о китайской CoronaVac или мРНК-вакцины. Главный санврач также пояснил, что единственным большим препятствием к локализации производства будет требование по преквалификации ВОЗ (положительное заключение по качеству, безопасности и высокой эффективности лекарств, а следовательно и рекомендация для государственных закупок).
Ляшко назвал мутации COVID-19, которые вызывают у Минздрава наибольшую настороженность
Источник: НВ
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в настоящее время имеется около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только 4 из них вызывают в ведомстве беспокойство: индийская мутация, южноафриканская мутация, британская и бразильская.
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Новости о коронавирусе в мире 6 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 6 июля в мире зарегистрировали более чем 184 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 984 389 больных умерли от осложнений. В то же время 121 миллион пациентов выздоровел.
Сейчас от коронавируса продолжают лечиться почти 59 миллионов человек.
Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, "ЭпиВакКорона" не действует вообще
Источник: ТСН
Главный врач новосибирской клиники "Санитас" Михаил Андрушкевич заявил, что российская вакцина "Спутник V" малоэффективна против коронавируса – защита действует только в течение 2 месяцев, а "ЭпиВакКорона" не работает вообще.
В ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне
Источник: твиттер ВОЗ
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем 2–3 месяца назад. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ситуация стабилизировалась на очень высоком уровне.
В России снова рекордное количество умерших от коронавируса: актуальная статистика
Источник: Интерфакс
В России в течение последних суток зарегистрировали 23 378 случаев коронавирусной болезни, умерли за сутки 737 пациентов – это новый максимум за время пандемии. Больше всего летальных случаев в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33. Общее количество умерших с начала пандемии возросло до 139 916 людей.
В Израиле отметили, что эффективность Pfizer значительно снизилась: в чем причина
Источник: Newsru.co.il
В Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech против коронавирусв. Все это на фоне распространения в стране штамма Дельта. Эффективность против недуга и предотвращения легкого течения заболевания – снизилась до 64%. Такое заявление сделали 6 июня.
Известные вакцины против коронавируса: сравнение / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Лабрадоры работают тестировщиками COVID-19 и точно определяют больных
Источник: Associated Press
Исследования показали, что люди с COVID-19 пахнут по-другому, чем здоровые, и эту разницу способны уловить собаки. Поэтому в Таиланде заработали команды из лабрадоров, которые определяют положительных больных по запаху пота. Они выезжают вместе с мобильными бригадами на вызовы.