Новости о коронавирусе в Украине 6 октября

Количество больных резко подскочило

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях. В больницы были госпитализированы 3 745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. Еще 320 пациентов умерли. Зато выздоровели 4 630 человек.

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За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.

Темпы тестирования

В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:

  • методом ПЦР – 54 386,
  • методом ИФА – 11 665,
  • экспресс-тестами – 69 508.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 792 случая;
  • Винницкая область – 275 случаев;
  • Волынская область – 315 случаев;
  • Днепропетровская область – 964 случая;
  • Донецкая область – 761 случай;
  • Житомирская область – 382 случая;
  • Закарпатская область – 141 случай;
  • Запорожская область – 783 случая;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 442 случая;
  • Кировоградская область – 76 случаев;
  • Луганская область – 576 случаев;
  • Львовская область – 645 случаев;
  • Николаевская область – 367 случаев;
  • Одесская область – 1 076 случаев;
  • Полтавская область – 475 случаев;
  • Ровненская область – 509 случаев;
  • Сумская область – 441 случай;
  • Тернопольская область – 292 случая;
  • Харьковская область – 1 163 случая;
  • Херсонская область – 423 случая;
  • Хмельницкая область – 549 случаев;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черновицкая область – 484 случая;
  • Черниговская область – 34 случая.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки 117 234 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 58 659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.

В течение суток работали:

  • 887 мобильных бригад,
  • 2 938 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании повакцинировали всего 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 180 072 прививки.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

От тяжелого COVID-19 спасают целую семью в Днепре: никто не вакцинирован

Источник: фейсбук Сергея Рыженко

В Днепре от коронавируса спасают всю семью, которая тяжело заболела коронавирусом. Людей пытаются спасти уже несколько суток. Детей с родителями разделили, чтобы они не видели их страданий. Врач Сергей Рыженко рассказал, что сейчас в реанимации больницы находятся 3 семьи с тяжелой формой инфекции. Все они – невакцинированные от коронавируса.

11 областям Украины угрожает оранжевая зона карантина

Источник: Минздрав

По состоянию на 6 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 11 регионов. Несмотря на это, Украина сейчас в желтой зоне адаптивного карантина.

Какие области "оранжевые"

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ровненская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Уже 3 области соответствуют красному уровню эпидопасности

Источник: KSE

В Киевской школе экономики прогнозируют, что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина – это Харьковская, Херсонская и Запорожская области. В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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Новости о коронавирусе в мире 6 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 235,9 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 43 миллионов. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.

COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ

Источник: Le Figaro

Эксперт ВОЗ заявила, что реальные цифры заболеваний больше, чем говорит статистика. Многие люди ошибочно полагают, что пандемия коронавируса почти закончилась. Впрочем, количество случаев продолжает расти, поэтому COVID-19 все еще не под контролем.