Новости о коронавирусе в Украине 6 октября

Количество больных резко подскочило

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях. В больницы были госпитализированы 3 745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. Еще 320 пациентов умерли. Зато выздоровели 4 630 человек.

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За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.

Темпы тестирования

В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:

методом ПЦР – 54 386,

методом ИФА – 11 665,

экспресс-тестами – 69 508.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 792 случая;

Винницкая область – 275 случаев;

Волынская область – 315 случаев;

Днепропетровская область – 964 случая;

Донецкая область – 761 случай;

Житомирская область – 382 случая;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 783 случая;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 442 случая;

Кировоградская область – 76 случаев;

Луганская область – 576 случаев;

Львовская область – 645 случаев;

Николаевская область – 367 случаев;

Одесская область – 1 076 случаев;

Полтавская область – 475 случаев;

Ровненская область – 509 случаев;

Сумская область – 441 случай;

Тернопольская область – 292 случая;

Харьковская область – 1 163 случая;

Херсонская область – 423 случая;

Хмельницкая область – 549 случаев;

Черкасская область – 392 случая;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 34 случая.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки 117 234 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 58 659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.

В течение суток работали:

887 мобильных бригад,

2 938 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании повакцинировали всего 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 180 072 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

От тяжелого COVID-19 спасают целую семью в Днепре: никто не вакцинирован

Источник: фейсбук Сергея Рыженко

В Днепре от коронавируса спасают всю семью, которая тяжело заболела коронавирусом. Людей пытаются спасти уже несколько суток. Детей с родителями разделили, чтобы они не видели их страданий. Врач Сергей Рыженко рассказал, что сейчас в реанимации больницы находятся 3 семьи с тяжелой формой инфекции. Все они – невакцинированные от коронавируса.

11 областям Украины угрожает оранжевая зона карантина

Источник: Минздрав

По состоянию на 6 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 11 регионов. Несмотря на это, Украина сейчас в желтой зоне адаптивного карантина.

Какие области "оранжевые"

Винницкая;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ровненская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Уже 3 области соответствуют красному уровню эпидопасности

Источник: KSE

В Киевской школе экономики прогнозируют, что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина – это Харьковская, Херсонская и Запорожская области. В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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Новости о коронавирусе в мире 6 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 235,9 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 43 миллионов. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.

COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ

Источник: Le Figaro

Эксперт ВОЗ заявила, что реальные цифры заболеваний больше, чем говорит статистика. Многие люди ошибочно полагают, что пандемия коронавируса почти закончилась. Впрочем, количество случаев продолжает расти, поэтому COVID-19 все еще не под контролем.